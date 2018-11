Những nghệ sĩ Trung Quốc qua đời trong năm 2018

Lam Khiết Anh, Kim Dung... là những cái tên để lại nhiều luyến tiếc trong lòng khán giả.

Lam Khiết Anh

Nữ diễn viên sinh ra tại Hong Kong và là mỹ nhân nổi tiếng vào những năm 1980 và 1990. Sau khi tốt nghiệp, cô được TVB tuyển dụng làm MC một số chương trình truyền hình. Với ngoại hình ưa nhìn và khả năng ăn nói lưu loát, Lam Khiết Anh được nhiều khán giả yêu thích sau khi góp mặt trong nhiều bộ phim. Năm 2013, mỹ nhân bị hai ông lớn trong làng giải trí là Tăng Chí Vỹ và Đặng Quang Vinh cưỡng hiếp nhưng 3 năm sau, sự việc mới được tiết lộ. Sau đó, Lam Khiết Anh rút lui khỏi làng giải trí vì liên tục bị nhiều đạo diễn gạch tên khỏi các dự án. Cuộc sống của mỹ nhân trở nên khó khăn, chật vật. Từ một "ngọc nữ" cô hóa thành người đàn bà điên, tâm thần, trạng thái bất ổn, luôn nói linh tinh.

"Ngọc nữ" Lam Khiết Anh thời trẻ.

Ngày 3/11/2018, thi thể của Lam Khiết Anh được tìm thấy tại nhà riêng trong tình trạng bắt đầu phân hủy. Một số thông tin cho hay, cô chết do bệnh ung thư cổ tử cung trở nặng nhưng không có tiền chữa trị. Tang lễ của người đẹp diễn ra vào ngày 9/11 trong sự tiếc thương của gia đình, bạn bè và nhiều người hâm mộ. Cái chết của cô cũng khiến nhiều khán giả phẫn nộ, họ mang theo băng rôn khẩu hiệu đòi "Lão đại" (được cho là ám chỉ Tăng Chí Vỹ) đến đền tội.

Vương Miêu

Ngay trong ngày đầu tiên của năm 2018, làng giải trí Trung Quốc đã phải hứng chịu sự mất mát khi nam diễn viên trẻ Vương Miêu qua đời. Tuy chưa thành danh nhưng anh từng tham gia đóng vai phụ trong các phim truyền hình như ''Hình tâm sư'', ''Người Bắc Kinh siêu cấp''... Ngoài ra, Vương Miêu đa tài còn có khả năng vũ đạo khá tốt. Anh từng xuất hiện trong các MV ca nhạc trên truyền hình.

Nam diễn viên Vương Miêu.

Nguyên nhân cái chết của nam diễn viên được xác định là do ung thư dạ dày vì thời gian dài đóng phim phải nhịn đói, sinh hoạt bất thường. Ngay cả khi biết mình bị ung thư, Vương Miêu cũng không chú tâm trị bệnh mà vẫn tiếp tục đi đóng phim. Bạn bè nam diễn viên cho biết thêm, anh bị thương nặng ở thắt lưng trong một lần đóng phim và vết thương này cũng chưa được chữa trị hoàn toàn. Tâm huyết với nghề của anh khiến nhiều khán giả thương tiếc và cảm phục. Tang lễ của tài tử được diễn ra kín đáo với sự có mặt của gia đình và bạn bè thân thiết.

Thẩm Lệ Quân

Thẩm Lệ Quân là diễn viên kiêm người mẫu sinh năm 1983 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ngoài bộ phim ''Gia hữu hỷ sự'' hợp tác cùng Cổ Thiên Lạc năm 2009, cô từng góp mặt trong ''Biến thân khế ước'', ''Lần gọi điện thứ 601''. Khi còn hoạt động trong làng giải trí, cô được mệnh danh là ''Diễn viên đẹp nhất Thượng Hải''. Năm 2010, cô lên xe hoa với bạn trai sau 8 tháng hẹn hò khi sự nghiệp đang rộng mở. Sau khi kết hôn, Thẩm Lệ Quân từ bỏ làng giải trí, tập trung chăm lo cho cuộc sống gia đình.

"Đệ nhất mỹ nữ Thượng Hải" Thẩm Lệ Quân.

Căn bệnh ung thư giai đoạn cuối cộng thêm người chồng lăng nhăng, vô tâm đã đẩy Thẩm Lệ Quân vào con đường chết. Ngày 10/9, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền tin tức mỹ nhân họ Thẩm nhảy lầu tự tử. Một tuần sau, quản lý cũ của cô xác nhận thông tin trên là sự thật khiến nhiều người bất ngờ và thương tiếc. Thẩm Lệ Quân để lại di chúc dài vạch tội người chồng nhiều lần ngoại tình khiến cô đau khổ và mong hai con của mình sẽ mạnh mẽ hơn khi không có mẹ. Tang lễ của nữ diễn viên không được giới truyền thông đưa tin.

