Ruby của 'Gia đình đá quý' tái xuất sau ngày cưới

Sau đám cưới, So Yi Hyun tái xuất với chương trình truyền hình mới "The Most Beautiful Days", một chương trình dành cho phái nữ, với nội dung xoay quanh việc chăm sóc, làm đẹp, thời trang... Đây là lần đầu tiên So Yi Hyun đảm nhận vai trò người dẫn chương trình, sau một thời gian dài thử sức với lĩnh vực diễn xuất.