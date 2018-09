Những sao Hoa ngữ có tuổi thơ cơ cực, đói khổ

Thư Kỳ, Châu Tinh Trì... đều là những diễn viên có tuổi thơ kém may mắn nhưng không chịu đầu hàng trước khó khăn.

Tài tử Châu Nhuận Phát

Nam diễn viên sinh ngày 18/5/1955 tại một vùng nông thôn thuộc đảo Nam Nha, Hong Kong. Xuất thân từ một gia đình làm nông nên từ nhỏ, Châu Nhuận Phát đã quen làm những công việc cày cấy nặng nhọc. Anh theo học tại trường tiểu học công lập phía Bắc Nam Á gần nhà. Theo Sina, ý thức được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, tài tử chưa từng mở lời xin cha mẹ tiền ăn vặt. Trước khi đi học mỗi sáng, anh thường đứng bán đồ ăn, dọn dẹp bát đũa cùng mẹ. Buổi chiều tan học, nam diễn viên ra đồng làm ruộng, tưới rau, cho gà ăn hộ cha mẹ.

Sau khi học xong tiểu học, gia đình Châu Nhuận Phát chuyển đến Cửu Long, Hong Kong sinh sống. Tài tử tiếp tục theo học tại một trường trung học cơ sở gần nhà. Vào những kỳ nghỉ hè, không giống như những đứa trẻ khác, nam diễn viên phải đến làm việc ở một xưởng điện tử kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Cũng vì phải làm việc nhiều ở công xưởng này nên thị lực của Châu Nhuận Phát bị giảm sút nhiều. Năm lên lớp 9, vì lao động cực nhọc quá sức nên cha tài tử mắc bệnh nặng phải nằm liệt giường. Nhận thấy điều kiện gia đình ngày càng khó khăn khi chỉ còn mình mẹ cày cấy, bán hàng nên nam diễn viên đã bỏ học để đi làm kiếm tiền.

Châu Nhuận Phát tươi cười trong buổi chụp hình poster phim Phong vân Macau.

Châu Nhuận Phát xin làm nhân viên tạm thời tại nhiều nơi như nhà hàng, bưu điện. Thuở ban đầu, nam diễn viên làm nhân viên xách vali cho những người đến nghỉ ngơi tại khách sạn The Mira Hong Kong. Nhờ khuôn mặt ưa nhìn, và thái độ nhiệt tình nên anh rất được lòng cấp trên lẫn khách hàng. Đôi khi, Châu Nhuận Phát cũng rửa xe cho khách để kiếm tiền ăn trưa.

Tài tử từng chia sẻ, có lần vì nhìn thấy một chiếc xe hơi đắt đỏ nên đã không cầm lòng đưa tay đặt lên cửa xe. Sau đó, anh đã bị chủ xe đẩy cửa kính xuống giận dữ hỏi: "Cậu muốn làm gì?". Châu Nhuận Phát nhất thời bối rối không biết nói gì nên đành cúi gằm mặt xuống đất. Người trong xe liền mỉa mai anh: "Người như cậu, cả đời này cũng không thể bước chân lên chiếc ô tô này đâu" rồi bỏ đi. Lời nói của chủ xe đã khiến Châu Nhuận Phát cố gắng nỗ lực, anh nhủ rằng không chỉ phải mua mà còn đưa mẹ đi chơi bằng chiếc xe hơi đắt hơn thế.

Trong một lần đứng đón một vị khách nước ngoài đến khách sạn. Vì không hiểu tiếng Anh nên Châu Nhuận Phát chỉ cười trừ và dựa theo hướng cánh tay chỉ vào hành lý của khách để làm việc. Sau khi bê đồ lên đến trước cửa phòng, tài tử được vị khách đưa cho 1 USD làm tiền tip cảm ơn. Khi anh còn đang ngỡ ngàng vì không hiểu chuyện gì thì quản lý đột ngột xuất hiện và bảo rằng anh hãy thôi việc vì ở đây nhân viên không được nhận tiền boa. Dù đã cố gắng giải thích nhưng Châu Nhuận Phát vẫn bị đuổi việc ở khách sạn.

Không bỏ cuộc, nam diễn viên tiếp tục xin vào làm nhân viên sắp xếp hàng hóa tại bưu điện. Mỗi ngày phải sắp đặt rồi tháo dỡ hàng nghìn bưu kiện nhưng Nhuận Phát không hề nản lòng. Làm việc được 2 tháng thì anh bị đuổi việc vì lỡ tay làm vỡ một món đồ thủy tinh trong lúc dỡ đồ. Sau khi nghỉ việc, tài tử tiếp tục làm thêm nhiều công việc khác như tiếp thị đồ dùng, lái xe taxi, chuyển phát báo...

