Những 'cậu ấm' tai tiếng bậc nhất showbiz Trung Quốc

Phùng Tổ danh, Vương Tư Thông... là những 'cái tên' có đời sống xa hoa, vướng phải nhiều bê bối.

Phùng Tổ Danh

Nhờ có sự nâng đỡ của cha là Thành Long, nam diễn viên ít tài nhiều tật dễ dàng tiến thân vào showbiz Trung Quốc (Cbiz) dù năng lực kém cỏi. Thừa hưởng nhiều thói hư tật xấu từ người cha lăng nhăng, tài tử họ Phùng nổi tiếng là ''cậu ấm'' ăn chơi, đào hoa, sát gái của làng giải trí Hong Kong. Việc nổi tiếng quá dễ dàng khiến Tổ Danh nhanh chóng sa vào lối sống sa đọa. Anh hẹn hò với nhiều diễn viên, chân dài, hot girl trong Cbiz nhưng các mối tình chỉ kéo dài được vài tuần thậm chí là vài ngày.

Con trai Thành Long - Phùng Tổ Danh nổi tiếng lăng nhăng, đào hoa.

Phùng Tổ Danh thường xuyên bị bắt gặp xuất hiện cùng những cô gái mới nhanh đến chóng mặt. Quý tử của Thành Long là khách thân thiết của các quán bar ở thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải... Tổ Danh cũng thừa nhận có sở thích "tình một đêm" và từng bỏ tiền để mua dâm một chân dài trong 5 đêm liên tiếp. Khi không cặp kè cùng cô gái nào, anh sẽ đến hộp đêm, vũ trường thác loạn cùng nhiều gái làng chơi. Người trong giới truyền nhau câu nói: "Nơi nào có quán bar, nơi đó có Phùng Tổ Danh" vì tần suất xuất hiện tại hộp đêm của tài tử quá nhiều.

Tháng 8/2014, anh bị bắt cùng tài tử Kha Chấn Đông tại Bắc Kinh vì tội tàng trữ và sử dụng ma túy. Nam diễn viên phải đối mặt với án 3 năm tù còn người bạn họ Kha thì được thả sau 14 ngày giam giữ. Khi hay tin con trai bị bắt giam, Thành Long đã gạt bỏ mọi công việc, lập tức bắt chuyến bay đến Bắc Kinh để gặp Phùng Tổ Danh nhưng không được nhìn mặt quý tử. "Vua võ thuật" dùng mọi mối quan hệ, tiền bạc để chạy chọt cho con nhưng vì sức ép của dư luận quá lớn nên Thành Long đành phải rời khỏi Bắc Kinh, giao lại mọi việc cho luật sư phụ trạch.

Phùng Tổ Danh phải ngồi tù 6 tháng vì sử dụng ma túy.

Tại sở cảnh sát, con trai Thành Long khai đã hút cần sa từ 8 năm trước, cũng là giai đoạn đầu khi anh mới bước vào showbiz. Trong phiên xử cuối cùng, Phòng Tổ Danh bị tuyên án 6 tháng tù giam và phạt tiền 2.000 NDT (hơn 288 USD). Sau nửa năm ăn cơm tù, Phùng Tổ Danh chia sẻ, mình đã biết quý trọng thời gian và sức khỏe hơn. Anh cảm thấy hối hận và day dứt vì đã để bố mẹ lo lắng nên quyết định sẽ sống một cuộc sống lành mạnh. Hiện tại, Phùng Tổ Danh không còn tham gia nhiều dự án phim ảnh, anh cũng không bị bắt gặp chơi bời tại các quán bar như xưa.

Trương Mặc

Trương Mặc sinh năm 1982 và là con trai của tài tử Trương Quốc Lập với người vợ đầu - La Tú Xuân. Khác với người cha nổi tiếng có đời tư trong sạch kín đáo, nam diễn viên được khán giả biết đến vì dính phải nhiều bê bối, tai tiếng. Anh là gương mặt thân quen của sòng bạc và hộp đêm ở các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải. Con trai "vua Càn Long" nổi tiếng tiêu tiền như nước, thường xuyên tham gia đua xe trái phép. Trương Mặc từng bị chỉ trích vì phát ngôn ngông cuồng: "Cha tôi là Trương Quốc Lập, tôi có thể làm bất cứ điều gì mình thích".

