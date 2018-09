Những sao Hoa Ngữ ly hôn chỉ sau vài tháng chung sống

Huỳnh Dịch, Châu Nhuận Phát, Châu Hải My... đều không may mắn trong hôn nhân.

Trần Hách và Hứa Tịnh

Trần Hách và Hứa Tịnh đã một thời là cặp đôi đẹp nhất làng giải trí Hoa Ngữ. Hai người quen nhau từ khi học cấp 2 và có mối tình kéo dài tới 13 năm trước khi cưới. Hứa Tịnh từng nói về tình yêu của mình: "Năm 2001, anh ấy học lớp 8, còn tôi học lớp 7. Chúng tôi quen nhau, yêu nhau, cùng nhau trải qua những năm cấp 2, cấp 3, đại học cho đến khi đi làm. 4 năm yêu xa, 144 chiếc vé tàu, sánh bước bên nhau 13 năm, những điều này là tuổi thanh xuân của chúng tôi". Ngày 17/9/2013, hai người tổ chức hôn lễ lãng mạn tại bờ biển Phuket, Thái Lan.

Mối tình 13 năm đáng ngưỡng mộ của ngôi sao Running man Trung Quốc.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài có 9 tháng. Tháng 1/2015, trên Weibo xuất hiện thông tin Trần Hách và Hứa Tịnh đã ly hôn, nguyên nhân là do có sự xuất hiện của người thứ ba - Trương Tử Huyên - bạn diễn của Trần Hách trong phim Y Quán Tiếu Truyện. Báo chí Trung Quốc cũng đưa ra hình ảnh anh và Trương Tử Huyên vào khách sạn cùng nhau. Ngay sau đó, Trương Tử Huyên đăng trên trang cá nhân thừa nhận mình và Trần Hách đang yêu nhau, cô cũng đã ly dị chồng vào năm 2014. Tin tức này tạo nên một làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội. Trần Hách bị chỉ trích phản bội vợ con, phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác.

Trần Hách và Trương Tử Huyên bị bắt gặp ở cùng một khách sạn.

Ngày 22/1/2015, Trần Hách đã viết một bức tâm thư, khẳng định chuyện của anh với Trương Tử Huyên diễn ra sau khi đã ly hôn với Hứa Tịnh. Anh nói: "Xin mọi người hãy tha cho chúng tôi, ba ngày nay tôi cảm thấy như sắp nổ tung vậy. Xin lỗi đã giấu mọi người chuyện chúng tôi ly hôn. Tôi và Hứa Tịnh đã chia tay được gần nửa năm rồi. Chúng tôi ra đi trong hòa bình, không có bất kỳ một lý do nào khác".

Trước sự công kích của dư luận dành cho Trần Hách, Hứa Tịnh cũng đã lên tiếng bảo vệ chồng cũ: "Tuy tôi không biết tình yêu mới này (Trần Hách và Trương Tử Huyên) bắt đầu từ lúc nào, xảy ra như thế nào, nhưng chuyện này dù sao cũng là chuyện sau khi chúng tôi đã chia tay. Anh ấy chỉ là một đứa trẻ yếu đuối, lại là người thân của tôi, hy vọng mọi người đừng công kích anh ấy nữa". Cô cũng nói lên niềm tiếc nuối cho một mối tình đẹp: "Chúng tôi từng cãi vã, làm hòa, chia tay rồi lại làm hòa. Tôi cho rằng, có sự đảm bảo của hôn nhân, chúng tôi nhất định sẽ sống với nhau tới đầu bạc răng long. Nhưng cuối cùng mọi thứ đều chỉ là ý nghĩ của tôi mà thôi".

Trần Hách và Trương Tử Huyên quen nhau từ bộ phim Y Quán Tiếu Truyện.

Dẫu vậy, ngôi sao Running man Trung Quốc vẫn bị ném đá thậm tệ. Anh và Trương Tử Huyên được cho là cặp đôi "gian phu dâm phụ" bị ghét nhất của làng giải trí Hoa Ngữ, song hai người vẫn tuyên bố sẽ vượt qua dư luận và chứng minh tình yêu của họ. Hứa Tịnh cũng đã tìm được bến đỗ cho mình với bạn trai người nước ngoài.

Hứa Tịnh hạnh phúc bên bạn trai ngoại quốc.

Huỳnh Dịch và Khương Khải

Năm 2010, Huỳnh Dịch kết hôn với đại gia Khương Khải, nhưng lúc đó cô không hề thừa nhận thông tin này. Nhiều tin đồn cho rằng, cô ngại ngùng vì bộ dạng xấu xí của bạn trai và sợ bị chỉ trích vì lấy chồng đại gia. Chỉ khi loạt ảnh cưới của cô và doanh nhân Khương Khải được tung lên mạng, Huỳnh Dịch mới thú nhận mình đã lấy chồng vào đầu năm 2010 và chia tay sau chưa đầy 5 tháng chung sống.