Dù sở hữu tài sản lên đến 200 triệu USD nhưng tài tử vẫn trung thành với phong cách giản dị.

Năm 18 tuổi, trên đường đi làm, nhìn thấy mẩu tin chiêu mộ nhân tài của đài TVB nên Châu Nhuận Phát đã rủ bạn bè đăng ký và mỗi mình anh vượt qua vòng tuyển chọn. Năm 1975, tài tử bắt đầu tham gia bộ phim điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp là Đầu thai nhân. 5 năm sau, vai diễn Hứa Văn Cường trong tác phẩm truyền hình Bến Thượng Hải đã giúp anh trở thành ngôi sao hàng đầu Đại lục. Năm 1986, Châu Nhuận Phát nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim điện ảnh Hong Kong cho vai chính trong bộ phim Bản sắc anh hùng. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình anh từng ba lần lên ngôi Ảnh đế Kim Tượng. Hiện tại, dù sở hữu khối tài sản lên đến 200 triệu USD nhưng Châu Nhuận Phát lựa chọn lối sống không bon chen, xa hoa. Ạnh thường ăn mặc giản dị xuống phố đi chợ, đi cafe với bạn bè trong bộ quần áo cũ và đôi tông bình dân.

Diễn viên Thư Kỳ

"Mỹ nhân miệng rộng" sinh năm 1976 trong một gia đình không khá giả tại Tân Bắc, Đài Loan. Vì gia cảnh khó khăn nên từ nhỏ, Thư Kỳ đã phải bỏ học sớm để kiếm tiền phụ giúp cha mẹ. Mỹ nhân từng chia sẻ: "Bốn người chen chúc trong một căn phòng nhỏ, mẹ phải vất vả lao động, thậm chí phải van xin người khác để vay tiền nuôi chị em tôi qua ngày"... Gia đình cô chưa ngày nào được ăn một bữa cơm thịnh soạn. Cha mẹ cũng không cho cô tiền tiêu vặt vì kinh tế hạn hẹp. Sống trong hoàn cảnh quá thiếu thốn và có cá tính mạnh mẽ nên Thư Kỳ thường cãi nhau với cha mẹ, gây gổ với bạn bè và hay bỏ nhà đi.

Năm 16 tuổi, Thư Kỳ rời quê hương đến Hong Kong để tìm kiếm công việc để đỡ đần cha mẹ. Cô vô tình lọt vào “mắt xanh” của một nhân viên thuộc tạp chí khiêu dâm. Vì muốn đưa gia đình thoát khỏi cảnh nghèo đói, cô chấp nhận lời đề nghị trở thành người mẫu ảnh nóng. Năm 1996, vào thời điểm phim cấp ba đang trở thành trào lưu ở Hong Kong, Thư Kỳ đã quyết định dấn thân vào thể loại phim này.

Nhan sắc mặn mà của "mỹ nhân miệng rộng" dù đã bước sang tuổi tứ tuần.

Sự lựa chọn của Thư Kỳ khiến mối quan hệ giữa cô và gia đình ngày càng căng thẳng. Bỏ mặc lời phản đối của cha mẹ, cô kiên quyết trở thành diễn viên phim cấp ba. Mỹ nhân cho biết: “Tuổi thơ trong tôi là sự túng thiếu và đổ vỡ. Tôi bị ám ảnh bởi cái đói. Tôi muốn gia đình mình thoát khỏi cảnh nghèo khó. Sau này, tiền kiếm được tôi đều chi cho đồ ăn đầu tiên, ăn - nhất định phải ăn”. Sau đó, nữ diễn viên xuất hiện ở nhiều bộ phim nóng như Sex and zen, Growing up. Tên tuổi của Thư Kỳ nổi khắp Hong Kong, Đài Loan, Đại lục sau khi đóng những bộ phim người lớn.

Năm 1996, Thư Kỳ chấp nhận lời mời góp mặt trong bộ phim Ngọc nữ tâm kinh có nhiều cảnh nhạy cảm của đạo diễn Vương Tinh. Vì cảm thấy tiếc cho tài năng của nữ diễn viên nếu cứ theo nghiệp phim nóng, đạo diễn gạo cội đã bàn với cô để định hướng con đường phát triển mới cho tương lai. Tuy nhiên, người đẹp cho biết cô bị xã hội đen ép đóng phim cấp ba nhiều năm nên vẫn đắn đo. Sau khi đạo diễn Vương Tinh thỏa thuận xong với các băng nhóm xã hội, Thư Kỳ bắt đầu xuất hiện trong các bộ phim điện ảnh và cô thật sự tỏa sáng với tài năng diễn xuất của mình.

