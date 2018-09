Ông xã kém 18 tuổi yêu chiều mỹ nhân 'Tình dục là chuyện nhỏ'

Ham So Won đang mang thai khoảng hơn 5 tháng và có cuộc sống hôn nhân rất hạnh phúc.

Có tin vui ngay sau khi đăng ký kết hôn, diễn viên Ham So Won hiện mang thai khoảng 5 tháng. Có bầu lần đầu ở tuổi 42 nhưng sức khỏe Ham So Won khá tốt, diễn viên Tình dục là chuyện nhỏ mập lên trông thấy, mặt mũi cô "nở" rõ rệt, bụng đã bắt đầu lộ rõ sau lớp áo. Xuất hiện trong chương trình thực tế Người vợ đáng yêu, Ham So Won chia sẻ về cuộc sống sau hôn nhân và niềm hạnh phúc khi được "anh xã" kém tuổi nâng niu, chiều chuộng.

Ham So Won và chồng trẻ người Trung Quốc trong chương trình 'Người vợ đáng yêu'.

Trong tập mới nhất của chương trình Người vợ đáng yêu, Ham So Won và chồng đi dạo trên một con đường rực rỡ ánh đèn. Cặp đôi vừa đi vừa trò chuyện về em bé sắp chào đời và những mong muốn cho tổ ấm. Ham So Won nói cô hy vọng cả gia đình sẽ luôn bên nhau hạnh phúc, và chồng trẻ hứa hẹn: "Anh sẽ dành cả tuổi trẻ ở bên em. Anh yêu em". Đáp lại những thổ lộ của chồng, Ham So Won cười rạng rỡ.

Trước đó, khi tham gia chương trình Happy Together 3 của KBS 2TV, Ham So Won từng tiết lộ rằng lấy chồng trẻ quả là một may mắn cho cô: "Anh ấy rất khỏe mạnh. Khi chúng tôi dọn đến tổ ấm mới, anh ấy chuyển đồ rất nhanh, nhanh hơn cả những người thợ chuyên nghiệp mà tôi thuê tới".

Ham So Won và chồng trẻ trong chương trình "Người vợ đáng yêu" Ham So Won và chồng trẻ trong chương trình "Người vợ đáng yêu"

Trái với tin đồn Ham So Won không được lòng nhà chồng vì lớn tuổi hơn Jin Hua, nữ diễn viên Tình dục là chuyện nhỏ nói cô và mẹ chồng rất quý nhau. Tình cảm này được thể hiện rõ khi cả nhà cùng tham gia một show truyền hình của TV Chosun. Mẹ chồng còn mách nước cho Ham So Won những bí quyết thú vị khi mang thai. Ví dụ, khi So Won nói rằng mắt, mũi Jin Hua rất to và đẹp, cô muốn con sau này giống như chồng, mẹ anh đã lập tức tư vấn: "Mẹ có cách. Khi có bầu 4 tháng, con mua mắt lợn về nấu lên ăn. Em bé sinh ra chắc chắn sẽ có đôi mắt to đẹp. Mẹ đã học bí quyết này từ bà nội". Mặc dù rất thích thú với lời tư vấn của mẹ chồng, nhưng Ham So Won nói rằng cô chưa dám thử vì sợ món mắt lợn.

Ham So Won và chồng - ca sĩ, doanh nhân Jin Hua.

Ham So Won là diễn viên Hàn Quốc, cô được biết đến với loạt phim Tình dục là chuyện nhỏ, Đại gia đình tôi, The Hair Dresser... Tháng 2 vừa rồi, cô đăng ký kết hôn với doanh nhân trẻ người Trung Quốc Jin Hua kém mình 18 tuổi.

Ảnh: News