Những sao nữ Hong Kong 40 tuổi vẫn 'đơn thân lẻ bóng'

Đặng Tụy Văn, Vương Tổ Hiền... là những hoa đán xinh đẹp bậc nhất Hong Kong nhưng lại có đường tình duyên vô cùng lận đận.

Đặng Tụy Văn

Năm 18 tuổi, Đặng Tụy Văn chính thức bước chân vào làng giải trí với bộ phim Tiết nhân Quý Chinh Đông. Bộ phim đầu tay này cũng chính là nơi cô gặp được mối tình đầu của mình - diễn viên Vạn Tử Lương. Tuy nhiên sau 2 năm yêu nhau, họ chia tay do tính cách không hợp. Cô chia sẻ: "Trước đó tôi chỉ đóng một vài vai nhỏ, vì thế khi lần đầu tiên quay phim tình cảm, tôi rất khó để phân biệt được cảm giác trong phim và cảm giác ngoài đời. Không biết rốt cục tôi thích anh ấy thật hay không nữa, đó là một cảm giác rất lạ lùng. Hồi ấy suốt 3 tháng ngày nào cũng ở bên nhau. Lúc ấy tôi cũng vẫn còn nhỏ, anh ấy chỉ dạy cho tôi rất nhiều điều. Tôi luôn nhìn anh ấy vs ánh mắt ngưỡng mộ".

Đặng Tụy Văn và tình đầu Vạn Tử Lương

Năm 1996, Đặng Tụy Văn hợp tác với Giang Hoa trong bộ phim Tôi có một cuộc hẹn với mùa xuân. Hai người nảy sinh tình cảm với nhau. Tuy biết khi đó Giang Hoa đã kết hôn với nữ diễn viên Mạch Khiết Văn và có 2 con nhưng Tụy Văn vẫn chấp nhận làm kẻ thứ ba. Sau khi tin tức lan truyền ra ngoài, Giang Hoa đã lựa chọn gia đình mình và bỏ mặc cô. Anh đứng về phía vợ và đổ toàn bộ trách nhiệm cho Đặng Tụy Văn. Anh chỉ nói một câu hờ hững: "Khi đó tôi còn trẻ tuổi không hiểu biết, giờ nhìn lại cũng có gì to tát đâu?". Một lần tại bữa tiệc của TVB, Đặng Tụy Văn uống say và cãi nhau với vợ chồng Giang Hoa. Việc này tốn không ít giấy mực của báo giới Hong Kong một thời. Vì sự việc này mà cô bị cắt bớt hợp đồng đóng phim, quảng cáo. Sau này, Đặng Tụy Văn cũng thừa nhận cuộc tình với Giang Hoa là một sai lầm, nhưng dù sao cuộc tình cũng đã để lại trong lòng cô một vết sẹo không bao giờ lành.

Đặng Tụy Văn chấp nhận làm kẻ thứ ba để ở bên Giang Hoa

Năm 1998, cô hẹn hò với ca sĩ Trịnh Kính Cơ. Sau một năm yêu nhau, Trịnh Kính Cơ muốn trở về Canada để phát triển, vì thế hai người quyết định làm bạn với nhau. Hiện nay Trịnh Kính Cơ cũng đã có người yêu. Đặng Tụy Văn chia sẻ về tình cũ: “Anh ấy là một người hoàn toàn có thể cho người khác cảm giác an toàn, chăm sóc tôi rất tốt”. Sau đó, cô có hẹn hò một vài người nữa, nhưng Đặng Tụy Văn rất ít khi công khai chuyện tình cảm của mình.

