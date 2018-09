'Ở ẩn' suốt 8 năm, Won Bin vẫn xông xênh tiền mua tòa nhà 13,3 triệu USD

Hiếm xuất hiện trên màn ảnh nhưng cặp sao Hàn Quốc vẫn sở hữu khối tài sản khiến nhiều người ghen tị.

Tờ Sky Daily đưa tin, cuối tháng 2 vừa rồi, vợ chồng Lee Na Young và Won Bin tậu một tòa nhà ở phố Chungdam-dong, Gangnam-gu, Seoul, giá khoảng 14,5 tỷ won (hơn 13,3 triệu USD). Tòa nhà có diện tích khoảng hơn 300m2 trên một mặt sàn, bao gồm 2 tầng hầm, 5 tầng nổi. Tòa nhà này được đánh giá cao về vị trí, do gần với nhiều khu mua sắm sầm uất như COEX, phố thời trang Cheongdam (Cheongdam Fashion Street)...

Won Bin và Lee Na Young không tích cực tham gia làng giải trí, tuy nhiên họ vẫn rất giàu có.

Won Bin và Lee Na Young kết hôn năm 2005 và sống rất kín tiếng. Con trai của họ được 3 tuổi, nhưng chưa một lần xuất hiện trước ống kính báo giới. Won Bin cũng đặc biệt hiếm hoi lộ diện trước truyền thông, anh không nhận bất cứ dự án điện ảnh hay truyền hình nào từ sau khi lấy vợ. Bộ phim gần đây nhất mà ngôi sao Hàn tham gia là Friends (phim truyền hình - năm 2002), The Man from Nowhere (phim điện ảnh - năm 2010).

Trong khi đó, vợ Won Bin - diễn viên Lee Na Young vừa tái xuất màn ảnh với bộ phim điện ảnh Beautiful Days. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của cô đào sau 6 năm, kể từ phim Howling năm 2012.

Won Bin góp mặt trong quảng cáo năm 2017 Won Bin trong quảng cáo năm 2017

