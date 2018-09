Park Bom của 2NE1 mặt ngày càng khác lạ

Cựu thành viên nhóm nhạc đình đám xứ Hàn khiến nhiều người tò mò với khuôn mặt thay đổi không nhận ra.

Park Bom chia sẻ hình ảnh mới trên trang cá nhân. Ảnh: Instagram

Thành viên 2NE1 Park Bom hôm 5/3 chia sẻ trên trang cá nhân bức hình mới kèm theo dòng chia sẻ: "Long "tym" no see". Kể từ khi 2NE1 tan rã, Park Bom rất hạn chế xuất hiện, tuy nhiên khán giả đều nhận ra rằng mặt cô thay đổi rõ rệt, mái tóc cũng dài ra trông thấy. So với hình ảnh gần đây nhất, cằm Park Bom ngắn hơn, đôi môi căng mọng. Một độc giả của Nate nhận xét, Park Bom tiếp tục "biến hình".

Park Bom từng là tâm điểm chú ý khi nhóm nhạc 2NE1 tan rã vào 2016. Theo một số nguồn tin, lý do khiến 2NE1 không còn tiếp tục hoạt động được vì Park Bom dính scandal sử dụng ma túy đá, khiến dư luận chỉ trích cô nặng nề. MV chia tay của nhóm - Goodbye đã được gửi tới người hâm mộ hồi đầu năm nay, như một lời tạm biệt của 2NE1 dành tặng người hâm mộ.

MV "Goodbye" của 2NE1 Park Bom của 2NE1 mặt ngày càng biến dạng