'Phan Kim Liên' Can Đình Đình bị chê già, xấu khi dự thảm đỏ

Lễ trao giải Quốc Kịch Thịnh Điển do đài An Huy, Trung Quốc tổ chức diễn ra hôm 20/12 với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Đây là hoạt động thường niên nhằm vinh danh các cá nhân cũng như đoàn phim xuất sắc ở mảng phim truyền hình. Dự thảm đỏ từ những phút đầu, diễn viên Can Đình Đình mặc bộ đầm cầu kỳ bó sát cơ thể.