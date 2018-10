Những 'ông trùm' nhiều tai tiếng ở làng giải trí Hoa ngữ

Thành Long, Hồng Kim Bảo, Hướng Hoa Cường, Tăng Chí Vỹ... đều có đời tư nhiều bê bối tình ái.

Tăng Chí Vỹ

Tăng Chí Vỹ sinh ngày 14/4/1953, là một trong những diễn viên Hong Kong có sức ảnh hưởng lớn ngang ngửa Thành Long, Hồng Kim Bảo... Ông có tuổi nghề làm nghệ thuật lâu năm và mối quan hệ mật thiết với nhiều băng đảng xã hội đen Hong Kong. Với vóc dáng thấp và thân hình to béo, ông thường đảm nhận những vai hài vào những năm 1970. Tuy là "ông trùm" của làng giải trí xứ cảng thơm nhưng cuộc sống của Tăng Chí Vỹ luôn bị bủa vây bởi những bê bối liên quan đến xâm hại tình dục và nhiều sở thích bệnh hoạn.

Tăng Chí Vỹ kết hôn 3 lần và có 4 người con gồm hai trai, hai gái. Dù trải qua nhiều đời vợ, tài tử không hề yên phận bên gia đình mà thường xuyên tụ tập ăn chơi trác táng bên nhiều mẫu trẻ. Vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời của nam diễn viên là bê bối cưỡng hiếp mỹ nhân Lam Khiết Anh. Năm 2013, nữ diễn viên họ Lam bị hai "ông lớn" trong ngành cưỡng bức đã gây rúng động Đại lục. 3 năm sau, đoạn video phỏng vấn chi tiết của Lam Khiết Anh mới được công khai, tiết lộ tài tử quá cố Đặng Quang Vinh và "ông trùm phim ảnh" xứ Cảng là hung thủ giở trò đồi bại với cô. Dù đã nhiều lần phủ nhận sự việc, Tăng Chí Vỹ vẫn bị khán giả không ngừng chỉ trích và cho rằng ông là nguyên nhân chính khiến Lam Khiết Anh trở nên thân tàn ma dại.

Tăng Chí Vỹ và những hình ảnh gấy mất điểm trong mắt khán giả.

Không lâu sau khi phủ nhận hành vi cưỡng bức nữ diễn viên họ Lam, Tăng Chí Vỹ lại lao đao trước cáo buộc xâm hại tình dục 6 người mẫu trẻ. Cựu chủ tịch công ty Ford Model - Hàn Dĩnh Hoa tiết lộ anh từng đưa các cô gái trẻ đến KTV, cùng những người bạn chuốc thuốc mê 7 người mẫu, sau đó đưa họ lên xe giở trò đồi bại. Một người mẫu trong số đó may mắn chạy thoát khỏi xe, số còn lại đều bị tấn công tình dục. Sau đó, vụ việc cưỡng hiếp bạn diễn ngay trước ống kính máy quay của tài tử cũng bị "khui ra". Việc đối mặt với quá nhiều bê bối nhưng không lên tiếng xin lỗi người bị hại khiến tài tử trở thành tâm điểm chỉ trích. Hiện tại, Tăng Chí Vỹ ít góp mặt trong các dự án phim ảnh, dành nhiều thời gian bên gia đình.

Hướng Hoa Cường

Nam diễn viên, nhà sản xuất phim ảnh Hướng Hoa Cường sinh ngày 16/12/1948 tại Quảng Đông, Trung Quốc. Sau khi cha mất, tài tử nối nghiệp ông, trở thành lão đại của băng đảng Tân Nghĩa An ''khét tiếng''. Năm 1990, tài tử và em trai Hướng Hoa Thắng quyết định mở công ty giải trí Vĩnh Thịnh. Nhiều tác phẩm nổi tiếng như Thần Bài, Lam giang truyện chi phản phi tổ phong vân... đều do công ty Hoa Cường sản xuất. Trong thập niên 80-90, tài tử là "ông trùm điện ảnh" khiến nhiều sao lớn như Thành Long, Châu Tinh Trì... cũng phải kiêng nể. ''Đối đầu với Hướng Hoa Cường chỉ có đường chết'' là câu nói được công chúng truyền miệng cho thấy thế lực to lớn đứng sau tài tử.

Hướng Hoa Cường là chủ mưu của nhiều vụ việc gây chấn động làng giải trí khiến người trong giới phải khiếp sợ. Ông được cho là người gián tiếp sát hại Thái Tử Minh - tổng giám đốc công ty điện ảnh Phúc Nghệ. Theo báo chí Trung Quốc, nguyên nhân sự việc bắt nguồn từ việc ông Thái bắt cóc và làm nhục Lưu Gia Linh - gà cưng của Hướng Hoa Cường thời bấy giờ.

