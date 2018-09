Những nữ diễn viên Hoa ngữ múa đẹp đến nao lòng trên phim

Chương Tử Di, Đổng Khiết, Đồng Lệ Á... là những nữ diễn viên xuất thân từ nghề múa.

Chương Tử Di

Phân cảnh múa của Chương Tử Di trong Thập diện mai phục cho tới bây giờ vẫn được coi là một trong những cảnh múa kinh điển của nền điện ảnh Trung Hoa. Vẻ kiều diễm, thanh thoát của cô đã khiến bao khán giả phải xiêu lòng. Chương Tử Di cũng nhận được đề cử Quả cầu vàng 2006 hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhờ vai diễn này. Trong bộ phim nổi tiếng Hồi ức của một Geisha, điệu múa tuyết tuyệt đẹp của Chương Tử Di đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả.

Chương Tử Di luôn có những điệu múa tuyệt vời trên màn ảnh.

Trước khi được thế giới biết đến với vai diễn Ngọc Kiều Long trong Ngọa hổ tàng long, Chương Tử Di từng là một diễn viên múa. Cô bắt đầu học múa từ năm 8 tuổi. 3 năm sau đó, Tử Di theo học tại Học viện múa Bắc Kinh. Năm 15 tuổi, cô giành ngôi vị quán quân tại giải múa quốc gia dành cho thanh thiếu niên.

Lưu Thi Thi

Gần đây, bộ phim Túy Linh Lung do Lưu Thi Thi, Trần Vĩ Đình thủ vai đang nhận được sự yêu mến của rất nhiều khán giả.Trong phim, những cảnh múa của Lưu Thi Thi vô cùng uyển chuyển, quyến rũ, nhận được nhiều lời khen của khán giả. Trang QQ của Trung Quốc đã so sánh cô "thướt tha như tiên nữ giáng trần". Trước đó, trong Liêu Trai kỳ nữ, tuy không phải nữ chính nhưng vai phụ Tân Thập tứ nương của "bà xã Ngô Kỳ Long" cũng gây ấn tượng sâu đậm với người hâm mộ bằng những điệu múa yêu kiều.

Ít người biết rằng, trước khi làm diễn viên, Lưu Thi Thi từng theo học ba lê ở Học viện múa Bắc Kinh. Năm 6 tuổi, bố mẹ gửi cô tới Trường múa nghiệp dư Trung ương. Lên lớp 4, cô thi đỗ vào trường nghệ thuật Bắc Kinh. Năm 2002, Lưu Thi Thi đã thi đỗ vào Học viện múa Bắc Kinh khoa ballet khi mới 15 tuổi. "Nàng Nhược Hy" từng có ước mơ sẽ trở thành một giáo viên dạy ballet. Tuy nhiên, năm 2004, sau khi được chọn đóng phim Nguyệt ảnh phong hà Lưu Thi Thi chính thức bước vào con đường diễn xuất. Cô vẫn sử dụng khả năng vũ đạo của mình trong nhiều bộ phim như Bộ bộ kinh tâm, Tiên kiếm kỳ hiệp truyện...

Lưu Thi Thi khi còn theo học tại Trường nghệ thuật Bắc Kinh. Ảnh: Baidu.

Đổng Khiết

Đổng Khiết từng thể hiện một màn múa ballet hết sức ấn tượng trong phim Yêu nhau 10 năm cùng Đặng Siêu. Ngoài ra, điệu múa Tương hội của cô trong Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài bản 2007 cũng giúp nữ diễn viên thu hút về một lượng lớn người hâm mộ. Nhờ điệu múa này, Đổng Khiết được nhiều khán giả xem là Chúc Anh Đài xinh đẹp nhất trong lịch sử.

Đổng Khiết vốn là một diễn viên múa chuyên nghiệp. Năm lên 10 tuổi, cô đã được đặc cách chọn vào Đoàn văn công quân khu Quảng Châu. Sau đó, cô tốt nghiệp khoa múa của Học viện nghệ thuật giải phóng quân nhân dân Trung Quốc. Năm 2000, Đổng Khiết tham gia đêm giao thừa của Đài truyền hình Trung Ương. Màn biểu diễn của cô cùng Tạ Đình Phong đã giúp cô được khán giả chú ý. Cũng trong năm đó, Đổng Khiết được Trương Nghệ Mưu lựa chọn làm nữ chính trong phim điện ảnh Thời gian hạnh phúc, trở thành "Mưu Nữ Lang" tiếp theo sau Chương Tử Di.

