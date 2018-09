Những phim Hàn xúc động về tình cảm gia đình

"Niềm hy vọng" (Wish), bộ phim khiến khán giả không ngừng rơi nước mắt khi ra rạp vào năm 2013. Dựa trên một câu chuyện có thật, "Wish" kể về nỗi đau của một gia đình khi cô con gái nhỏ bị một kẻ say rượu cưỡng hiếp đến gần chết, nhưng đã từng bước hồi sinh nhờ tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ, sự sẻ chia của xã hội.