Đặng Tụy Văn năm nay đã 51 tuổi nhưng cô vẫn sống một mình. Hoa đán của đài TVB tâm sự: "Tôi sinh ra trong một gia đình tan vỡ, từ bé đã khao khát được yêu, vì thế chỉ cần có người cho tôi tình yêu dù là rất ít, tôi cũng bám vào như một cái phao cứu sinh vậy, cuối cùng lại làm tổn thương chính bản thân mình. Tuy đã trải qua vài cuộc tình thất bại, nhưng tôi vẫn luôn hy vọng vào tình yêu. Nhưng giờ quan niệm và khái niệm về tình yêu đã khác trước rất nhiều rồi, vì trước đây tôi không hiểu, đặt tình yêu lên quá cao, gần như là tôn sùng nó. Nhưng giờ nhìn lại mới biết, hóa ra tình yêu tôi tìm trước đây chỉ là để bù đắp cảm giác túng thiếu tình cảm của mình”.

Vương Tổ Hiền

Vương Tổ Hiền bước vào làng giải trí năm 1985 với bộ phim Bên hồ chiều hoang vắng. Năm 1987, khi mới 20 tuổi, Vương Tổ Hiền đã nổi danh tại nhiều nước Châu Á, đặc biệt là Nhật Bản và Hàn Quốc với vai diễn Nhiếp Tiểu Thiện trong Thiện nữ u hồn. Vẻ đẹp của đại hoa đán xứ Cảng Thơm đã khiến biết bao chàng trai say mê, trong đó có nhiều nam nghệ sĩ như Hứa Quân Kiệt, Ngô Khởi Hoa, thậm chí cả "thiên vương" Lê Minh cũng thừa nhận mình từng có tình cảm với cô.

Năm 1987, sau khi cùng hợp tác với nam ca sĩ Tề Tần trong phim Phương thảo bích liên thiên, cô và anh đã nảy sinh tình cảm. Sau một thời gian hẹn hò, hai người chia tay. Nguyên nhân được Tề Tần chia sẻ là do bố mẹ của Tổ Hiền không thích anh: "Ngày đó tôi còn để tóc dài, mặc quần bó, bố mẹ cô ấy nghĩ rằng tôi không đáng tin". Tổ Hiền tập trung phát triển sự nghiệp ở Hong Kong và hẹn hò với doanh nhân Lâm Kiện Nhạc một thời gian. Năm 1995, sau khi chia tay với Lâm Kiện Nhạc, "tình cũ không rủ cũng đến", nàng "Phan Kim Liên" quay lại với Tề Tần. Chuyện tình của họ trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu C-biz. Tuy nhiên tới năm 2000, hai người bất ngờ chia tay. Vương Tổ Hiền rút khỏi làng giải trí và sang Vancouver, Canada định cư.

Sau hơn 10 năm ở bên nhau với nhiều sóng gió, hai người vẫn không đến được với nhau.

Tới năm 2009, trong một cuộc phỏng vấn, Tề Tần mới chia sẻ nguyên nhân chia tay của hai người: "Tôi và Tiểu Hiền đều là con cái trong gia đình đã ly hôn, vì thế chúng tôi rất khao khát có một mái ấm gia đình. Tiểu Hiền không biết làm việc nhà, nhưng cô ấy đã học nấu ăn để làm cơm cho tôi. Nhưng cũng chính vì hai người quá yêu nhau, những tổn thương phải chịu đựng cũng sẽ rất lớn. Chúng tôi cảm thấy sợ hãi, không có đủ dũng cảm để đi tới hôn nhân. Tôi không mang lại cảm giác an toàn cho cô ấy".

Năm 2010, Tề Tần kết hôn với Tôn Lệ Á - một người phụ nữ không làm việc trong giới giải trí. Còn "đệ nhất mỹ nhân châu Á" Vương Tổ Hiền thì vẫn "chăn đơn gối chiếc". Tháng 8/2013, cô từ Canada trở về Hong Kong, tái xuất làng giải trí.

Thiệu Mỹ Kỳ

Thiệu Mỹ Kỳ bắt đầu sự nghiệp tại TVB năm 1985 khi vừa tròn 20 tuổi. Cô tham gia rất nhiều vai trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng như Cô gái Đồ Long, Giọt máu thiện ác, Đời không nuối tiếc, Loại hình tư pháp thứ ba,... và giành được nhiều giải thưởng ở Hong Kong và Đài Loan.

