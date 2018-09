Sao nhí 'Mặt trăng ôm mặt trời' phổng phao tuổi 15

Kim So Hyun dự buổi chiếu phim mới "Go All The Way' tổ chức tại rạp COEX Megabox. Nữ diễn viên nhí nổi tiếng màn ảnh Hàn trông phổng phao, xinh xắn với bộ đầm hoa điệu đà. Năm nay 15 tuổi, Kim So Hyun đã ra dáng thiếu nữ.