Tháng 12/2003, vụ việc Trương Mặc bạo hành "nàng Cao quý phi" Như Ý truyện - Đồng Dao gây chấn động làng giải trí Trung Quốc. Vì nhà xa nên mỹ nhân họ Đồng đã ở nhờ nhà người bạn tên là Hoàng Đình Vũ. Khi biết chuyện, Trương Mặc nổi cơn ghen tuông, không để bạn gái giải thích đã lao vào đánh cô "thừa sống thiếu chết". Đồng Dao được đưa vào bệnh viện trong tình trạng cơ thể toàn những vết bầm tím, mũi tổn thương nghiêm trọng, dập xương lá mía và thị lực mắt trái giảm 0,6%. Giải thích cho việc này, Trương Mặc cho biết vì quá yêu Đồng Dao nên anh không thể kiềm chế. Nhưng vì áp lực từ dư luận quá lớn nên Trương Mặc phải công khai xin lỗi "nàng Cao quý phi" và khán giả.

Quý tử của nam diễn viên Trương Quốc Lập - Trương Mặc từng đánh dập sao nữ Đồng Dao.

Sau gần 10 năm sống thầm lặng, Trương Mặc lại gây thất vọng cho công chúng. Năm 2012, tài tử bị bắt giữ khi tổ chức sử dụng ma túy ngay tại nhà riêng của mình cùng ba người bạn. Anh bị xử phạt nửa năm tù giam và phạt hành chính 5.000 NDT (hơn 720 USD).Tuy nhiên chỉ 13 ngày sau, nhờ sự giúp đỡ của cha mà nam diễn viên được tha bổng. Vụ bê bối của con trai đã khiến Trương Quốc Lập phải công khai xin lỗi khán giả trên Weibo cá nhân vì không biết dạy con. "Kỷ Hiểu Lam" mang danh dự của mình ra cam kết sẽ mang con trai đi cai nghiện.

Tuy nhiên, chưa đầy 2 năm sau, Trương Mặc lại "ngựa quen đường cũ" vướng vào vòng lao lý do sử dụng ma túy. Lần này, Trương Mặc bị truy tố trách nhiệm hình sự và buộc phải ngồi tù nửa năm, Trương Quốc Lập không cứu con trai như lần trước. Hiện tại, Trương Mặc ít xuất hiện tại nơi công cộng và không còn hoạt động trong làng giải trí.

Vương Tư Thông

Là con trai độc nhất của tỷ phú Trung Quốc giàu nhất năm 2015 Vương Kiện Lâm, Tư Thông là một trong những thiếu gia nổi tiếng ăn chơi bậc nhất Đại lục. Anh ăn chơi trác táng tiêu tiền không tiếc tay và phát ngôn chẳng "ngán" bất cứ ai kể cả nhiều diễn viên đình đám như Lưu Diệc Phi, Phạm Băng Băng. Anh được mệnh danh là "ông chồng quốc dân" vì sở hữu danh sách bạn gái dài dằng dặc gồm nhiều sao nữ, hot girl như Vương Dĩnh, Tống Lượng...

Vương Tư Thông nổi tiếng là "fan cuồng" của nhóm nhạc Hàn Quốc T-ara. Anh từng vung tiền để mua siêu xe đắt đỏ tặng cho mỗi thành viên của T-ara. Anh đã chi 9 tỉ won (gần 8 triệu USD) để ký hợp đồng giữa công ty riêng của anh và T-ara với mục đích để nhóm có thể hoạt động tại Trung Quốc. Trong một bữa tiệc sinh nhật anh đã thuê trọn khu resort 5 sao ở bãi biển Tam Á và mời rất nhiều người nổi tiếng. Khách đến tham gia còn được mang về những món quà đắt tiền như iPhone, laptop... bày la liệt trên bàn. Ngay sau tiệc sinh nhật, anh còn đăng ảnh trên trang cá nhân để khoe việc mời nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc T-ara tới hát mừng sinh nhật mình, bức ảnh được đăng kèm với chú thích: "Có tiền là có tất cả".

Vương Tư Thông và các thành viên của nhóm nhạc AKB48.