Hướng Hoa Cường (thứ hai từ trái sang) cùng Lưu Đức Hoa, Lưu Gia Linh, vợ chồng Châu Nhuận Phát tại một sự kiện.

Cũng trong năm 1992, làng giải trí Hong Kong được chứng kiến cuộc đụng độ quy mô lớn giữa hai băng đảng xã hội đen một bên là Hướng Hoa Cường, bên còn lại là Hoàng Lãng Duy vì nữ diễn viên Mai Diễm Phương. Trong một lần đi hát karaoke với bạn bè, mỹ nhân họ Mai và Lãng Duy lời qua tiếng lại với nhau khiến cô phải lĩnh cú bạt tai của lão đại băng đảng 14K. Ấm ức vì vô cớ chịu tát, nữ diễn viên đã gọi điện cho đàn anh Hoa Cường. Vài phút sau, 200 thành viên của Tân Nghĩa An có mặt tại quán karaoke để bảo vệ và trả thù cho người đẹp. 3 ngày sau, hai đệ tử của Hướng Hoa Cường đột nhập vào bệnh viện mà Lãng Duy dưỡng thương sau cuộc ẩu đả và bắn chết "ông trùm" này.

Hướng Hoa Cường cũng từng khiến dàn sao Cbiz phải run sợ khi công khai bắt Thành Long quỳ suốt một tiếng đồng hồ. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc nam diễn viên đến trễ vào lễ tưởng niệm nữ nghệ sĩ quá cố Mai Diễm Phương. Mỹ nhân họ Mai từng giúp đỡ ''vua hài võ thuật'' rất nhiều khi anh ''chân ướt chân ráo'' bước vào làng giải trí. Thành Long đến trễ khiến Hướng Hoa Cường tức giận vì cho rằng nam diễn viên không tôn trọng ân nhân. Những gương mặt đình đám khác trong Cbiz như Phạm Băng Băng, Lý Liên Kiệt, Cổ Thiên Lạc... cũng không dám từ chối khi được "ông trùm" họ Hướng mời góp mặt trong bộ phim lăng xê cho con trai - Hướng Tả.

Hiện tại, nam diễn viên cùng vợ Trần Lam chung sống hạnh phúc tại Hong Kong. Tuy đã bước sang tuổi 70 và không còn hoạt động nhiều trong làng giải trí nhưng cái tên Hướng Hoa Cường vẫn khiến các ngôi sao Cbiz phải kính cẩn và tôn trọng.

Thành Long

Ngôi sao Hong Kong là một trong số ít diễn viên đại diện cho võ thuật Trung Hoa bước ra điện ảnh thế giới, các bậc hậu bối luôn hết mực kính trọng và sùng bái Thành Long. Anh gặt hái được nhiều thành tựu to lớn trong nhiều năm cống hiến cho nền điện ảnh nước nhà. Tuy nhiên, đời tư phức tạp của ông cũng là chủ đề tốn nhiều giấy mực của báo giới.

Thành Long và Lâm Phụng Kiều bắt đầu hẹn hò vào năm 1981, một năm sau, hai người quyết định kết hôn và chào đón con trai đầu lòng - Phùng Tổ Danh. Anh từng khiến khán giả nổi giận vì bao che cho cậu quý tử sủ dụng ma túy trong 8 năm. Con trai Thành Long cũng nổi tiếng là nam diễn viên ăn chơi, đào hoa. Nhiều người cho rằng Phùng Tổ Danh thừa hưởng bản tính lăng nhăng từ bố. Thành Long cũng từng vướng phải không ít scandal tình ái với đồng nghiệp nữ. Vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời ngôi sao là mối tình vụng trộm với Hoa hậu Á châu Ngô Ỷ Lợi.

Thành Long và con rơi Ngô Trác Lâm.

Tháng 4/1999, Thành Long gặp người đẹp họ Ngô và chủ động bắt chuyện với hoa hậu. Sau đó, cặp đôi nhiều lần bị bắt gặp lén lút qua lại với nhau. Tháng 10 cùng năm, hoa hậu bất ngờ tuyên bố mình đang có thai với báo chí và tiết lộ cha đứa trẻ chính là Thành Long. Khi phóng viên tìm hỏi, tài tử đã "cao chạy xa bay" sang Mỹ để trốn tránh. Sau khi quay trở lại Hong Kong, Thành Long xuất hiện trước báo chí và tuyên bố mình bị hoa hậu "gài bẫy", cái thai không phải của anh. Tài tử gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ, đồng thời lạnh lùng khẳng định chuyện giữa mình và hoa hậu chỉ là "sai lầm mà mọi đàn ông trên thế giới đều dễ mắc phải". Hơn 18 năm trôi qua,việc Thành Long chưa từng thẳng thắn thừa nhận con rơi được cho là nguyên nhân chính khiến bé Trác Lâm nổi loạn và dính vào nhiều scandal.