Nhờ sự giúp đỡ của đạo diễn Vương Tình, Thư Kỳ đã được hợp tác với Mạc Văn Úy và Trương Quốc Vinh trong bộ phim Sắc tình nam nữ. Với vẻ đẹp cá tính riêng biệt, Thư Kỳ nhanh chóng được khán giả biết đến. Dù sự nghiệp khởi sắc hơn nhưng cô cũng vấp phải không ít ý kiến tiêu cực từ dư luận vì quá khứ “đen tối”. Bằng sự nỗ lực không ngừng, mỹ nhân đã vinh dự nhận giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc trong Liên hoan phim điện ảnh Kim Mã lần thứ 42 nhờ vai diễn trong bộ phim Thời gian tươi đẹp nhất. Tên tuổi của cô còn vươn ra tầm thế giới khi là một trong số ít sao Hoa ngữ được trở thành giám khảo của Liên hoan phim Cannes.

Thư Kỳ hạnh phúc bên người bạn đời Phùng Đức Luân.

Hiện tại, cô chưa có ý định tham gia thêm dự án điện ảnh mới sau bộ phim Phi vụ cuối cùng do ông xã đạo diễn. Thư Kỳ cùng chồng - đạo diễn Phùng Đức Luân đang muốn dành nhiều thời gian để tập trung cho gia đình.

Tài tử Châu Tinh Trì

Nam diễn viên sinh năm 1962 tại một khu ổ chuột ở Cửu Long, Hong Kong trong gia đình có 3 chị em. Vì họ hàng bên ngoại bị xếp vào thành phần phản cách mạng nên cha mẹ anh bị từ chối làm việc ở nhiều nơi. Từ khi lên 3 tuổi, Châu Tinh Trì phải chứng kiến cảnh cha đánh đập mẹ và các chị của mình hàng ngày. Năm tài tử lên 7 tuổi, cha mẹ anh ly dị. Mẹ Châu Tinh Trì nhận trách nhiệm nuôi 3 người con.

Quãng thời gian sau đó là những tháng ngày cơ cực, nghèo đói của "Vua hài". Vì mẹ anh chỉ là một công nhân đi làm thuê cho một công xưởng nên thu nhập của bà rất bấp bênh, không thể chu cấp đầy đủ cho con cái. Sau khi ly hôn, cha anh cũng không gửi một đồng tiền trợ cấp cho 4 mẹ con. Nam diễn viên từng chia sẻ: "Cơm chan mắm là món ăn ngon nhất trên đời đối với tôi. Còn mẹ tôi, bà chỉ được ăn rau luộc, dưa muối qua bữa. Có món gì ngon đều dành hết cho chị em tôi".

Có lần, Châu Tinh Trì được mẹ mua cho một chiếc đùi gà sau khi bà vừa nhận lương. Vì tính tình hiếu động, nghịch ngợm nên nam diễn viên đã làm rơi chiếc đùi gà xuống đất cát trong lúc đùa nghịch. Sau đó, anh bị mẹ đánh một trận đòn đau vì không biết quý trọng đồ ăn. Nhìn mẹ cúi xuống đất, nhặt chiếc đùi gà đầy cát lên ăn, Châu Tinh Trì vô cùng hối hận và tự nhủ phải kiếm thật nhiều tiền để mẹ đỡ vất vả.

Tạo hình của vua hài "Châu Tinh Trì" trong bộ phim Đại thoại tây du.

Năm lên cấp 2, Châu Tinh Trì thường đi làm thêm tại nhiều nơi trong dịp nghỉ hè để giảm bớt gánh nặng cho mẹ và các chị. Nam diễn viên từng bán hàng thuê tại nhiều nơi như cửa hàng kính mắt, đồ chơi, giày dép. Vì còn nhỏ nên tiền lương anh được nhận cũng không nhiều. Kỷ niệm khiến anh không thể quên chính là khi bán đồ ăn sáng tại khách sạn. Vì tiếp xúc với tầng lớp giàu có nên anh phải phản ứng vô cùng linh hoạt, nếu không chỉ chậm vài giây cũng sẽ bị la mắng. Tốt nghiệp cấp 2, tài tử phải bỏ dở vệc học để đi làm kiếm tiền.

Trong một lần đi làm thêm và đọc được thông báo tuyển chọn diễn viên từ TVB, Châu Tinh Trì cùng người bạn quen biết tại cửa hàng làm thêm là Lương Triều Vỹ rủ nhau tham gia dự thi khóa học diễn xuất của đài TVB. Không may mắn được nhận vào ngay như bạn, "vua hài" phải thi thêm hai lần nữa mới được tuyển vào nhà đài. Năm 1982, nam diễn viên tốt nghiệp và tiến thân vào ngành giải trí với vai trò MC chương trình truyền hình thiếu nhi 430 Shuttle của TVB.

