Nữ hoàng Kpop BoA hẹn hò tài tử Joo Won

Cặp đôi mới của làng giải trí Hàn nhận được nhiều quan tâm của khán giả.

Báo chí Hàn Quốc sáng 18/1 đồng loạt đưa tin, diễn viên Joo Won và ca sĩ BoA hẹn hò từ cuối năm ngoái, tình cảm đang rất mặn nồng. Cặp đôi gặp nhau trong một lần tụ tập bạn bè, sau đó bén duyên. Đều có chung sở thích leo núi, chơi golf và âm nhạc, BoA và Joo Won ngày càng "tâm đầu ý hợp". Một người bạn của BoA tiết lộ: "Joo Won xem bộ phim mới "My Wife Is Having an Affair This Week" của BoA và cho cô ấy rất nhiều lời khuyên hữu ích. Hai người nói chuyện rất hợp nhau vì cùng có chung quan điểm sống, tình cảm của họ khiến mọi người phải ghen tị".

Joo Won kém BoA một tuổi, tuy nhiên hai người trông rất xứng đôi.

Trả lời phỏng vấn báo chí, Joo Won sáng 18/1 xác nhận thông tin hẹn hò, tuy nhiên anh cho biết hiện tại đang bận đóng phim nên cả hai không có nhiều cơ hội gần gũi. Theo một nguồn tin, "ông mối" cho cặp đôi chính là Yunho của nhóm TVXQ - bạn thân của BoA trong cùng công ty giải trí SM Entertainment.

Cả Joo Won và BoA đều là gương mặt quen của làng giải trí Hàn. Joo Won được biết đến qua rất nhiều bộ phim như Vua bánh mì, Mặt nạ cô dâu, Bác sĩ nhân ái... Trong khi đó, BoA được mệnh danh là Nữ hoàng Kpop bởi giọng ca nổi trội.

Nguyễn Hương