Sao nam 'Diên Hy công lược': Người bị nghi yêu đồng tính, kẻ bị tố đánh bạn gái

'Càn Long' Nhiếp Viễn từng lộ ảnh hôn bạn cùng giới, 'Phó Hằng' Hứa Khải có hành vi bạo lực với người yêu cũ.

Nhiếp Viễn vai Càn Long

Vào vai vị vua đa tình, đào hoa bậc nhất lịch sử Trung Quốc, diễn xuất tự nhiên khi vừa nghiêm nghị vừa anh minh của Nhiếp Viễn nhận được rất nhiều lời khen của khán giả. Tiến thân vào làng giải trí ngay sau khi tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải năm 2000, tài tử lập tức được mời tham gia bộ phim Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý. Năm 2001, nam diễn viên vào vai Càn Long thời trẻ trong phim lịch sử Thiên hạ lương thương. Dù tích cực tham gia nhiều tác phẩm điện ảnh lẫn truyền hình, Nhiếp Viễn vẫn chưa có vai diễn nào để lại ấn tượng sâu sắc. Năm 2018, tài tử một lần nữa “bén duyên” với vai Càn Long trong bộ phim "đình đám" Diên Hy công lược và trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều trong những ngày qua.

Tài tử Nhiếp Viễn.

Sở hữu ngoại hình điển trai và diễn xuất thực lực nhưng Nhiếp Viễn chưa có nhiều cơ hội phát triển vì đời tư nhiều tai tiếng. Tài tử từng trải qua hai đời vợ là nữ diễn viên Dương Quang và Tần Tử Việt. Nguyên nhân ly hôn được cho là liên quan đến vấn đề giới tính của nam diễn viên. Nhiếp Viễn từng bị bắt gặp ôm hôn nồng nhiệt hai người đàn ông khi xuống phố đi dạo. Cử chỉ của anh dành cho bạn đồng giới vượt mức thân thiết bình thường.

Năm 2015, tài tử nhận án treo một năm vì có hành vi đánh đập tập thể một tài xế taxi tại Thượng Hải. Đầu năm 2018, Nhiếp Viễn bị báo giới bắt gặp đi ăn và vào chung khách sạn với bạn gái mới chỉ sau vài tháng chia tay người vợ thứ hai. Sau khi sự việc hẹn hò với gái trẻ bị lộ, anh bị nhiều khán giả chỉ trích là lăng nhăng, "ham của lạ". Hiện tại, nam diễn viên chưa tiết lộ thêm những dự định mới.

Hứa Khải vai Phú Sát Phó Hằng

Được khán giả phong biệt danh "Thị vệ soái ca nhất Tử Cấm Thành", tên tuổi của Hứa Khải "lên như diều gặp gió" sau khi đảm nhận vai diễn em trai Phú Sát hoàng hậu. Với chiều cao nổi bật, gương mặt điển trai, ánh mắt đắm đuối, nam diễn viên chiếm được nhiều cảm tình của người xem, đặc biệt là khán giả nữ. Mối tình trắc trở, lỡ làng của tài tử và nữ chính Ngụy Anh Lạc (do Ngô Cẩn Ngôn đóng) cũng lấy đi nhiều nước mắt của người hâm mộ.

Là nam diễn viên được "biên kịch vàng" Vu Chính nâng đỡ, Hứa Khải bắt đầu sự nghiệp với bộ phim Triều Ca năm 2016. Năm 2017, anh tiếp tục tham gia tác phẩm Diên Hy công lược cũng do Vu Chính viết. Sau khi bộ phim công chiếu vào năm 2018, lượng fan của nam diễn viên tăng đáng kể.

"Phú Sát Phó Hằng" Hứa Khải ngoài đời.

Mới bước chân vào làng giải trí 2 năm trước nhưng Hứa Khải đã dính phải lùm xùm ngoại tình và đánh đập bạn gái. Người yêu cũ của tài tử - hot girl Đại Kim - tiết lộ nam diễn viên là một người bạc bẽo, có mới nới cũ, không chung thủy. Trong quãng thời gian hai người yêu nhau, anh nhiều lần “ăn vụng” bên ngoài và thậm chí còn có những hành động vũ phu với Đại Kim. Trước làn sóng phẫn nộ của công chúng, Hứa Khải thừa nhận trong thời gian yêu nhau, đôi khi anh ham vui quá đà nên làm điều có lỗi với cô nhưng phủ nhận có hành vi bạo lực. Hiện tại, tài tử cố gắng lấy lại niềm tin trong mắt công chúng. Trong năm tới, anh được cho là sẽ góp mặt trong dự án Tát Dã chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ cùng tên.

