Sao chuyển giới Harisu bỏ chồng sau 10 năm chung sống

Ngôi sao Hàn và ông xã Micky quyết 'đường ai nấy đi' dù chỉ mới kỷ niệm 1 thập kỷ bên nhau vào tháng trước.

Báo chí Hàn Quốc đưa tin, diễn viên chuyển giới Harisu và chồng, ca sĩ Micky đã "đường ai nấy đi" sau 10 năm chung sống. Không có đăng ký kết hôn hay được pháp luật công nhận như nhiều cặp đôi "chính thống" khác, hai vợ chồng vẫn cùng ký vào thỏa thuận chia tay, chính thức chấm dứt mối quan hệ. Lý do tan vỡ được tờ 163 khẳng định là do những bất đồng quan điểm sống, khó khăn về kinh tế cũng như sự phai nhạt cảm xúc sau thời gian đồng hành. Một nguồn tin khác cho biết, Micky thất bại trong việc kinh doanh cũng là lý do khiến tổ ấm rạn nứt.

Đôi uyên ương chia tay sau 10 năm bên nhau.

Tâm sự với báo chí, Harisu cho biết tiền bạc không phải vấn đề khiến họ chia tay nhau: "Chúng tôi đã sống bên nhau hạnh phúc, yêu thương và lo lắng cho nhau. Dù không là vợ chồng, cả hai vẫn sẽ vẫn tương tác trên mạng xã hội và hy vọng nửa còn lại có một tương lai tươi sáng".

Harisu và Micky Jung kết hôn năm 2007 và vừa kỷ niệm 10 năm ngày cưới hồi tháng 5 vừa rồi. Hôn nhân của họ từng gây xôn xao làng giải trí vì Harisu là nghệ sĩ chuyển giới đầu tiên tại Hàn Quốc. Cặp đôi không có con cái, dù nhiều lần có ý định nhận con nuôi.

Harisu và Micky khi vừa kết hôn.