Chồng cũ tung ảnh cưới của Huỳnh Dịch lên mạng để trả đũa.

Một số nguồn tin cho biết, Huỳnh Dịch và Khương Khải khi làm đám cưới mới chỉ quen nhau có 41 ngày. Báo chí cũng đưa tin, Khương Khải hết mực cưng chiều Huỳnh Dịch. Anh thuận theo ý vợ, đưa cô tới 7 quốc gia khác nhau để chụp ảnh cưới. Thế nhưng Huỳnh Dịch lại chỉ màng công việc, không quan tâm gì đến gia đình, hơn nữa lại giấu nhẹm hôn sự của mình với báo giới. Sau khi chia tay, để "trả đũa" vợ cũ, Khương Khải đã công khai ảnh cưới và những hình ảnh thân mật của họ thuở còn yêu nhau. Anh cũng lên tiếng tố cáo Huỳnh Dịch: "Cô ta là kẻ lăng nhăng và bất hiếu. Khi ở bên tôi, mẹ ruột ốm đau nhưng cô ta cũng không thèm trông nom chăm sóc". Sau sự việc này, hình ảnh "nàng Tiểu Yến Tử" trong lòng khán giả trở nên xấu đi rất nhiều.

Năm 2011, Huỳnh Dịch kết hôn với nam doanh nhân Hoàng Nghị Thanh và họ có với nhau một cô con gái. Tuy nhiên, hai người cũng chính thức "đường ai nấy đi" sau 3 năm chung sống với nhiều cãi vã. Cuộc chiến tranh giành quyền nuôi con của họ tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí. Cuối cùng, Huỳnh Dịch cũng giành được quyền nuôi con vào sau 4 tháng kiện tụng qua lại.

Huỳnh Dịch và Hoàng Nghị thanh công khai đấu tố nhau trên mạng xã hội.

Về phần Khương Khải, anh cũng đã tổ chức đám cưới xa hoa tại đảo Bali, Indonesia với một nữ doanh nhân xinh đẹp vào năm ngoái.

Châu Hải My và Lữ Lương Vỹ

Năm 1985, Châu Hải My và Lữ Lương Vỹ do cùng đóng phim Sóng gió đảo nhỏ mà nảy sinh tình cảm. Năm 1988, vào sinh nhật của mình, Lữ Lương Vỹ đã đưa Châu Hải My đi du lịch ở Las Vegas, Mỹ. Hai người đã tổ chức làm đám cưới ở một nhà thờ nhỏ tại đây với kinh phí tối giản 35 USD . Khi đó, Châu Hải My mới có 21 tuổi.

Sau 10 tháng sống chung, Châu Hải My quyết định chia tay vì tính cách hai người không phù hợp. Cô thú nhận: "Thời điểm đó, dù không có nhiều kinh nghiệm về tình yêu, hôn nhân, tôi vẫn nhìn nhận chuyện cưới xin một cách rất nghiêm túc… Tuy nhiên, chúng tôi cũng có chút dại dột, vội vàng". Cô cũng tâm sự về chuyện hôn nhân chớp nhoáng với tài tử Bến Thượng Hải: "Thời gian qua lâu rồi, giờ gặp lại chúng tôi chẳng còn bối rối nữa. Anh ấy như một người anh trai của tôi vậy".

Châu Hải My và Lữ Lương Vỹ thuở còn mặn nồng.

Trong một bài phỏng vấn gần đây, Châu Hải My chia sẻ cô vừa chia tay mối tình 10 năm của mình. Cô tâm sự: "Hiện tại tôi chưa có kế hoạch kết hôn, sinh con, tôi cho rằng cuộc sống bây giờ đang rất tốt".

Châu Hải My vẫn đẹp mặn mà dù đã 50 tuổi.

Châu Nhuận Phát và Dư An An

Dư An An được mệnh danh là tiểu hoa đán của đài TVB những năm 70 của thế kỷ trước. Trước khi lấy Châu Nhuận Phát, cô từng có mối tình 8 năm với đạo diễn người Hong Kong Nhĩ Đông Thăng.

Năm 1983, trong một bữa tiệc, Châu Nhuận Phát bất ngờ tuyên bố ông và Dư An An sẽ lấy nhau. Đám cưới của họ trở thành tâm điểm của báo giới Hong Kong thời bấy giờ, vì hầu như không ai biết hai người yêu nhau và nam diễn viên cũng vừa chia tay với người yêu cũ Trần Ngọc Liên được vài tháng.