Sự nghiệp của cô thuận buồm xuôi gió là vậy nhưng đường tình duyên lại khá trắc trở. Suốt những năm 90, mối tình của cô và nam tài tử kém 2 tuổi Trịnh Y Kiện được ngợi ca là tình yêu lý tưởng của làng giải trí. Khi Mỹ Kỳ bị bệnh gan rất nặng, Trịnh Y Kiện đã tuyên bố: “Tôi sẽ yêu thương và chăm sóc cô ấy suốt đời”. Nhưng sau 7 năm ở bên nhau, Thiệu Mỹ Kỳ đã bị người yêu ruồng bỏ phũ phàng để chạy theo chân dài Lương Vịnh Kỳ. Sau thời gian đó, cô vùi mình vào công việc, liên tục nhận những hợp đồng đóng phim, quảng cáo để quên đi nỗi đau trong tình yêu.

Trịnh Y Kiện - Thiệu Mỹ Kỳ, "cặp đôi lý tưởng" của xứ Cảng Thơm một thời.

Năm 2008, cô hẹn hò cùng nam diễn viên kém 9 tuổi Thi Tổ Nam sau một lần hợp tác. Năm 2012, hai người công khai chuyện tình cảm trong một sự kiện. Mối quan hệ của hai người được giữ kín, họ từ chối mọi phỏng vấn của báo chí. Tuy nhiên sau 6 năm yêu nhau, vào tháng 12/2015, Thiệu Mỹ Kỳ và Thi Tổ Nam công bố chia tay. Người đẹp 52 tuổi chia sẻ trên trang Weibo: “Chúng tôi đều tin vào số phận, vì thế không cần phải nghĩ quá nhiều về những chuyện đã qua. Sự tan vỡ này là vì lý do cá nhân, không liên quan đến tiền bạc hay những chuyện khác. Dù sao thì chúng tôi cũng vẫn sẽ là bạn”.

Tuyên Huyên

Với việc thể hiện thành công hàng trăm vai diễn lớn nhỏ, Tuyên Huyên luôn giữ vững danh hiệu "Nữ diễn viên được yêu thích nhất Hong Kong" trong nhiều năm liền và được giới truyền thông nước này mệnh danh là Tứ Đại Hoa Đán của TVB.

Năm 1993, Tuyên Huyên và nam diễn viên Trương Vệ Kiện nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong bộ phim Anh hổ em chuột. Hai năm sau hai người chính thức đường ai nấy đi. Tuyên Huyên chia sẻ lúc đó sự nghiệp của mình cao hơn bạn trai, dẫn đến việc hai bên có mâu thuẫn. Cô nói: “Khi ấy sự nghiệp của anh ấy chưa ổn định, tôi lại vừa mới nổi lên. Tôi nghĩ rằng anh ấy là một người đàn ông bình thường, hy vọng sự nghiệp của mình sẽ tốt hơn bạn gái”. Sau khi chia tay Trương Vệ Kiện, vài năm sau Tuyên Huyên quen bạn trai mới là thương gia Vinh Văn Hàn và sau đó là nha sĩ Trần Kiến Vỹ, nhưng cũng chia tay sau một thời gian ngắn.

Trương Vệ Kiện và Tuyên Huyên khi mới yêu nhau.

