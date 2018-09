Quách Phú Thành khoe con mới chào đời

Ngôi sao Hong Kong chia sẻ những hình ảnh đầu tiên của thiên thần nhỏ.

Báo chí Hong Kong đưa tin Quách Phú Thành đã đón con đầu lòng từ 1/9, tuy nhiên Thiên vương lẫn gia đình đều không xác nhận. Quản lý của nam diễn viên này từ chối tiết lộ thông tin và cho biết "đây là việc riêng tư", trong khi bạn bè thân thiết của anh "kín như bưng".

Quách Phú Thành khoe ảnh con trên trang cá nhân. Ảnh: Eastweek

Tuy nhiên, mới đây, Quách Phú Thành đã chính thức chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh vợ chồng anh nắm tay em bé, kèm theo những dòng chia sẻ tràn ngập niềm vui: "Hạnh phúc, nhiệm màu, cảm ơn". Trong một bức hình khác, anh viết: "Chào mừng bé con" (Welcome little one).

Mặc dù vợ chồng Quách Phú Thành không tiết lộ em bé mới chào đời là trai hay gái, một nguồn tin cho hay thiên thần nhỏ của cặp đôi là một công chúa.

Hiện tại, vợ con Quách Phú Thành vẫn đang ở Hong Kong. Theo một số nguồn tin, khi em bé cứng cáp hơn, Moka sẽ đưa bé về Thượng Hải sống để ông bà ngoại có thể thuận tiện hơn trong việc chăm sóc cháu, trong khi bố em bé bận rộn với công việc diễn xuất.

Quách Phú Thành và vợ, người đẹp Moka.