Đám cưới chóng vánh của Châu Nhuận Phát và Dư An An.

Chỉ 9 tháng sau, người hâm mộ lại được một phen ngỡ ngàng khi Dư An An tuyên bố vợ chồng cô đã ly dị do nhiều bất đồng. Gia đình Châu Nhuận Phát sống đơn giản, tiết kiệm trong khi Dư An An lại thích tham gia những bữa tiệc của giới thượng lưu và dùng đồ hàng hiệu. Trong một lần trả lời phỏng vấn, nữ diễn viên tiết lộ khi chung sống cùng Châu Nhuận Phát, cô không tìm thấy cảm giác an toàn. Anh không cho cô trang điểm hay ăn mặc đẹp, hơn nữa còn thô lỗ, bạo lực. Cô đã phải chịu nhiều áp lực, trở nên trầm cảm và phải tìm tới bác sĩ tâm lý.

Nhiều năm sau, khi nói về cuộc hôn nhân với Dư An An, Châu Nhuận Phát chia sẻ anh cảm thấy day dứt với những tổn thương đã gây ra cho vợ cũ. Vợ hiện tại của anh là Trần Hội Liên cũng nói: "Tôi thấy chồng tôi có lỗi với cô ấy".

Châu Nhuận Phát hiện sống hạnh phúc bên Trần Hội Liên.

Sau khi chia tay Châu Nhuận Phát, Dư An An kết hôn với một doanh nhân họ Lý và có hai cô con gái. Cuộc hôn nhân của họ kết thúc sau 15 năm chung sống. Hiện tại, nữ diễn viên hẹn hò với một chàng trai kém mình 22 tuổi. Con gái của Dư An An rất ủng hộ mối quan hệ này: "Họ đối xử với nhau rất tốt. Tôi không có ý kiến gì cả".

Dư An An hẹn hò với "phi công" kém 22 tuổi.

Quan Chi Lâm và hai cuộc hôn nhân chớp nhoáng với tỷ phú

Năm 1982, khi mới 20 tuổi, Quan Chi Lâm quen Vương Quốc Tinh. Hai tháng sau, họ làm đám cưới tại Las Vegas, Mỹ. Hôn sự của hai người bị bố mẹ cô kịch liệt phản đối. Bố Quan Chi Lâm dọa sẽ tự sát nếu cô tiếp tục cuộc hôn nhân này. Bất chấp sự phản đối của bố mẹ, ngôi sao Hoàng Phi Hồng vẫn kiên quyết với quyết định của mình. Cô rút khỏi làng giải trí, ở nhà chuyên tâm chăm sóc chồng con. Lấy nhau chưa được bao lâu, Vương Quốc Tinh mới lộ bản chất là một người thô bạo, ăn chơi gái gú. Ông công khai nói trước báo đài: "Đàn bà như cô ta, vớ bừa một em trên đường còn tốt hơn". Hai người chính thức đường ai nấy đi sau 6 tháng làm vợ chồng.

Quan Chi Lâm nguyện gả cho đại gia Vương Quốc Tinh chỉ sau 2 tháng quen nhau.

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên, Quan Chi Lâm trải qua một vài mối tình, trong đó có tay chơi Hong Kong Lưu Loan Hùng và người mẫu kém cô tám tuổi - Hoàng Gia Nhược.

Năm 2007, Chi Lâm tuyên bố giải nghệ trong khoảng thời gian bị đồn hẹn hò đại gia Đài Loan - Trần Thái Minh. Từ đó, diễn viên và Trần Thái Minh nhiều lần bị bắt gặp hẹn hò ở Pháp, Nhật Bản... hay hưởng thụ kỳ nghỉ trên những du thuyền sang trọng. Năm 2013, Chi Lâm lần đầu đăng ảnh tình tứ bên Trần Thái Minh, xác nhận họ yêu nhau. Tháng 12/2014, Trần Thái Minh cầu hôn Quan Chi Lâm. Họ tổ chức đám cưới bí mật tại thành phố Nice, Pháp vào tháng 4/2015. Tuy nhiên đến tháng 11/2015, cô xác nhận đã dọn khỏi nhà của Trần Thái Minh và hai người đã ly hôn.

Quan Chi Lâm và đại gia Trần Thái Minh.

Lý do chia tay là Quan Chi Lâm cảm thấy mình không được trân trọng. Đại gia họ Trần can thiệp quá nhiều vào hoạt động nghệ thuật của cô, không muốn cô công khai quan hệ của họ. Hơn nữa quan hệ của hai người cũng không nhận được sự đồng tình của con riêng Trần Thái Minh.

