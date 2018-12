Những điều ít biết trong phim mới của Song Hye Kyo - Park Bo Gum

Tác phẩm truyền hình 'Encounter' ngay từ khi lên sóng đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Chiếc máy ảnh của Jin Hyuk

Trong tập đầu của bộ phim, khi Jin Hyuk (Park Bo Gum) đang mải mê chụp ảnh thì bất ngờ bị tài xế của Soo Huyn (Song Hye Hyo) lao xe vào bàn anh đang ngồi khiến Jin Hyuk giật mình đánh rơi máy ảnh. Thư ký của Soo Huyn liền xuống xe, bày tỏ ý muốn bồi thường cho Jin Hyuk một chiếc máy ảnh đời mới nhất tại thời điểm hiện tại nhưng bị anh từ chối. Sau này, anh mới nói cho Soo Hyun biết chiếc máy ảnh trên rất quan trọng với cha của mình. Chiếc máy ảnh trong đoạn phim trên là Nikon FM2 được ra mắt trên toàn thế giới vào năm 1981. Đây cũng là chiếc máy ảnh cơ đầu tiên có tốc độ màn chập lên đến 1/4000s. Hiện tại, chiếc máy ảnh này không còn được sản xuất.

Máy ảnh Nikon FM2.

Giày cao gót của Soo Huyn

Trong tập một, Song Hye Kyo trung thành với những đôi giày cao gót để làm nổi bật vóc dáng nhỏ nhắn, thanh mảnh của mình. Người đẹp diện hai mẫu giày đến từ thương hiệu Suecomma Bonnie và có chiều cao lần lượt là 9 cm, 10 cm. Đôi giày với mức giá vào khoảng 328.000 won này đã giúp cô nàng ăn gian chiều cao một cách đáng kể. Đặc biệt, nếu là fan cuồng của mỹ nhân, bạn sẽ phát hiện đôi giày màu be từng được cô sử dụng trong buổi ra mắt phim ''Encounter''.

Đôi giày từng được Song Hye Kyo mang khi dự sự kiện.

Bản nhạc bên bờ biển Malecon

Khi Soo Huyn ngồi bên bờ biển Malecon ngắm hoàng hôn, Jin Hyuk đã giới thiệu cho cô một bản nhạc có thể khơi dậy 200% cảm xúc. Soo Huyn nghe bản nhạc, những hồi ức trong quá khứ ùa về khiến mắt cô rơm rớm chực khóc. Bài hát mà Jin Huyk giới thiệu cho cô khi đó là ca khúc "Si Llego a Besarte" được thể hiện qua giọng hát của ca sĩ người Cuba nổi tiếng Omara Portuondo. Nội dung bài hát nói về cảm xúc nhớ người yêu cũ, ca khúc này từng được phát hành trong album "Flor De Amor" năm 2004.

Những thông tin ít người biết trong phim mới của Song Hye Kyo - Park Bo Gum Bài hát lãng mạn.

Chiếc taxi Soo Huyn ngồi

Chiếc xe taxi màu vàng do khách sạn sắp xếp để đưa Soo Huyn đi chơi là Pontiac, một thương hiệu thuộc sở hữu của General Motors Mỹ. Xế hộp trên được ra mắt chính thức tại Mỹ vào năm 1926 và trở nên gần gũi với khán giả sau nhiều lần xuất hiện trong series phim truyền hình "The Ranger". Tuy nhiên, vào năm 2009, General Motors quyết định khai tử nhãn xe này do khủng hoảng và có nguy cơ phá sản. Chiếc taxi mà Song Hye Kyo ngồi trong "Encouter" có giá trị lớn và có thể là bản cuối cùng của hãng xe huyền thoại một thời.

Chiếc xe hiếm Pontiac trong phim.

Thanh Huyền

Ảnh: HK01