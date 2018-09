Những cảnh cưỡng hiếp gây sốc trên truyền hình Hoa, Hàn

"I Miss You", bộ phim ra mắt năm 2012 và từng là đề tài tranh cãi của khán giả với những cảnh quay gây sốc. Cảnh quay nhạy cảm mà đài MBC đưa vào mạch phim là khi hai học sinh trung học (15 tuổi) bị bắt cóc và đưa vào một khu nhà hoang. Tại đó, Lee Soon Yeon (Kim So Hyun đóng) bị cưỡng hiếp ngay trước mặt bạn trai Han Jung Woo (Yeo Jin Gu đóng). Không hề có bất cứ hình ảnh nào quá lộ liễu, cảnh quay tập trung lột tả nỗi đau đớn của cậu bé khi chứng kiến bạn gái bị hãm hại… Ngay khi phim lên sóng, không ít khán giả bày tỏ sự bất đồng: "Cảnh cưỡng hiếp vị thành niên hoàn toàn không cần thiết". Nhiều ý kiến cho rằng việc đưa những tình tiết quá sức căng thẳng vào có thể gây ảnh hưởng xấu với tâm lý người xem trẻ.