Scandal đời tư khiến hình tượng của sao Hoa ngữ sụp đổ

Kha Chấn Đông, Trịnh Sảng, Đổng Khiết... khiến người hâm mộ 'ngã ngửa' vì đời thực trái ngược với hình ảnh mà họ gây dựng.

Kha Chấn Đông

Được yêu mến từ vai diễn Kha Cảnh Đằng trong phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi (You are the apple of my eye) năm 2011, Kha Chấn Đông trở thành gương mặt trẻ sáng giá nhất màn ảnh xứ Đài.

Tuy nhiên, ngày 18/8/2014, tài tử sinh năm 1991 bị bắt giam 14 ngày do sử dụng ma túy. Hình tượng gắn liền với tuổi học trò trong sáng của Kha Chấn Đông sụp đổ sau một đêm. Nam diễn viên từng nói trong một buổi phỏng vấn: "Mọi người đối xử với tôi như tôi đã giết người vậy. Nhưng quả thực là thế, tôi đã giết chính bản thân mình". Scandal này khiến đường sự nghiệp đang xán lạn của Kha Chấn Đông "tụt dốc không phanh". Trong thời gian đó, anh bị cấm xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng của Hiệp hội Truyền hình và Phát thanh quốc gia Trung Quốc. Những bộ phim có Kha Chấn Đông xuất hiện phải cắt bỏ mặt anh mới được chiếu hoặc bị cấm chiếu vô thời hạn. Ngoài ra, nam diễn viên còn phải bồi thường một số tiền không nhỏ (35 tỷ đồng) cho các thương hiệu mình làm đại diện vì những ảnh hưởng do vụ việc gây ra.

12 tiếng sau khi ra tù, Kha Chấn Đông tổ chức họp báo xin lỗi khán giả. Ảnh: Tungstar

Sau khi ra tù 4 tháng, Kha Chấn Đông bắt đầu tham gia các hoạt động từ thiện để gây dựng lại hình ảnh cho bản thân. Sau một thời gian dài thất nghiệp và chỉ được đóng một số vai khách mời, anh cũng đánh dấu sự trở lại của mình với điện ảnh khi được đề cử giải Kim Mã hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc cho phim Tạm biệt Mandalay. Tuy nhiên, nhiều khán giả phản đối đề cử này: “Tại sao tội phạm ma túy lại được đề cử?”. Trước những chỉ trích của dư luận, Kha Chấn Đông đáp lại: “Tôi luôn cố gắng bù đắp và trả giá cho lỗi lầm trong quá khứ. Dù nhiều lần nỗ lực mà không mang lại kết quả gì, tôi vẫn hy vọng vào tương lai".

Kha Chấn Đông trong phim Tạm biệt Mandalay. Nam diễn viên đang trên con đường gây dựng lại hình ảnh cho mình, nhưng anh vẫn vấp phải nhiều sự phản đối từ phía khán giả. Ảnh: Baidu

Trịnh Sảng

Ngày 15/2, Phong Hành của Trung Quốc tung ra hình ảnh Trịnh Sảng phì phèo khói thuốc trên phố. Việc “nàng Cỏ” hút thuốc làm nổ ra một cuộc tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Có ý kiến cho rằng diễn viên cũng chỉ là một người bình thường, việc hút thuốc "không có gì là quá trầm trọng đến mức phải làm ầm ĩ hay đánh giá tư cách của nghệ sĩ". Trong khi đó, nhiều khán giả chỉ trích Trịnh Sảng dữ dội, cho rằng cô hư hỏng và làm méo mó giá trị của một "thần tượng".

Hình ảnh Trịnh Sảng hút thuốc khiến nhiều người bị sốc. Ảnh: Weibo

Scandal hút thuốc còn chưa dịu xuống thì việc Trịnh Sảng sử dụng những lời lẽ thiếu văn hóa khiến cái tên của cô trở thành từ khóa được tìm nhiều nhất trên Weibo suốt 1 tuần liền. Ngày 16/2, một tài khoản Weibo được cho là của Trịnh Sảng mới lập chỉ trong một tiếng ngắn ngủi đã thu hút được rất nhiều sự chú ý. Tài khoản này đã cập nhật rất nhiều trạng thái với những lời lẽ thô lỗ: “Làm thế nào để thắp hương cho tiện nhân, lập bia mộ cho con điếm...”. Những ngôn ngữ được sử dụng khiến cộng đồng mạng bị sốc. Sau đó, cô lại chia sẻ đây chính là những lời lẽ mà anti-fan dùng để chỉ trích mình và cô chỉ “sao chép” lại.

