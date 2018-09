Phạm Băng Băng già đơ vì 'phong cách quý bà'

Phạm Băng Băng dự sự kiện do một tạp chí thời trang tổ chức tối 19/9. Trên thảm đỏ, nữ diễn viên nổi tiếng ăn mặc điệu đà, phục sức cầu kỳ, khiến cho cô có phần già đi so với tuổi thực. "Phong cách quý bà" khiến Băng Băng kém xinh so với lệ thường.