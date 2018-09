Sao nhí xứ Hàn bẽn lẽn trên thảm đỏ Cannes

Kim Sae Ron, nữ diễn viên nhí xứ Hàn góp mặt cùng đoàn phim quê nhà tham dự một hoạt động nằm trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes 76, sự kiện đang diễn ra tại miền nam nước Pháp. Sinh năm 2000 và sắp tròn 14 tuổi, cô bé Kim Sae Ron là gương mặt nhí quen thuộc của màn ảnh Hàn. Kim Sae Ron đóng nhiều phim như "I Need Romance", "Missing You", "The Queen's Classroom"...