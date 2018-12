Những sao nhí Hàn 'lột xác' thành thiếu nữ xinh đẹp, quyến rũ

Jung In Sun sinh ngày 25/4/1991 là nữ diễn viên dưới trướng Công ty giải trí C-Jes Entertainment. Mỹ nhân trở thành sao nhí từ khi lên 7 tuổi qua bộ phim "Soonpoong Clinic". Nhờ khả năng diễn xuất tự nhiên, Jung In Sun liên tục được mời tham gia các bộ phim truyền hình nổi tiếng như "Kaist", "Man of the Sun". Cô được khán giả đánh giá có vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện, đáng yêu. Bước chân vào làng giải trí từ khi còn nhỏ tuối, nhưng tới bây giờ Jung In Sun vẫn chưa tìm được chỗ đứng cho mình. Cô chỉ được biết đến thông qua các vai phụ trong một vài bộ phim truyền hình, độ nổi tiếng đối với khán giả không cao. Tháng 4/2018, In Sun xác nhận hẹn hò với nam diễn viên "Hậu duệ mặt trời" Lee Yi Kyung nhưng chỉ 2 tháng sau cặp đôi lại tuyên bố chia tay. Hiện tại, người đẹp dành thời gian nghỉ ngơi sau khi hợp tác cùng So Ji Sub trong bộ phim "My Secret Terius" vài tháng trước.