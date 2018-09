Quan Chi Lâm ngầm trách Gia Linh phá hoại hôn nhân

Chi Lâm tố ông chồng tỷ phú và người bạn họ Lưu rủ nhau đi leo núi, vô tâm với cảm xúc của người khác.

Thông tin Quan Chi Lâm chia tay chồng, thương gia Trần Thái Minh sau 8 năm chung sống gây xôn xao khán giả những ngày gần đây. Vì cặp đôi không ai nói ra lý do dẫn đến hôn nhân tan vỡ, những tin đồn thất thiệt không ngừng được dựng lên.

Hôm 4/11, khi tham dự một sự kiện ở Đài Loan, Quan Chi Lâm bỗng đề cập tới bức ảnh chồng đi leo núi với diễn viên Lưu Gia Linh và chia sẻ với các phóng viên đứng vây quanh: "Tôi nghĩ các bạn đều theo dõi thông tin thời gian gần đây, họ (ám chỉ chồng và Gia Linh) đều không phải là trẻ con nữa, họ đều trưởng thành rồi. Thực sự là họ đã không quan tâm đến cảm xúc của người khác".

Gia Linh và ông Trần đi leo núi với nhau được cho là "giọt nước tràn ly", khiến cho hôn nhân của Quan Chi Lâm và ông Trần tan vỡ.

Trước những lời trách móc của Quan Chi Lâm, Lưu Gia Linh sửng sốt giải thích thông qua truyền thông sáng 5/11: "Tôi hoàn toàn không hiểu gì nữa. Hôm nay tôi mới biết hai người họ đã cưới nhau và đang ly dị. Chúng tôi thường xuyên cùng nhau leo núi và gặp gỡ, giao lưu, đều là những người thích leo núi để rèn luyện sức khỏe. Chẳng nhẽ như vậy thì có vấn đề gì? Tôi cũng thường đi leo núi với Châu Nhuận Phát mà?". Xung quanh việc vợ chồng Quan Chi Lâm đột ngột chia tay, Lưu Gia Linh nói: "Cái này tôi không tiện bình phẩm, cứ để ông Trần lên tiếng. Còn cá nhân tôi chẳng có gì để che đậy, giấu giếm cả, sự thật rồi sẽ được phơi bày".

Tờ ON đưa tin, việc ông Trần Thái Minh đi leo núi với Lưu Gia Linh thường xuyên, khiến cho mối quan hệ của ông và vợ rơi vào căng thẳng. Hai vợ chồng bí mật kết hôn tại Pháp vào cuối năm ngoái, nhưng sau khi dọn về sống chung, cả hai thường xuyên cãi vã, hục hoặc, lý do vì ông Trần hay đi chơi riêng với phụ nữ. Ngoài ra, theo một nguồn tin khác, Quan Chi Lâm chán nản vì ông Trần giấu kín việc hai người đã kết hôn, với lý do sợ con riêng tổn thương.

Dự sự kiện ngày 5/11, Lưu Gia Linh sửng sốt khi biết mình bị Quan Chi Lâm trách móc.

Nguyễn Hương