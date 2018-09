Ok So Ri tái xuất sau 7 năm bị xử tội ngoại tình

Trở lại trong một talkshow hôm đầu tuần, nữ diễn viên nổi tiếng một thời nghẹn ngào khóc.

Ok So Ri gây bất ngờ cho nhiều người khi trở lại làng giải trí hôm đầu tuần, trong một talkshow của đài SBS. Nữ diễn viên nổi tiếng một thời đã thay đổi không ít, gương mặt cô đã hằn lên nhiều những nếp nhăn tuổi tác. Ok So Ri tiết lộ, lý do cô quay trở về là nhờ sự ủng hộ của các con: "Chúng cho tôi sự can đảm".

Ok So Ri trở lại sau 7 năm vắng bóng. Những năm 90, tên tuổi cô nổi tiếng với hàng loạt phim "Hero Diary", "Zelkova Tree", "Karuna"...

7 năm trước, Ok So Ri trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi chồng cô đâm đơn ra tòa đòi ly dị với lý do cô ngoại tình. Tại Hàn Quốc, gian díu với người khác khi đã có gia đình là một tội và có thể bị xử phạt ngồi tù. Trước tòa, chồng Ok So Ri yêu cầu cô phải chia 60% tài sản (2,4 tỷ won), 300 triệu won bồi thường, vì cho rằng "hôn nhân tan vỡ vì sự lăng loàn của vợ". Trong phiên xử cuối, Ok So Ri đã buộc phải trả cho chồng 870 triệu won, nhường quyền nuôi dưỡng con gái cho anh này, đồng thời chi trả 1 triệu won trợ cấp cho con mỗi tháng, cho tới năm 2019. Bản thân nữ diễn viên này cũng chịu án tù treo 2 năm, người tình của cô cũng phải chịu 6 tháng án treo. Thời điểm bấy giờ, án phạt này gây nhiều tranh cãi lớn trong dư luận, nhiều ý kiến cho rằng đây là một mức phạt quá nặng nề trong bối cảnh xã hội hiện đại.

Sau những sóng gió của vụ ly hôn này, Ok So Ri tái hôn và sinh hai đứa con, cuộc sống của cô dần đi vào ổn định. Nữ diễn viên nổi tiếng một thời cho biết, cô hài lòng với những gì mình có hiện tại, với người chồng - một đầu bếp nước ngoài, đã là chỗ dựa tuyệt vời cho cô trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Ok So Ri nói, bảy năm qua với cô là một khoảng thời gian dài, khi cô "ở ẩn" với vai trò của một phụ nữ đơn thuần: làm vợ, làm mẹ. Tuy vậy, hai đứa con đã cho cô can đảm trở lại và bắt đầu đón nhận những thử thách mới của cuộc sống này.

Nỗi xúc động hiện rõ trên mặt Ok So Ri khi cô nói về chặng đường 7 năm khó khăn mà mình trải qua.

Nguyễn Hương