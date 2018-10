'Nữ thần nhan sắc Hàn' bị nghi lộ phim sex do giống sao khiêu dâm Nhật

Ngoại hình có nhiều nét tương đồng với Kasumi Haruka khiến Tzuyu, Twice bị nghi ngờ lộ phim 'phòng the'.

Hình ảnh phòng the trần trụi của một cô gái có gương mặt giống ca sĩ Tzuyu nhóm Twice, Hàn Quốc vừa được chia sẻ trên mạng và khiến khán giả xôn xao.

Tuy nhiên, những người hâm mộ thành viên nhóm Twice ngay lập tức phát hiện ra hình ảnh này được cắt từ phim AV của nữ diễn viên phim cấp ba Nhật Bản Kasumi Haruka. Điều đặc biệt, hai cô gái có diện mạo khá giống nhau, đặc biệt là đôi mắt.

Tzuyu (Chu Tử Du) là ca sĩ Hàn Quốc, gốc Đài Loan, cô là thành viên nhóm Twice do JYP Entertainment thành lập. Sinh năm 1999, sở hữu nhan sắc nổi bật và chiều cao 1,7 m, Tzuyu được khán giả gọi là Nữ thần thế hệ mới của Kbiz. Trước khi đến với nhóm Twice, cô từng hút hồn fan bởi vẻ đẹp ngọt ngào, tươi trẻ khi tham gia trong show truyền hình Sixteen. Tzuyu từng lọt vào dành sách Top 100 mỹ nhân hàng đầu thế giới (The 100 Most Beautiful Faces) năm 2016 và 2017.

Kasumi Haruka (trái) và Tzuyu (phải) rất giống nhau.

