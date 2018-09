Những cô vợ Tây tài sắc của sao nam Hoa ngữ

Lisa S, Anais Martane là những mỹ nhân xứ Âu - Mỹ đã 'đánh cắp' trái tim của các tài tử Trung Quốc như Táp Bối Ninh và Lưu Diệp.

Không giống những đồng nghiệp khác trong nước, Ngô Ngạn Tổ, Quan Triết... đều lấy vợ là người ngoại quốc. Những cô vợ của các sao nam không chỉ có nhan sắc xinh đẹp mà còn có tài năng trong nhiều lĩnh vực như người mẫu, văn học, nhiếp ảnh...

Nữ ca sĩ Lisa - bà xã MC Táp Bối Ninh

Lisa hạnh phúc bên MC Táp Bối Ninh.

Nữ ca sĩ người Liverpool, Anh kết hôn với MC số một Đại lục Táp Bối Ninh vào 6/5/2016 tại Vũ Hán, Trung Quốc. Cả hai quen biết nhau khi cô cùng nhóm nhạc tham gia một chương trình do Bối Ninh dẫn và hẹn hò từ tháng 2/2015.

Trước khi quen biết nam MC, Lisa là thành viên của một nhóm nhạc hoạt động tại Trung Quốc. Theo Sina, nhận thấy Lisa có năng khiếu nên khi lên 6 tuổi, bố mẹ cho cô theo học thanh nhạc. Năm 12 tuổi, gia đình cô chuyển từ Anh đến Australia. Sau khi tốt nghiệp Học viện Âm nhạc thuộc Đại học Sydney, Lisa đến Trung Quốc để phát triển sự nghiệp.

Ảnh cưới của hai vợ chồng.

Được khán giả Đại lục biết đến với tư cách là thành viên của nhóm nhạc Ngũ Châu Xướng Hưởng, Lisa từng xuất hiện tại các chương trình nổi tiếng trên đài truyền hình Trung Quốc như Tinh quang đại đạo, Khai môn đại cát. Năm 2016, cô rời khỏi nhóm nhạc để dành thời gian cho tổ ấm. Hiện tại vợ chồng Lisa chung sống hạnh phúc tại Trung Quốc và vẫn chưa có con.

Nhà văn Anais Martane - bà xã diễn viên Lưu Diệp

Anais Martane là người Pháp gốc Do Thái, sinh ngày 21/12/1979 tại Nice, Pháp. Năm 14 tuổi, Anais cùng gia đình chuyển từ Nice đến Paris để học tập tại Học viện Văn hóa ngôn ngữ phương Đông, chuyên ngành tiếng Trung thuộc Đại học Paris. Sau khi tốt nghiệp Đại học, cô chuyển từ Pháp đến Bắc Kinh, Trung Quốc. Bà xã Lưu Diệp thông thạo nhiều thứ tiếng như Anh, Pháp, Trung, Italy, Tây Ban Nha.

Vợ chồng Anais Martane - Lưu Diệp tay trong tay tại một sự kiện.

Trước khi quen biết Lưu Diệp, Anais đã hoạt động trong lĩnh vực văn học. Bằng vốn ngôn ngữ và kiến thức đa dạng của bản thân, cô đã xuất bản cuốn sách Trung Quốc tiếu tượng năm 2009 kể về những hiện tượng hài hước trong đời sống của người dân xứ Hoa được viết bằng hai ngôn ngữ Anh và Pháp. Tác phẩm của Anais nhận được phản hồi tốt từ độc giả và được xuất bản tại nhiều quốc gia trên thế giới. Sau đó, bà xã Lưu Diệp tiếp tục xuất bản quyển sách có tựa đề Người Do Thái và người Trung Quốc.

Anais Martane và Lưu Diệp.

Không chỉ thành công trong văn học, Anais còn hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật với vai trò nhiếp ảnh gia, nhà sản xuất phim tài liệu. Dự án từ thiện mang tên "Trẻ thơ tại Ninh Hạ" của cô cũng nhận được nhiều sự chú ý và giúp đỡ của người dân Trung Quốc. Năm 2009, người đẹp kết hôn cùng Lưu Diệp sau 3 năm hẹn hò. Vợ chồng Anais chào đón bé trai đầu lòng Enoch vào 2010 và bé gái Nina vào 2012. Hiện tại, cô làm phóng viên thường trú tại Bắc Kinh cho tờ báo Pháp Liberation.

Người mẫu Lisa S - bà xã diễn viên Ngô Ngạn Tổ

Năm 2010, Lisa cùng tài tử Ngô Ngạn Tổ tổ chức đám cưới tại Nam Phi sau 8 năm hẹn hò. Cô sinh bé gái đầu lòng là Ngô Phi Nhiên vào 2014. Trước khi quen biết tài tử, Lisa là một chân dài có tiếng trong giới người mẫu tại Hong Kong.

Bà xã của Ngô Ngạn Tổ tên thật là Lisa Selesner. Cô sinh ra tại Monaco có bố là doanh nhân người Pháp gốc Hoa, mẹ là diễn viên người Mỹ gốc Do Thái. Lisa thông thuộc 4 thứ tiếng: Pháp, Hebrew (tiếng Do Thái), Anh, Quảng Đông và một chút tiếng Trung. Năm 14 tuổi, Lisa S chọn New York là nơi để phát triển sự nghiệp người mẫu.

Vợ chồng Lisa S và Ngô Ngạn Tổ tại khu nghỉ dưỡng cao cấp của cha dượng tỷ phú.

Khoảnh khắc ngọt ngào của hai vợ chồng Lisa S và Ngô Ngạn Tổ.

Sau quãng thời gian tích góp kinh nghiệm tại Mỹ, cô chuyển từ New York đến Hong Kong để thử thách bản thân và lấy nghệ danh là Lisa S. Với chiều cao 175cm, gương mặt lai quyến rũ, người đẹp nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công và được đánh giá cao trong giới người mẫu tại xứ Cảng Thơm. Cô từng sải bước trên sàn catwalk cho bộ sưu tập của những hãng thời trang nổi tiếng như Lisa Ho, Michael Kors.

Lisa S còn là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu mỹ phẩm Olay, trang sức De Beers tại Hong Kong. Ngoài giới mẫu, cô còn thử sức trong nhiều lĩnh vực như diễn viên, dẫn chương trình. Hiện tại, gia đình Lisa S định cư tại Mỹ còn chồng cô thỉnh thoảng vẫn quay về Hong Kong để tham gia các dự án điện ảnh.

Sofia Santos - bà xã ca sĩ Quan Triết

Sofia và Quan Triết bí mật tổ chức đám cưới tại Macau năm 2013 sau 3 năm hẹn hò. Theo QQ, khi nghe Quan Triết hát bài Đêm nhớ em tại một chương trình trên truyền hình, cô cảm mến tiếng hát của anh. Năm 2010, trong một lần tham gia lễ hội âm nhạc tại Macau, Sofia có cơ hội trực tiếp gặp mặt nam ca sĩ và ngay lập tức trúng tiếng sét ái tình với ngôi sao âm nhạc. Người đẹp chủ động theo đuổi Quan Triết và chiếm được trái tim của anh.

Khoảnh khắc ngọt ngào của hai vợ chồng Sofia - Quan Triết.

Sofia là người Bồ Đào Nha sinh sống tại Macau và có gia thế hiển hách. Cha cô từng giữ chức vụ giám đốc tòa thị chính thành phố và mẹ là một luật sư có tiếng.

Thanh Huyền

Ảnh: QQ