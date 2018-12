Park Shin Hye đi chơi riêng cùng Hyun Bin khi đóng phim ở châu Âu

Trong Memories of the Alhambra, Hyun Bin vào vai Yoo Jin Woo - một CEO trẻ tuổi và tài giỏi. Một lần ghé thăm thành phố Granada - Tây Ban Nha, Jin Woo dừng chân tại nhà trọ do Jung Hee Joo (Park Shin Hye) quản lý. Anh vô tình bị cuốn vào nhiều chuyện kỳ lạ cùng một cuộc chiến bí ẩn đan xen giữa đời thực và game nhập vai. Đây là dự án đầu tiên của Hàn Quốc đưa game thực tế ảo lên truyền hình, vận dụng nhiều kỹ xảo hình ảnh.