Đổng Khiết khi còn là một diễn viên múa. Ảnh: Baidu.

Tôn Lệ

Tôn Lệ cũng là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng xuất thân từ nghiệp múa. Khi tham gia Chân Hoàn Truyện, "nương nương" đã thể hiện điệu múa Kinh Hồng Vũ kinh điển hết sức xuất sắc. Từng động tác của cô nhẹ nhàng, uyển chuyển và đầy sức hút. Nhiều khán giả nhận xét đây là một trong những phân cảnh đẹp nhất của bộ phim. Trong Mị Nguyệt Truyện, bà xã Đặng Siêu cũng đã làm say lòng người xem bằng một bài múa kiếm.

Khi lên 5 tuổi, Tôn Lệ đã được mẹ gửi tới học múa ở cung thiếu nhi Thượng Hải. Năm 11 tuổi, nhờ vào thành tích múa xuất sắc, cô được cùng đoàn múa của cung thiếu nhi sang châu Âu biểu diễn. Với niềm đam mê vũ đạo, Tôn Lệ đã 3 lần nộp đơn vào học viện múa, nhưng vì điều kiện sức khỏe nên đều bị từ chối. Để có thể tiếp tục múa, cô đăng ký vào đoàn văn nghệ cảnh bị Thượng Hải và được làm nghệ sĩ múa chính. Trong thời gian hoạt động ở quân ngũ, Tôn Lệ từng tham gia vào một cảnh quay trong phim Tân Dòng Sông Ly Biệt, cô đóng vai vũ công của Triệu Vy. Đầu năm 2001, Tôn Lệ đạt giải nhì trong chương trình Tìm kiếm tài năng của Singapore. Sau đó, cô ký hợp đồng với công ty Hải Nhuận và trở thành diễn viên chính trong tác phẩm Ngọc quan âm. Đây cũng là một bước ngoặt để cô chuyển mình từ một nghệ sĩ múa sang một diễn viên.

Tôn Lệ có niềm đam mê với múa từ khi còn bé. Ảnh: Baidu.

Đồng Lệ Á

Mang dòng máu của dân tộc Tích Á - Tân Cương, Đồng Lệ Á đã yêu thích vũ đạo ngay từ khi còn nhỏ. Cô sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Lên 5 tuổi, Lệ Á theo học biểu diễn và múa tại Đoàn nghệ thuật thiếu nhi tỉnh Y Ninh, Tân Cương. Từ đó, cô tham gia nhiều tiết mục trong các chương trình lớn nhỏ ở địa phương cũng như toàn quốc. Năm 2004, Đồng Lệ Á được nhận làm diễn viên múa trong Đoàn nghệ thuật Trung Quốc. Sau đó, khoa biểu diễn của Đại học Điện ảnh Trung Ương đã quyết định tuyển thẳng cô vào học.

Đồng Lệ Á về trường dạy múa cho các học viên. Ảnh: Baidu.

Đồng Lệ Á từng thể hiện khả năng nhảy múa của mình trong nhiều bộ phim mà cô tham gia. Đặc biệt, trong phim Mơ về triều Đường, hình ảnh mỹ nữ Tân Cương đeo mặt nạ với điệu múa uyển chuyển của cô đã "đánh gục" trái tim bao người xem. Gần đây, trong chương trình Nam tử hán chân chính mùa 2 của đài truyền hình Hồ Nam, nữ diễn viên cũng tham gia biểu diễn cho các quân nhân trong quân đội.

Vương Lệ Khôn

Vương Lệ Khôn là một người đẹp dân tộc Ông Ngưu Đặc của vùng thảo nguyên Nội Mông. Cô nổi tiếng với những bộ phim như Mỹ nhân tâm kế (cùng Lâm Tâm Như), Somewhere only we know (cùng Ngô Diệc Phàm),... Xuất phát điểm, Lệ Khôn là một diễn viên múa, cô tốt nghiệp Học viện múa Bắc Kinh và bắt đầu nghiệp diễn sau khi được chọn tham gia phim Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn.

Vương Lệ Khôn xinh đẹp trên sân khấu. Ảnh: xfx168.com

"Nữ thần mặt mộc" từng thể hiện khả năng vũ đạo của mình trong rất nhiều chương trình truyền hình. Với vẻ đẹp thuần khiết cùng chuyển động cơ thể uyển chuyển, Vương Lệ Khôn đã chinh phục nhiều khán giả bằng những điệu múa của mình.

Tiên Phùng