"Song Băng" đều từng bị Thành Long sàm sỡ.

Ngoài mối tình vụng trộm với Ỷ Lợi, Thành Long cũng từng bị bắt gặp hôn môi nữ diễn viên Từ Tịnh Lôi trong xe hơi. Tuy đã lên tiếng khẳng định chỉ là "nụ hôn bạn bè" nhưng ngôi sao võ thuật vẫn phải hứng nhiều "gạch đá" từ khán giả. Tài tử cũng nhiều lần khiến đồng nghiệp nữ phải đỏ mặt khi có những cử chỉ đụng chạm khiếm nhã tại các sự kiện. Phạm Băng Băng, Châu Tấn, Trần Hảo.... đều từng bị Thành Long hôn má, ôm chặt, thậm chí là sàm sỡ vòng một nhiều lần. Hiện tại, tài tử và bà xã Phụng Kiều chung sống tại Mỹ với con trai Phùng Tổ Danh.

Hồng Kim Bảo

Tài tử họ Hồng sinh năm 1952 và là diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất và chỉ đạo võ thuật nổi tiếng của Hong Kong. Ông được biết đến qua nhiều tác phẩm như 'Phi long mãnh tương", "Kế hoạch A"... Với những gì mà Hồng Kim Bảo cống hiến cho nền điện ảnh, ông được ví là người tiên phong cho thể loại phim hành động hài và cương thi trong thập niên 1980. Tài tử cũng góp phần lăng xê cho nhiều diễn viên hàng đầu Cbiz như Phạm Băng Băng, Dương Tử Quỳnh... Tuy có chỗ đứng và thực lực trong làng giải trí nhưng đời tư dính nhiều bê bối tình ái của Hồng Kim Bảo khiến ông bị mất điểm trong mắt khán giả.

Vợ chồng Hồng Kim Bảo bên gia đình con trai cả.

Hồng Kim Bảo từng kết hôn với người vợ Hàn Quốc vào năm 1973, cả hai có với nhau 4 người con. 18 năm sau, cặp đôi chia tay vì tài tử nảy sinh quan hệ với Hoa hậu Hong Kong năm 1984 - Cao Lệ Hồng. Nam diễn viên nhận Lệ Hồng là học trò của mình và nhanh chóng nảy sinh tình cảm với người đẹp kém 16 tuổi. Chuyện tình thầy trò của hai người khiến khán giả bất mãn vì khi đó Hồng Kim Bảo đã có gia đình. Bất chấp những lời đàm tiếu của dư luận, nam diễn viên kiên quyết ly hôn với người vợ Hàn Quốc để "rước" học trò về. Tuy mối tình của hai người vẫn duy trì đến hiện tại nhưng Hồng Kim Bảo vẫn "ngựa quen đường cũ", lăng nhăng với nhiều cô gái trẻ và có quan hệ mập mờ với nhiều đồng nghiệp.

Thời điểm năm 2000, báo chí Hong Kong tràn ngập hình ảnh của Hồng Kim Bảo và Phạm Băng Băng. Tuy mỹ nhân họ Phạm đã lên tiếng khẳng định tài tử là cha nuôi của cô nhưng khán giả vẫn nghi ngờ hai người có mối quan hệ bất chính. Thậm chí, người em trai kém Phạm Băng Băng 19 tuổi bị nghi ngờ là kết quả của mối tình "cha nuôi - con gái" này. Khi "nàng Võ Tắc Thiên" trở nên nổi tiếng, hai người không còn gắn bó với nhau như trước, khán giả thường bắt gặp Hồng Kim Bảo tại những quán bar trêu ghẹo "gái làng chơi". Tài tử cũng từng thừa nhận trong một buổi phỏng vấn rằng mình từng bị bạn trai của một cô gái trong quán bar cầm chai rượu vỡ cứa vào mặt và để lại vết sẹo dưới cằm.

Mối quan hệ giữa Hồng Kim Bảo và Phạm Băng Băng là dấu hỏi lớn trong lòng người hâm mộ.

Năm 2012, Hồng Kim Bảo và hot girl Vương Thẩm Nghi đáng tuổi cháu mình bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau vào khách sạn và ở đó suốt 3 ngày. Theo nhiều nguồn tin, ngôi sao võ thuật lén lút qua lại với hotgirl và lợi dụng nhiều mối quan hệ để xin cho "người tình" một vai diễn trong bộ phim "Xuất sinh nhập tử". Hiện tại, ở tuổi 66, Hồng Kim Bảo phải làm bạn với xe lăn và gậy gỗ do quá béo khó tự di chuyển. Tuy nhiên, tài tử khẳng định sẽ không từ bỏ niềm đam mê võ thuật và chưa tính đến chuyện giải nghệ.

Thanh Huyền

Ảnh: Sina