Trong hơn 5 năm từ sau khi tốt nghiệp, anh cũng tham gia nhiều bộ phim truyền hình nhưng chỉ được đảm nhận những vai phụ. Bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của Châu Tinh Trì đến khi anh tham gia bộ phim Phán xét cuối cùng. Vai diễn trong phim trên giúp anh giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Lễ trao giải Kim Mã. Từ năm 1994, Châu Tinh Trì bắt đầu tự viết kịch bản và chuyển sang vai trò đạo diễn cho những bộ phim của mình và gặt hái được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ. Bộ phim Tây du ký: Mối tình ngoại truyện của tài tử từng lọt top 10 phim Trung Quốc có doanh thu cao nhất năm 2017. Hiện tại, Châu Tinh Trì khởi động dự án Mỹ nhân ngư 2 và dự định sẽ ra mắt khán giả vào dịp cuối năm.

Tài tử Trương Vệ Kiện

Trương Vệ Kiện sinh ngày 8/2/1965 tại Hong Kong. Việc từ nhỏ phải chứng kiến cảnh người cha vũ phu đánh đập mẹ và chị em mình đã để lại một vết thương lòng lớn trong quá trình trưởng thành của anh. Cha anh là một thủy thủ, thời gian ông sống cùng bốn mẹ con rất ít nhưng cứ hễ về nhà thì sẽ chửi rủa, đập phá đồ đạc. Tài tử từng chia sẻ một cách hài hước: "Khi cha tôi ở nhà thì đồ vật sẽ biết bay". Năm Trương Vệ Kiện lên 13 tuổi, cha anh bỏ lại gia đình để chạy theo một người phụ nữ khác. Mẹ anh từng quỳ gối cầu xin chồng ở lại nhưng bị ông phũ phàng từ chối.

Sau khi cha bỏ đi, Trương Vệ Kiện cùng chị vừa học vừa đi làm thêm sau khi tan trường và những kỳ nghỉ hè để giúp đỡ mẹ. Anh phải đi lau chùi, dọn vệ sinh tại nhiều cửa hàng, trung tâm thương mại. Nhiều khi, nam diễn viên phải lang thang nhiều nơi khắp phố phường để đánh giày kiếm thêm tiền ăn. Bữa cơm của gia đình tài tử hầu như chỉ toàn là rau củ, rất hiếm khi có thịt.

Ngoại hình nam tính của tài tử Hong Kong.

Khi lên 17 tuổi, Trương Vệ Kiện bỏ học vì gia đình không còn đủ tiền chu cấp. Mẹ anh phải bán nhà để lấy tiền nuôi nấng chị em anh. 4 mẹ con Vệ Kiện phải thuê một căn nhà lụp xụp để sống qua ngày. Nam diễn viên đi làm nhân viên bán thời gian tại nhiều cửa hàng để kiếm tiền phụ giúp mẹ. Tài tử từng phải làm phục vụ bưng bê ở những quán karaoke. Mỗi khi khách hàng say rượu hay bắt bẻ, anh bất đắc dĩ trở thành "bao cát" cho họ xả giận. Khi kết thúc ca làm tại quán karaoke, Vệ Kiện lại tiếp tục đến nhà hàng để làm việc. Anh chỉ có 3 tiếng đồng hồ để ngủ rồi lại bắt đầu lặp lại công việc làm thêm.

Vì có chút năng khiếu ca hát nên Trương Vệ Kiện đã đăng ký tham gia cuộc thi Tìm kiếm ca sĩ triển vọng do đài TVB tổ chức năm 1984. Anh may mắn giành ngôi vị quán quân của chương trình và bắt đầu tiến thân vào con đường giải trí. Dù rất cố gắng tìm kiếm cơ hội nhưng anh vẫn phải rời quê hương sang Đài Loan để phát triển năm 1990. Sau bao nỗ lực gây dựng sự nghiệp tại Đài Loan, tên tuổi của anh vang rộng ra cả Đại lục. Năm 1992, anh đã chấp nhận lời mời của nhiều đạo diễn và quay về Hong Kong để đóng phim. Bộ phim Tây Du Ký năm 1996 đã giúp anh giành giải Nam diễn viên được yêu thích nhất của đài TVB do khán giả bình chọn.

Hôn nhân hạnh phúc của Trương Vệ Kiện và Trương Tây dù không có con cái.

Dù con đường tiến tới thành công gặp nhiều chông gai và từng phá sản vì đầu tư thua lỗ nhưng nhờ ý chí kiên cường, Trương Vệ Kiện đã vượt qua quãng thời kỳ khó khăn. Hiện tại, anh chung sống hạnh phúc cùng vợ là nữ diễn viên Trương Tây dù không có con cái. Ngoài ra, anh cũng đang là một trong những giám khảo được khán giả yêu thích vì chia sẻ nhiều triết lý cuộc sống trong chương trình Tôi là diễn thuyết gia.

Thanh Huyền

Ảnh: QQ