Vương Quan Dật vai Hải Lan Sát

Tuy không có nhiều đất diễn như Hứa Khải nhưng ngoại hình điển trai và diễn xuất có duyên của Quan Dật cũng để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Trong phim, anh là người bạn thân thiết của Phó Hằng, luôn hết mình giúp đỡ Minh Ngọc và Anh Lạc khi họ gặp khó khăn. Nhiều người hâm mộ cho rằng anh còn đẹp trai hơn Hứa Khải.

Quan Dật sinh năm 1988 tại Singapore, sử dụng thành thạo 4 ngôn ngữ Anh, Nhật, Trung, Quảng Đông. Năm 19 tuổi, nam diễn viên đến Nhật Bản, ký kết hợp đồng trở thành thành viên của nhóm nhạc nam với một công ty giải trí. Nhưng sau đó, công ty này đã hủy hợp đồng và dùng tiền đầu tư vào một nữ ca sĩ trẻ, Quan Dật ở lại Nhật Bản 2 năm nhưng không tìm được cơ hội mới nên quyết định về nước.

Vương Quan Dật.

Sau khi trở về nước, Vương Quan Dật bắt đầu thử sức với vai trò diễn viên trong lĩnh vực điện ảnh với bộ phim Lời hẹn ước hoa hướng dương. Tên tuổi của anh nổi tiếng ở Malaysia và Singapore sau khi tham gia nhiều tác phẩm như Wiedersehen in Malaysia, Bất đáo trường thành phi hảo hán... Nhờ vai diễn trong bộ phim Tụ Bảo Bồn, tài tử được đề cử giải nam diễn viên phụ xuất sắc tại Lễ trao giải Golden Awards năm 2013. Năm 2015, anh đến Hong Kong để phát triển sự nghiệp và nhận được nhiều lời mời góp mặt trong các tác phẩm như Yes sir, My boss, Vạn thủy thiên sơn đều là tình... Trong năm tới, Quan Dật sẽ quay trở lại màn ảnh nhỏ với phim truyền hình Hải dương chi thành hợp tác cùng Trương Hàn, Vương Lệ Khôn.

Hồng Nghiêu vai Hoằng Trú

Là ngũ a ca, anh em của Càn Long, Hoằng Trú nổi tiếng hung hăng, không tuân thủ phép tắc. Ngoài ra, anh còn là “cánh tay đắc lực” của Kế hoàng hậu (Xa Thi Mạn thủ vai) trong Diên Hy công lược. Với vẻ mặt lạnh lùng và chiều cao lý tưởng 182cm, vai diễn Hoằng Trú được Hồng Nghiêu lột tả một cách chân thật.

Nam diễn viên sinh năm 1992 tại Hà Nam, Trung Quốc, từng tham gia nhiều cuộc thi tài năng tại các chương trình truyền hình lớn nhỏ. Trước khi "lấn sân" sang diễn xuất, tài tử là một dancer nổi tiếng, đạt nhiều giải thưởng danh giá như quán quân Vũ điệu đường phố, á quân BOTY Battle...

"Hoằng Trú" Hồng Nghiêu ngoài đời.

Năm 2015, Hồng Nghiêu bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với bộ phim Nghịch quang chi luyến nhưng chưa được nhiều người chú ý. Sau đó, anh góp mặt trong nhiều tác phẩm như Bán yêu khuynh thành, Phượng Tù Hoàng... Phải đến khi vào vai Hoằng Trú trong Diên Hy công lược, tài tử mới được khán giả biết mặt nhớ tên. Trong năm tới, anh sẽ tham gia bộ phim Vô phẩm đại tướng hợp tác cùng dàn diễn viên trẻ khác như Phương An Na, Viên Tân.

Vương Mậu Lôi vai Viên Xuân Vọng

Mậu Lôi.

Nam diễn viên sinh năm 1976 vào vai người anh tri kỷ của Ngụy Anh Lạc, hết mình bảo vệ người đẹp nhưng cuối cùng lại trở thành kẻ thù khi cô đến bên Càn Long. Sau khi về phe Kế hoàng hậu, Xuân Vọng trở thành "cánh tay đắc lực" nhiều lần bày mưu hãm hại các phi tần trong lục cung. Với ánh mắt nhiều tâm sự, vẻ ngoài điềm đạm, Vương Mậu Lôi đã chinh phục cả những người xem khó tính.

Bắt đầu sự nghiệp từ năm 1994 qua bộ phim Hạ Long nhưng tài tử không được nhiều người biết đến. Sau hơn 10 năm nỗ lực đóng phim, năm 2009, anh tham gia tác phẩm truyền hình Cố mộng rồi trở nên gần gũi hơn với khán giả. Một năm sau, Mậu Lôi vinh dự giành giải Sư Tử Vàng cho hạng mục Diễn viên nghệ thuật Kịch thoại. Tuy "bỏ túi" số lượng phim lớn nhưng tài tử vẫn chưa tìm được chỗ đứng cho mình trong làng giải trí. Hiện tại, nam diễn viên dành thời gian nghỉ ngơi sau khi bộ phim Diên Hy công lược đóng máy.

