Selina ly hôn 'vì khó khăn trong chuyện chăn gối'

Chồng cô từng tiết lộ, từ khi kết hôn hai người đã ngủ riêng vì cơ thể Selina vẫn tổn thương sau tai nạn.

Khi Selina thông báo ly hôn trên Facebook hôm 4/3, cô tự nhận lỗi về mình là một người vợ không tốt, không làm tròn bổn phận vì quá tập trung vào công việc. Trong khi đó, người phát ngôn của công ty âm nhạc quản lý nhóm S.H.E cho biết, vợ chồng Selina đã bàn bạc chuyện ly hôn từ cuối năm ngoái, chia tay là sự thống nhất của hai bên chứ không phải là do người thứ ba xen vào như nhiều người đồn thổi.

Selina bất ngờ ly hôn sau 5 năm chung sống và 8 năm hẹn hò.

Tuy nhiên theo các nguồn tin chia sẻ, hôn nhân của nữ ca sĩ S.H.E và luật sư Trương Thừa Trung có dấu hiệu đổ vỡ từ lâu, ly hôn chỉ là vấn đề thời gian. Một trong những nguyên nhân là do hai người không hòa hợp và mặn mà chuyện chăn gối. Trong cuộc phỏng vấn từ năm 2011, Thừa Trung đã thẳng thắn tâm sự anh và Selina không ngủ chung giường vì "tôi cao lớn như vậy, sợ nhỡ đè vào lại khiến cô ấy đau hơn". Thừa Trung cũng cho biết, làn da của Selina vẫn bị tổn thương sau tai nạn bỏng nặng ở trường quay năm 2010 nên anh thường không dám chạm mạnh.

Tai nạn đã qua từ lâu nhưng vẫn để lại nhiều di chứng trên cơ thể Selina.

Vết bỏng khắp cơ thể dường như đã ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống vợ chồng của Selina. Thêm vào đó, suốt 5 năm qua, nữ ca sĩ vẫn chưa thể sinh con. Trong khi phát hành album vào tháng 1 năm ngoái, khi được hỏi về chuyện bầu bí, nữ ca sĩ sinh năm 1981 thổ lộ, khi nào thể chất và tinh thần thật tốt cô mới tính đến việc đó nhưng hy vọng sẽ mang bầu trước tuổi 35.

Một tháng sau đó, vợ chồng Selina đi nghỉ ở Maldives, được cho là hâm nóng tình yêu và nỗ lực có con. Truyền thông Đài Loan khi đó cũng đưa tin, nữ ca sĩ dùng các bài thuốc cổ truyền để bồi bổ sức khỏe chuẩn bị mang bầu. Tuy nhiên thời gian trôi qua, Selina vẫn không hề có tin vui.

Dù từng yêu nhau say đắm và có rất nhiều ân nghĩa với nhau nhưng cuộc sống hôn nhân của Selina lại không mặn nồng.

Một nguyên nhân khác dẫn đến hôn nhân đổ vỡ được hé lộ là do chênh lệch tài chính quá lớn giữa hai người. Theo Ifeng, thu nhập trung bình mỗi năm của Selina là 120 triệu Đài tệ trong khi của chồng cô chỉ vào khoảng 2 triệu Đài tệ, kém nữ ca sĩ 60 lần. Selina còn sở hữu nhiều bất động sản đứng tên cô, mẹ và em gái, tổng giá trị gần 300 triệu Đài tệ. Biệt thự và một căn chung cư cao cấp vợ chồng cô chung sống cũng là do cô chi trả. Trương Thừa Chung tuy độc lập về tài chính song cũng bị mang tiếng là kém cỏi so với vợ.

Sau khi ly hôn, vợ chồng Selina vẫn coi nhau như anh em, bạn tốt. Trương Thừa Trung cũng khẳng định rằng, anh coi Selina như em gái và hai người thấy hạnh phúc hơn trong mối quan hệ mới. Anh không hề nhận tiền trợ cấp sau ly hôn của Selina dù hai người không ký hợp đồng tiền hôn nhân.

H.V