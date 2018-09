Sao Hàn một năm mỏi mệt vì hầu tòa

Park Shi Hoo sự nghiệp tụt dốc vì scandal cưỡng dâm, Ryu Shi Won ra tòa vì bị cáo buộc đánh vợ.

Park Shi Hoo một năm sự nghiệp tiêu tan vì bị tố cưỡng dâm

Một ngày sau Lễ tình nhân 14/2, Park Shi Hoo bị một cô gái đâm đơn kiện tội cưỡng dâm. Theo đơn tố cáo được gửi lên sở cảnh sát, Park Shi Hoo và nạn nhân gặp gỡ nhau trong một quán rượu, sau đó, cô gái theo anh về nhà. Sáng hôm sau, cô phát hiện mình bị cưỡng ép quan hệ tình dục trong trạng thái vô thức. Bất chấp lời khẳng định của tài tử Alice phố Cheongdamdong rằng anh "Hoàn toàn không gượng ép hay cưỡng dâm, tôi có thể dùng lương tâm của mình để khẳng định", vụ việc được mở rộng và phức tạp, gây xôn xao trong công chúng. Những người yêu mến Park Shi Hoo ra sức bênh vực anh, trong khi nhiều bằng chứng của sở cảnh sát cho thấy anh có dấu hiệu đã quan hệ tình dục với nạn nhân khi cô say xỉn.

Thời điểm đó, mỗi chứng cứ, thông tin từ quá trình điều tra đều khiến công chúng quan tâm, tên của Park Shi Hoo cũng là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất. Rất nhiều tin nhắn trao đổi giữa tài tử này và nạn nhân, những manh mối đều được "mổ xẻ" trên các báo lớn.

Park Shi Hoo có một năm sự nghiệp "tụt dốc không phanh" vì scandal kiện tụng.

Sau nhiều lần tới sở cảnh sát lấy lời khai và thay đổi luật sư, cuối tháng 4, Park Shi Hoo vẫn không thể nào minh oan cho mình. Hai tháng sau khi đơn kiện được sở cảnh sát tiếp nhận, phía này cho biết sẽ gửi hồ sơ lên Sở công tố, chính thức đưa Park Shi Hoo ra tòa vì tội cưỡng dâm. Mọi việc chỉ chấm dứt khi cô gái bất ngờ rút đơn kiện. Gần ba tháng kinh hoàng với Park Shi Hoo khiến anh sút đi 10 kg, và theo một nguồn tin, anh đã phải bỏ ra một khoản không nhỏ để "xoa dịu" nạn nhân, kèm vào đó là việc gật đầu với những điều khoản mà cô gái đưa ra.

Hiện tại, Park Shi Hoo sang Mỹ sống để "lấy lại tinh thần" sau một năm hoàn toàn thất bại về sự nghiệp. Nếu 2012 là một năm rực rỡ của anh, thì 2013 quả thực là 365 ngày "đen đủi". Gần đây nhất, trong "tâm thư" gửi fan, tài tử này bày tỏ sự hối hận vì những sai lầm đã qua, đồng thời hy vọng về một ngày trở lại: "Từ giờ tới lúc đó, xin hãy lấp đầy những điểm thiếu sót của tôi, nắm lấy tay tôi khi tôi bị tụt lại, và đứng sau lưng tôi khi tôi đi trên những con đường gian khó. Lần cuối, tôi xin lỗi vì đã làm các bạn buồn".

Bị vợ kiện, Ryu Shi Won liên tục hầu tòa

Ngày 22/3, vợ Ryu Shi Won đệ đơn lên tòa, đơn phương xin ly dị. Cặp đôi này kết hôn năm 2010 và có chung với nhau một cô con gái. Trong đơn, vợ Ryu Shi Won đồng thời tố cáo chồng hành hung, lắp đặt thiết bị trái phép để theo dõi vợ. Ngay lập tức, nam diễn viên phim Cảm xúc gặp gỡ báo chí và khẳng định, anh không làm gì sai trái, và: "Mọi nỗ lực chỉ nhằm ngăn cản gia đình tan vỡ, vì thương đứa con nhỏ".

Ryu Shi Won trong phiên xử gần đây nhất.

Suốt những tháng sau đó, Ryu Shi Won và vợ nhiều lần lên tòa để dự các phiên xử. Cặp đôi không tìm được tiếng nói chung, không ngừng chỉ trích nhau. Ngay cả ở phiên xử cuối, dựa vào các bằng chứng có được, tòa án cho rằng Ryu Shi Won có bạo lực với vợ, anh này vẫn khẳng định điều này không hề có, và tất cả những chứng cứ đều do vợ dàn dựng. Hiện tại, những mâu thuẫn của cặp đôi vẫn chưa được giải quyết, hai người tiếp tục cuộc chiến pháp lý trên tòa.

Vì scandal đánh vợ, Ryu Shi Won có một năm sự nghiệp gần như là con số không. Bất chấp điều này, tài tử Hàn vẫn khẳng định sẽ đeo đuổi vụ kiện đến cùng.

Dàn nghệ sĩ tên tuổi chịu án tù vì tiêm propofol trái quy định

Lee Seung Yeon, Park Shi Yeon, Jang Mi In Ae có một năm buồn với nhiều nuối tiếc. Ngay trong những ngày đầu tháng 3, các cô bị Văn phòng công tố Trung tâm Seoul khởi tố vì sử dụng chất gây mê propofol. Theo vị đại diện của Sở công tố, nhóm nghệ sĩ này đã sử dụng propofol nhiều hơn mức cho phép, dù không trong một giai đoạn điều trị bệnh nào. Thậm chí, để "lách luật", có người còn tới các viện thẩm mỹ khác nhau trong cùng một ngày để được tiêm thêm. Propofol là loại thuốc mê tĩnh mạch tác dụng ngắn, khởi phát nhanh và được ứng dụng rất nhiều trong các phẫu thuật ngắn, phẫu thuật trong ngày... Chất này còn có tác dụng an thần, gây ngủ.

4 diễn viên bị đưa ra tòa vì sử dụng propofol. Chỉ riêng Hyun Young (ảnh dưới, bên phải) thoát án tù, do số mũi propofol mà cô tiêm chưa quá quy định.

Trong các phiên xử, bắt đầu từ ngày 25/3, Lee Seung Yeon, Park Shi Yeon, Jang Mi In Ae không ngừng biện hộ cho hành động của mình, hầu hết giải thích rằng họ sử dụng theo chỉ định của bác sĩ và "không biết đã vi phạm pháp luật". Bất chấp những giải thích, tòa án tiếp tục đưa ra các bằng chứng cho thấy sự sai phạm của các diễn viên này.

Ở những phiên xử cuối cùng, Park Shi Yeon không có mặt do chuẩn bị sinh nở, trong khi Lee Seung Yeon, Jang Mi In Ae đều tới tòa với gương mặt lo lắng, mệt mỏi. Trong phiên ngày 29/10, khi bị đề nghị mức 8 tháng tù, hai người phụ nữ đều rơi nước mắt vì sợ hãi. Hiện tại, bản án được dành cho ba diễn viên này là 8 tháng tù giam, cộng theo là một khoản tiền phạt (mức tiền tăng từ 3.500 USD tới 5.000 USD), nhưng được hoãn thi hành án 2 năm. Khi ra khỏi tòa, trong vòng vây báo chí, cả Lee Seung Yeon, Jang Mi In Ae đều không giấu nổi nỗi tuyệt vọng.

Nguyễn Hương