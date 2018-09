Ông bà và bố Leeteuk tự tử 

Đang trong thời gian quân ngũ, thành viên SuJu đã vội vã trở về nhà sau khi nghe tin dữ.

Nam ca sĩ Leeteuk, trưởng nhóm Super Junior đau đớn khi biết tin dữ về cha và ông bà.

Thông tin ông bà và bố đẻ của nam ca sĩ nhóm Super Junior, Leeteuk cùng qua đời vào ngày 6/1 khiến công chúng xôn xao. Trước đó, một số tờ báo đưa tin, ba người thiệt mạng do tai nạn giao thông. Tuy nhiên, ngày 7/1, đại diện của sở cảnh sát đã khẳng định, ba thành viên trong gia đình Leeteuk qua đời tại nhà riêng và là do tự vẫn, không phải bị tai nạn. Cũng tại tư gia nhà Leeteuk, cảnh sát tìm thấy di chúc do cha của nam ca sĩ này để lại. Đại diện sở cảnh sát nhấn mạnh: "Sáng ngày 7/1, khi chúng tôi tới căn hộ ở khu Dongjak, ba người đều đã qua đời. Ông bà của Leeteuk chết trên giường, trong khi bố của anh ấy, ông Park chết trong tư thế bị treo cổ". Theo thông tin ban đầu từ sở cảnh sát, cháu của ông Park khi đến nhà, phát hiện ra việc ông bà và chú mình đã chết liền vội vã báo cho 119.

Người đại diện khẳng định: "Dựa trên những chứng cớ tại hiện trường, chúng tôi cho rằng ba người đã tự vẫn. Có thể ông Park đã quyết định cùng cha mẹ tìm tới cái chết".

Gia đình nhỏ của Leeteuk những ngày tháng hạnh phúc bên nhau.

Ông Park, cha của Leeteuk đã chăm sóc cha mẹ mình từ nhiều năm nay và giúp ông bà chống đỡ với căn bệnh Alzheimer. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, tuổi tác và gánh nặng gia đình khiến ông Park mắc bệnh trầm cảm. Hiện tại, giới chức đang điều tra từ những đơn thuốc mà ông Park sử dụng để xác nhận điều này.

Leeteuk hiện đã từ doanh trại quân đội trở về nhà để chuẩn bị lễ tang cho cha và ông bà. Trong khi đó, SM Entertainment, công ty quản lý của ca sĩ này đã lên tiếng chia sẻ với cộng đồng, hy vọng những người yêu mến sẽ thông cảm và tôn trọng sự riêng tư của gia đình Leeteuk, thay vì khiến sự việc trở nên ồn ào. Mẹ và chị gái của Leeteuk sau khi biết tin dữ rất bàng hoàng và đau đớn. Hiện cả gia đình đã đến bệnh viện để lo hậu sự cho người quá cố.

Lễ tang của cha và ông bà Leeteuk sẽ diễn ra ngày 8/1.

Nguyễn Hương