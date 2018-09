Quý tử nhà Phạm Văn Phương, Lý Minh Thuận kháu khỉnh tuổi lên 3

Mặc dù bận rộn với công việc, Phạm Văn Phương luôn cố gắng dành thời gian cho con, đưa con đi chơi, mua cho con những món đồ chơi mà cậu bé yêu thích. Cô tiết lộ, mỗi khi xa nhau, hai mẹ con thường trò chuyện qua video call, con trai đặc biệt thích cùng mẹ hát bài "Twinkle Twinkle Little Star" và "Mum is the Best".