Cuối năm 2009,Tuyên Huyên công khai chuyện tình cảm với bác sĩ thú y người Italy Ruan Bester. Trong tâm trạng đắm đuối của một người đang yêu, Tuyên Huyên tâm sự với bạn bè: "Ruan sẽ là chồng của tôi. Chúng tôi hiểu nhau, có cùng quan điểm, sở thích và mục đích phấn đấu. Anh ấy là người đàn ông hài hước và chân thành, hơn nữa lại rất yêu quý ba mẹ tôi. Ruan đã cầu hôn tôi, chúng tôi sẽ kết hôn sớm thôi. Hôn nhân là định mệnh, nó sẽ đến khi chúng ta thực sự sẵn sàng. Mong sao đám cưới của tôi sẽ diễn ra thật giản dị, lãng mạn, giống như cặp Ngô Ngạn Tổ và Lisa vậy". Tuy nhiên đến tháng 7/2011, trong một cuộc phỏng vấn, cô tiết lộ mình và Ruan đã chấm dứt mối quan hệ: "Tôi đã ở bên anh ấy hai năm qua và nhận thấy, cả hai chúng tôi có những mục tiêu khác nhau. Bởi vậy, chúng tôi quyết định chia tay. Tất nhiên, tôi cảm thấy rất buồn... Không ai muốn chuyện ấy xảy ra cả. Nhưng giờ chúng tôi vẫn là bạn của nhau".

Tuyên Huyên từng chia sẻ Ruan là đối tượng kết hôn của cô, nhưng cuối cùng hai người cũng "đường ai nấy đi".

Mới đây, paparazzi bắt gặp Tuyên Huyên thân mật với doanh nhân "ông trùm nội y" Lý Trác Phong. Trước dò hỏi của báo chí, Tuyên Huyên vẫn giữ im lặng. Sau khi tin tức này rộ lên, người hâm mộ mong rằng người đẹp TVB 47 tuổi sẽ sớm an gia.

Châu Hải My

Khởi nghiệp năm 1985 với cuộc thi Hoa hậu Hong Kong, và dù sau đó không giành được ngôi vị cao nhất, Hải My cũng đã có cơ hội bước chân vào làng giải trí. Vẻ đẹp của cô khiến bao chàng trai xao xuyến và cũng khiến cô được mệnh danh là một trong "Tứ hải tung hoành" nổi tiếng của Hong Kong.

Năm 1985, Châu Hải My và Lữ Lương Vỹ do cùng đóng phim Sóng gió đảo nhỏ mà nảy sinh tình cảm. Năm 1988, vào sinh nhật của mình, anh đã đưa cô đi du lịch ở Las Vegas, Mỹ và tổ chức đám cưới tại đây. Sau 10 tháng sống chung, Châu Hải My quyết định chia tay do tính cách không hợp. Lữ Lương Vỹ cần một người phụ nữ đảm đang, ở nhà để chăm sóc bố mẹ mình, nhưng Châu Hải My lại muốn tập trung vào sự nghiệp, hơn nữa từ nhỏ cô đã được chiều chuộng nên không biết cách chăm sóc người khác. Cô thú nhận: "Thời điểm đó, dù không có nhiều kinh nghiệm về tình yêu, hôn nhân, tôi vẫn nhìn nhận chuyện cưới xin một cách rất nghiêm túc… Tuy nhiên, chúng tôi cũng có chút dại dột, vội vàng". Cô cũng tâm sự về chuyện hôn nhân chớp nhoáng với tài tử Bến Thượng Hải: "Thời gian qua lâu rồi, giờ gặp lại chúng tôi chẳng còn bối rối nữa. Anh ấy như một người anh trai của tôi vậy".

Châu Hải Vy đã kết hôn chớp nhoáng với bạn trai hơn mình 10 tuổi Lữ Lương Vỹ và ly hôn 10 tháng sau đó.

Sau khi chia tay với Lữ Lương Vỹ, Châu Hải My trải qua một vài mối tình, trong đó có mối tình hơn 1 năm với chủ tịch điều hành tập đoàn Dickson Ngũ Sĩ Vinh. Năm 2013, Châu Hải My thừa nhận mình có một bạn trai kém 7 tuổi, hai người đã yêu nhau được hơn gần 6 năm. Tuy nhiên trong một bài phỏng vấn vào năm ngoái, Châu Hải My chia sẻ cô và bạn trai đã chia tay. Nữ diễn viên 51 tuổi tâm sự: "Hiện tại tôi chưa có kế hoạch kết hôn, sinh con, tôi cho rằng cuộc sống bây giờ đang rất tốt".