Lý Ngải Giai

Lý Ngải Giai sinh năm 1982, tốt nghiệp tại trường nghệ thuật ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Cô chạm ngõ làng phim năm 2002 qua bộ phim "Thủ tâm thủ bối". Tên tuổi của mỹ nhân được nhiều người biết đến hơn sau khi tham gia các tác phẩm truyền hình ''Kim tỏa ký'', ''Lý Vệ làm quan''...

Nữ diễn viên Lý Ngải Giai.

Tối 7/3/2018, công ty quản lý của Lý Ngải Giai đăng cáo phó, báo tin với khán giả về cái chết đột ngột của nữ diễn viên. Em trai Lý Ngải Giai cho biết chị gái ra đi vì bệnh tật khi mới 36 tuổi. Tuy nhiên, gia đình từ chối hé lộ thêm về căn bệnh Ngải Giai mắc phải. Trước khi qua đời, Ngải Giai góp mặt trong bộ phim ''All of us are good kids''. Những hình ảnh về tang lễ của mỹ nhân họ Lý không được báo giới tiết lộ.

Lý Tinh

Nữ diễn viên họ Lý nổi đình đám vào những năm 1960 - 1970 tại làng giải trí Hong Kong và cùng thế hệ với nhiều tên tuổi gạo cội như Trịnh Phối Phối, Tần Bình... Cô được biết đến qua các bộ phim đình đám như ''Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài'', ''Bảo liên đăng''... Lý Tinh giải nghệ và chuyển sang đầu tư cổ phiếu, chứng khoán vào năm 1983.

Tuy nhiên, khi kinh tế dư dả, Lý Tinh rơi vào nghiện ngập cờ bạc. Thua lỗ nhiều tiền nhưng càng thua mỹ nhân càng hăng gỡ lại. Cô lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, phá sản và nhiều lần phải ra hầu tòa vì không trả đủ tiền thuê nhà. Ngày 22/2/2018, Lý Tinh qua đời ở tuổi 69, khi được cảnh sát phát hiện, thi thể của cô đã phân hủy 10 ngày, không thể nhận diện khuôn mặt.

Ngôi sao một thời Lý Tinh.

Nguyên nhân và thời điểm tử vong không thể xác định do người nhà từ chối khám nghiệm tử thi để an táng sớm. Ngôi sao một thời Thiệu Âm Âm là người đến nhận xác nữ diễn viên. Tang lễ của cô do bạn bè nghệ sĩ thân thiết đứng lên tổ chức vì Lý Tinh chỉ còn đúng cậu cháu họ ở Thượng Hải nhưng người này chưa thể có mặt ngay.

Kế Xuân Hoa

Kế Xuân Hoa sinh năm 1961, nổi tiếng với nhiều vai phản diện trong nhiều bộ phim như "Thiếu lâm tự", "Thiên Long bát bộ"... Ông là một trong những cao thủ võ thuật thực sự tham gia đóng phim. Nhiều chuyên gia võ học đánh giá đẳng cấp Kế Xuân Hoa ngang hàng Châu Tỷ Lợi, Trâu Triệu Long hay Lý Liên Kiệt. Tuy bị ghét cay ghét đắng bởi các vai diễn phản diện nhưng ngoài đời, tài tử họ Kế được các đồng nghiệp, bạn bè yêu mến bởi thái độ với công việc rất nhiệt tình, nghiêm túc.

Diễn viên phản diện Kế Xuân Hoa.

Ngôi sao võ thuật qua đời vào ngày 11/7/2018 tại nhà riêng do bệnh ung thư phổi. Gia đình cho biết Kế Xuân Hoa không thích kể chuyện bệnh tật với khán giả nên đã lẳng lặng chữa bệnh. Ở những ngày cuối, sức khỏe nam diễn viên suy nhược nghiêm trọng, ông thở khó và hôn mê. Nhiều diễn viên, đạo diễn nổi tiếng như Trương Kỷ Trung, Trần Long... đã có mặt tại lễ viếng Kế Xuân Hoa tại Hàng Châu.

Kim Dung

Nhà tiểu thuyết gia nổi tiếng là "cha đẻ" của nhiều tác phẩm kinh điển như "Anh hùng xạ điêu truyện", "Ỷ thiên đồ long ký", "Thiên long bát bộ", "Tiếu ngạo giang hồ", "Lộc đỉnh ký"... Trong sự nghiệp đồ sộ của mình, Kim Dung viết 15 tiểu thuyết kiếm hiệp. Các tác phẩm của ông nhiều lần được chuyển thể thành những bộ phim đình đám gắn liền với các thế hệ khán giả.

"Đại hiệp" Kim Dung.

Ngày 3/11, nhà văn Kim Dung trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng bên cạnh vợ con khi đang gọi video cùng những người thân. Nhiều diễn viên nổi tiếng Trung Quốc như Đặng Siêu, Dương Mịch, Tô Hữu Bằng... đã bày tỏ niềm thương tiếc trước sự ra đi của ông. Thể theo di nguyện của "đại hiệp", hiếu sự được tổ chức riêng tư, không có sự hiện diện của báo chí vào ngày 12/11.

Thanh Huyền

Ảnh: Sina