Vương Tư Thông từng bỏ ra 1,5 triệu USD để đưa nhóm nhạc nữ AKB48 từ Nhật Bản sang Trung Quốc chỉ để mặc bộ đồng phục do anh tự thiết kế và chụp hình cùng. Cậu ấm này đã từng "đốt" 200.000 NDT (gần 29.000 USD) vào đồ ăn, thức uống trong một đêm tại vũ trường quận Tam Lí Đồn nổi tiếng ở Bắc Kinh. Ngoài ra, Tư Thông còn lập một tài khoản trên Twitter cho chú chó cưng tên Khả Khả để khoe khoang sự giàu có của mình.

Quý tử này từng gây phẫn nộ khi đăng tải lên trang Weibo riêng của chó cưng hình ảnh con vật này đeo hai chiếc đồng hồ Apple trị giá 126.000 NDT (gần 20.000 USD) mỗi chiếc chỉ để đo nhịp tim. Khả Khả thường xuyên được chủ cho xuất hiện trên trang cá nhân với dây đeo cổ hiệu BV hay Hermes, chiếc túi xách màu hồng hiệu Fendi. Theo nguồn tin thân cận tiết lộ, chú chỏ chỉ uống nước khoáng thiên nhiên nhập khẩu đắt tiền. Hiện tại, Vương Tư Thông tập trung gây dựng sự nghiệp riêng cho mình và tuyên bố không muốn kế thừa đế chế của cha.

Vương Thước

Là thành viên duy nhất trụ lại trong Tứ thiếu kinh thành (nhóm chỉ 4 công tử con của các đại gia giàu nhất Bắc Kinh), Vương Thước là con trai của Vương Chí Tài - một doanh nhân người Hoa mang quốc tịch Australia. Là bạn thân của quý tử nhà Thành Long, danh sách bạn gái gồm nhiều sao hạng A như Châu Tấn, Phạm Băng Băng, Huỳnh Thánh Y... của cậu ấm họ Vương cũng không thua kém người bạn của mình.

Mối tình giữa anh và "hoa đán" Châu Tấn từng là câu chuyện ồn ào tốn không ít giấy mực của báo chí. Để chinh phục trái tim người đẹp, Vương Thước không ngần ngại chi mạnh và thể hiện sự giàu có, hào hoa của mình. Mỗi lần đến đón Châu Tấn đi chơi, Vương Thước đều đi một chiếc xe khác nhau. Anh còn tổ chức màn bắn pháo hoa dài 20 phút để chúc mừng sinh nhật bạn gái. Năm 2009, trong buổi đấu giá từ thiện của các sao, Vương Thước đã bỏ ra 3 triệu NDT (tương đương 433.000 USD) để mang về cho Châu Tấn mô hình cung điện bằng gỗ tử đàn quý hiếm. "Nàng Như Ý" cũng từng bị nghi ngờ có bầu với thiếu gia họ Vương nhưng tin đồn này nhanh chóng bị dập tắt sau khi cả hai tuyên bố chia tay vào đầu năm 2010. Ngoài mối tình với Châu Tấn được công khai, Vương Thước cũng từng dính tin đồn hẹn hò với nhiều mỹ nhân như Phạm Băng Băng, Lý Tiểu Lộ, Huỳnh Thánh Y...

Vương Thước từng hẹn hò với Châu Tấn.

Ga lăng, hào phóng với các người đẹp nhưng Vương Thước cũng phải nhận nhiều chỉ trích vì bản tính hung hãn, ngông cuồng của mình. "Cậu ấm" họ Vương từng hành hung một đôi nam nữ vì "tội" dám chụp ảnh chiếc xe yêu quý mà anh đỗ bên đường. Anh từng đâm vào xe của "Tứ thiếu kinh thành" đời đầu Vương Kha (chồng Lưu Đào), thiêu rụi chiếc xe và dí súng vào đầu vị công tử kia vì mâu thuẫn khi tham gia giao thông. Khi công an đến hiện trường giải quyết, tình cũ của Châu Tấn không tỏ ra hối lỗi ngược lại còn huênh hoang rằng: "Cậu tôi cũng là công an, các người thử bắt tôi đi". Vương Thước cũng từng bị khởi tố vì tội tàng trữ súng trái phép, tuy nhiên nhờ giàu có và thế lực to lớn, anh nhẹ nhàng thoát khỏi vòng lao lý. Hiện tại, thiếu gia họ Vương tiếp quản việc kinh doanh của gia đình và có phần im hơi lặng tiếng hơn ngày trước.

Thanh Huyền

Ảnh: Sina