Sao 'Mỹ nhân ngư' lấy đại gia nhà đất sau vài tháng bỏ chồng

Chia tay đạo diễn Vương Toàn An, diễn viên Trương Vũ Kỳ đã tìm thấy tình yêu mới.

Ngày 25/10, Trương Vũ Kỳ gây bất ngờ khi thông báo đã đăng ký kết hôn. Đại diện của diễn viên Siêu khuyển thần thông cũng chia sẻ trên mạng xã hội: "Công chúa xinh đẹp Trương Vũ Kỳ đã tìm thấy chàng hoàng tử 'quái thú' của mình. Hai người quen biết 10 ngày là yêu nhau, 70 ngày là quyết định kết hôn. Đây thực sự là lương duyên định mệnh, nên cũng mong rằng những người yêu nhau sẽ luôn luôn hạnh phúc bên nhau. Cảm ơn sự chúc phúc của mọi người".

Theo một nguồn tin thân cận với Vũ Kỳ, đôi "trai tài gái sắc" gặp nhau trong bữa tiệc, sau đó trúng tiếng sét ái tình và sớm gắn bó như hình với bóng. Hai người đã đăng ký kết hôn hồi tháng 9 vừa rồi. Một nguồn tin khác lại cho biết, chồng Vũ Kỳ thực ra từng có vợ con đề huề, nhưng vừa ly dị một thời gian ngắn.

Trương Vũ Kỳ và ông xã đẹp trai, giàu có. Ảnh: Weibo

Trong khi Trương Vũ Kỳ giữ bí mật về ông xã, nhiều người tìm hiểu và phát hiện ra chồng cô là Viên Ba Nguyên - một đại gia bất động sản ở Thượng Hải. Là một doanh nhân tài năng và tham vọng, sau khi tốt nghiệp Đại học Phục Đán, ông Viên nắm chức vụ quan trọng trong nhiều tập đoàn lớn như New Hope Investment Co. Ltd, Shanghai Industrial Co. Ltd...

Trước khi đến với người chồng hiện tại, Vũ Kỳ từng có mối tình say đắm với Uông Tiểu Phi - chồng của Từ Hy Viên hiện tại. Sau khi chia tay đại gia họ Uông, cô kết hôn với đạo diễn Vương Toàn An, tuy nhiên cặp đôi sống chung 4 năm thì tan vỡ do đạo diễn này dính scandal mua dâm. Theo tờ Sina, Toàn An và Vũ Kỳ chỉ mới hoàn thành thủ tục ly hôn hồi cuối năm ngoái.

Vũ Kỳ từng trải qua hai lần yêu đương không trọn vẹn.

Nguyễn Hương