Những khoảnh khắc lãng mạn đốn tim fan của cặp 'Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi'

"Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi" (tên tiếng Anh "Something in the rain") do đài JTBC sản xuất, ra mắt khán giả hôm 30/3 và lập tức tạo cơn sốt, dù nội dung không quá mới mẻ. Phim xoay quanh câu chuyện tình của một cô gái xinh đẹp nhưng 35 vẫn ế chồng, cùng một chàng trai kém tuổi - là em trai của người bạn thân. Tình yêu nảy nở từ mối quan hệ chị em thân thiết của hai nhân vật chính đem đến nhiều cung bậc cảm xúc gần gũi, thú vị cho người xem. Góp phần vào thành công của tác phẩm ngay từ những tập đầu là hai diễn viên chính Son Ye Jin (vai "chị đẹp" Yoon Jin Ah), và tài tử Jung Hae In (vai Seo Jun Hee).