Một người trong fan club của Trịnh Sảng cho biết họ đã cố gắng liên lạc với nữ diễn viên và công ty quản lý của cô nhưng không được. Phía Trịnh Sảng cũng không có bất kỳ phản hồi nào. Nhưng tài khoản này đã được chính bố của Trịnh Sảng post lên vào sáng ngày 16/2 và xóa đi ngay sau đó, vì thế người hâm mộ khẳng định đây chính là Weibo của "nàng Cỏ".

Bước chân vào ngành giải trí năm 2009 với bộ phim Vườn sao băng, Trịnh Sảng luôn xuất hiện với hình ảnh trong sáng, đáng yêu. Tuy nhiên, với scandal này, Trịnh Sảng từ một "tiểu tiên nữ" đã trở thành "Sulli phiên bản Trung Quốc". Một số bình luận lên tiếng cho rằng đây mới là con người thật của cô.

Hình ảnh "tiểu tiên nữ" của Trịnh Sảng sụp đổ, thay vào đó mọi người gọi cô với cái tên "Sulli phiên bản Trung Quốc". Ảnh: Baidu

Sau khi chia tay Trương Hàn vào năm 2014, Trịnh Sảng luôn gây tranh cãi về cách hành xử của mình: công khai thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ do muốn níu giữ bạn trai, tính cách gây khó chịu trong các chương trình truyền hình thực tế, mâu thuẫn với đàn chị Hứa Tịnh trong Hoa tỷ đệ,... Những phát ngôn trên Weibo gần đây cùng thái độ của cô lại càng khiến người hâm mộ chán nản. Ngày 20/2, một fan club của Trịnh Sảng đã tuyên bố giải tán.

Đổng Khiết

Sau khi tham gia bộ phim Năm tháng hạnh phúc của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, Đổng Khiết ngay lập tức trở thành "bảo bối" của làng giải trí Hoa ngữ. Cô luôn xuất hiện với hình ảnh ngọc nữ trong trắng, thuần khiết. Trong vụ ly hôn ồn ào với Phan Việt Minh vào năm 2012, Đổng Khiết tố chồng có thói cờ bạc, trăng hoa, hay đánh vợ… Nhiều người hâm mộ ủng hộ nữ diễn viên, còn Phan Việt Minh bị chỉ trích nặng nề.

Tuy nhiên, trong giai đoạn hai người đang căng thẳng đấu tố nhau, những hình ảnh hôn nhau thắm thiết của Đổng Khiết và bạn diễn Vương Đại Trị được tung lên mạng. Công chúng lại đứng về phía Phan Việt Minh, chỉ trích nữ diễn viên bỏ bê chồng con, phá vỡ hạnh phúc gia đình, chen chân vào hôn nhân của người khác,... Sau scandal ly hôn ầm ĩ, sự nghiệp của Đổng Khiết cũng bắt đầu tụt dốc. Từ một “ngọc nữ” được yêu quý, cô trở thành một “dục nữ” bị ghét bỏ.

Hình ảnh Đổng Khiết và Vương Đại Trị tràn ngập trên mạng trong thời gian cô và chồng cũ Phan Việt Minh đang làm thủ tục ly hôn. Ảnh: China

Trong giai đoạn 2012 - 2013, "nàng Chúc Anh Đài" hiếm khi xuất hiện trên màn ảnh. Năm 2015, khi tham gia bộ phim Mẹ hổ bố mèo cùng Triệu Vy, Đổng Khiết đảm nhận vai kẻ thứ ba phá hoại cuộc sống gia đình người khác. Tuy diễn xuất được đánh giá cao nhưng nhiều khán giả cho rằng vai diễn chính là hình ảnh của cô ngoài đời thực và vẫn dành cho nữ diễn viên nhiều sự chỉ trích.

Diêu Thần

Năm 2011, Diêu Thần và Lăng Tiêu Túc chính thức ly hôn. Dư luận chỉ trích Lăng Tiêu Túc bỏ vợ theo chân dài, đồng thời đổ tội cho Đường Nhất Phi (hiện là vợ của anh) chính là kẻ thứ ba chen vào hôn nhân của cặp đôi lý tưởng này.