Mễ Tuyết

Năm 1975, Mễ Tuyết gia nhâp công ty CTV và bắt đầu sự nghiệp điện ảnh tại đây. Cô nổi tiếng với vai diễn Hoàng Dung trong bộ phim Anh hùng xạ điêu.

Năm 1982, Mễ Tuyết và cầu thủ bóng đã Doãn Chí Tường gặp nhau và nảy sinh tình cảm, hai năm sau họ công khai chuyện hẹn hò của mình. Năm 1992, Doãn Chí Tường mắc bệnh ung thư vòm họng. Trước đó, Doãn Chí Tường đã nhiều lần cầu hôn cô nhưng là một người yêu sự tự do, cô vẫn chưa đồng ý. Nhưng sau khi Doãn Chí Tường mắc bệnh, cô đã thay đổi suy nghĩ. Bạn của cô từng tiết lộ: “Mễ Tuyết đã đề cập đến chuyện kết hôn nhiều lần với Doãn Chí Tường, nhưng lần này lại đến lượt anh từ chối vì không muốn làm Mễ Tuyết dang dở”. Sau khi Doãn Chí Tường qua đời vào năm 2010, Mễ Tuyết rất kín tiếng về chuyện đời tư của mình. Cuộc tình hơn 20 năm của cô và Doãn Chí Tường được mệnh danh là tình yêu truyền kỳ của làng giải trí Hong Kong. Hiện tại nữ diễn viên 62 tuổi vẫn đang sống một mình.

Mễ Tuyết luôn ở bên chăm sóc bạn trai trong thời gian anh mắc bệnh.

Trịnh Du Linh

Trịnh Du Linh là một trong những diễn viên ăn khách của làng giải trí xứ Cảng Thơm trong thập niên 80. Cô được mệnh danh là "Chị cả của làng giải trí Hồng Kông". Hiện tại, cô không còn tham gia đóng phim mà tập trung vào sự nghiệp dẫn chương trình truyền hình. Cùng với Thẩm Điện Hà, Tằng Chí Vỹ, Uông Minh Thuyên, cô được coi là một trong "Tứ đại MC Hong Kong".

Bố mẹ Trịnh Du Linh ly hôn từ khi cô con nhỏ. Một mình mẹ cô phải nuôi lớn hai chị em trong điều kiện kinh tế hết sức khó khăn. Bố cô không hề quan tâm đến cuộc sống của ba mẹ con. Chính tuổi thơ khốn khó và thiếu thốn tình cảm đã khiến Du Linh cảm thấy lo sợ hôn nhân và con cái.

Năm 1979, Trịnh Du Linh đóng phim Cô dâu qua cảng do Cam Quốc Lượng làm đạo diễn. Hai người nảy sinh tình cảm và chính thức hẹn hò vào năm 1980. Mối tình của họ kết thúc sau 10 năm vì Trịnh Du Linh không muốn tiến tới hôn nhân. Sau đó vào năm 1992, cô và ca sĩ Lữ Phương yêu nhau. Năm 2005, hai người cùng chia sẻ trước truyền thông sẽ chỉ chung sống với nhau và “không kết hôn, không sinh con”. Nhưng trong một sự kiện năm 2008, Trịnh Du Linh đã tuyên bố đã kết thúc mối tình 16 năm với anh do tính cách và thói quen sinh hoạt khác nhau. Cô khẳng định rằng mối quan hệ của hai người vẫn là bạn bè. Hiện tại nữ MC đã 60 tuổi và cô vẫn sống cuộc sống đơn thân.

Trịnh Du Linh và bạn trai 16 năm Lữ Phương.

