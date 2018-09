Nữ ca sĩ Hàn bị triệu tập vì tội bán dâm

Cô bịt kín mặt, tới phòng Công tố viên ở Seoul để lấy lời khai vào tối 15/3.

Trang The Fact của Hàn Quốc vừa đăng loạt ảnh nữ ca sĩ C bị triệu tập ở đồn cảnh sát vào tối qua với tư cách là nghi phạm bán dâm cho doanh nhân người Mỹ gốc Hàn ở Los Angeles. Khoảng 19h50, C mặc đồ đen, bịt kín mặt cùng luật sư tới Văn phòng Công tố viên trung tâm Seoul để lấy lời khai. Cô đến muộn hơn so với yêu cầu gần 1 tiếng. C ở đó khoảng 3 tiếng và lại che chắn kín mít khi rời đi lúc gần nửa đêm.

Nữ ca sĩ C tới phòng công tố viên tối qua.

Danh tính của nữ ca sĩ bán dâm vẫn chưa được phép hé lộ.

Cảnh sát Seoul cũng xác nhận với tờ báo này, tin đồn ca sĩ C cùng một loạt nữ nghệ sĩ khác bị điều tra tội bán dâm là có thật. Trước đó vào đầu tháng 3, truyền thông Hàn Quốc xôn xao thông tin một nữ ca sĩ nổi tiếng bán dâm cho doanh nhân ở Mỹ với giá khoảng 35 triệu won mỗi lần (khoảng 650 triệu đồng) vào tháng 4/2015. Cô được miêu tả là nữ nghệ sĩ nóng bỏng 29 tuổi, gia nhập showbiz vào năm 2010 và vừa kết thúc hợp đồng với một công ty giải trí.

Nữ ca sĩ C rời đi sau 3 tiếng lấy lời khai.

Dựa theo những mô tả này, nhiều người cho rằng sao nữ bán dâm đó chính là nữ ca sĩ G.NA (tên thật là Gina Jane Choi). G.NA mang hai dòng máu lai Hàn Quốc và Canada, ra mắt single đầu tiên vào năm 2010. Nữ ca sĩ 29 tuổi cũng vừa chấm dứt hợp đồng với công ty giải trí Cube. G.NA khá nổi tiếng trong làng giải trí Hàn Quốc những năm qua bởi cô không chỉ có giọng hát hay mà còn luôn xuất hiện nóng bỏng trên sân khấu cũng như các video ca nhạc. Cô từng gây chú ý với các ca khúc Black and White, 2Hot và Things I Want to Do When I Have a Lover (song ca cùng Bi Rain).

G.NA đã không phản hồi khi bị dư luận nghi ngờ là nữ ca sĩ trong vụ án bán dâm đang bị điều tra.

G.NA bị nghi ngờ là nữ ca sĩ bán dâm cho doanh nhân người Mỹ gốc Hàn với giá 35 triệu won mỗi lần.

Hoài Vũ