Tuy nhiên, ngày 17/9/2014, Cự Xuân Lôi - một gương mặt lớn trong giới điện ảnh đã đăng lên Weibo của mình một bài viết với tựa đề “Quá khứ bị bóp méo của Diêu Thần và Lăng Tiêu Túc”. Bài viết đã kể lại chi tiết chuyện ly hôn giữa hai người, trong đó gây chú ý nhất là việc Diêu Thần đã ngoại tình với 4 người đàn ông trong 7 năm chung sống với chồng cũ. Cự Xuân Lôi cũng bày tỏ ông tiết lộ chuyện này vì muốn bảo vệ cho người anh em Lăng Tiêu Túc. Bài viết này thu hút được sự chú ý của đông đảo độc giả. 3 ngày sau khi tin đồn này rộ lên, trong một buổi phỏng vấn, Lăng Tiêu Túc đã chia sẻ Diêu Thần giờ đã là người qua đường trong cuộc đời anh, cũng là người anh hận khắc cốt ghi tâm.

Nhà quay phim Tào Úc cũng là một trong bốn mối tình vụng trộm của Diêu Thần khi còn sống chung với Lăng Tiêu Túc. Ảnh: 71yule

Diêu Thần ngay tức khắc vấp phải nhiều sự chỉ trích của dư luận. “Angelina Jolie” xứ Trung đánh mất hình tượng người phụ nữ đoan chính hiền thục của mình. Phía nữ diễn viên không hề có bất cứ phản hồi nào về tin tức này.

Huỳnh Hải Ba

Ngày 15/5/2014, cảnh sát bắt quả tang ngôi sao Tân bến Thượng Hải Huỳnh Hải Ba đang thực hiện hành vi mua dâm với hai người phụ nữ tại khách sạn 4 sao Hoa Uy Quyền ở trung tâm thành phố Bắc Kinh. Báo chí Trung Quốc đưa tin, Huỳnh Hải Ba đã chi 2.000 NDT (khoảng 7 triệu đồng) để thuê phòng sang trọng của khách sạn trong một đêm và mua dâm. Nam diễn viên phải ngồi tù 6 tháng vì hành vi của mình.

Sự việc Huỳnh Hải Ba mua dâm thực sự gây sốc khi anh luôn xuất hiện trước công chúng với hình ảnh tốt bụng, thân thiện và diễn những vai "nam nhi hảo hán". Ảnh: Sohu

Huỳnh Hải Ba luôn xuất hiện với hình ảnh người đàn ông tốt trong mắt công chúng. Sau khi sự việc mua dâm lan truyền rộng rãi trên khắp phương tiện đại chúng, đa số người hâm mộ thực sự bị sốc. Họ đưa ra những lời chỉ trích gay gắt dành cho nam diễn viên: “Hình tượng mà anh ta xây dựng bấy lâu nay đều bị hủy hoại, thật thất vọng”, “Thật không ngờ toàn diễn vai tốt mà lại quay sang mua dâm”, “kinh tởm”,... Huỳnh Hải Ba cũng mất toàn bộ hợp đồng quảng cáo và đóng phim. Hiện nay, anh sống khép kín, ít giao du với bên ngoài.

Văn Chương

Năm 2008, Văn Chương và Mã Y Lợi kết hôn. Hôn nhân của hai người là tiêu điểm của báo chí lúc bấy giờ vì chàng kém nàng tới 8 tuổi. Văn Chương được mệnh danh là một trong những “ông chồng tốt” của làng giải trí Hoa ngữ.

Tuy nhiên, ngày 28/3/2014, một loạt báo đưa tin Văn Chương đang cặp kè với Diêu Địch - "nàng Phượng Ớt" trong Hồng Lâu Mộng. Hình ảnh “người đàn ông tốt” và “ông bố nhỏ” của Văn Chương trong mắt công chúng lập tức sụp đổ. Khi ấy, Văn Chương bị chỉ trích vô cùng nặng nề vì Mã Y Lợi đang mang thai con thứ hai.

Hình ảnh Văn Chương và kẻ thứ 3 Diêu Địch tràn ngập trên mặt báo khiến nam diễn viên "lao đao" một thời. Ảnh: Sina

3 ngày sau, Văn Chương lên tiếng trên Weibo thừa nhận chuyện ngoại tình, đồng thời xin lỗi vợ và con. Sau đó Mã Y Lợi cũng đã tha thứ cho chồng. Tuy nhiên hình ảnh nam diễn viên trong mắt người hâm mộ đã xấu đi rất nhiều.

Tiên Phùng