‘Như Ý truyện’ diễn viên già nhưng nội dung hấp dẫn

Vượt qua những lời chê ban đầu, series cung đấu 'Hậu cung Như Ý truyện' ngày càng chiếm được cảm tình của khán giả.

Ra mắt từ ngày 20/8, Hậu cung Như Ý truyện vấp phải nhiều lời chê nặng nề từ phía khán giả. Hình ảnh phim quá lòe loẹt, trang phục, trang điểm kém đẹp mắt. Bộ đồ của tứ a ca Hoằng Lịch (Hoắc Kiến Hoa) phối màu xanh ngọc bích - xanh ngọc lục bảo rất kỳ cục, y phục của Như Ý (Châu Tấn) màu sắc quá nhạt nhòa, lại điểm thêm chiếc nơ dài to bản trên cổ không phù hợp thời đại.

Tạo hình của Hoắc Kiến Hoa và Châu Tấn ở tập đầu tiên bị chê thiếu thẩm mỹ.

Nhận nhiều đánh giá tiêu cực nhất là nữ chính Châu Tấn, vì nhan sắc tuổi 44 của cô quá khiên cưỡng so với nhân vật mới 15-16 tuổi. Giọng nói của hoa đán Trung Quốc lại quá ồm và khàn, bị gắn mác “giọng vịt đực”, không khắc họa được vẻ trẻ trung, hồn nhiên của vai diễn.

Trong khi Châu Tấn, Hoắc Kiến Hoa, Đổng Khiết (vai Phú Sát Lang Hoa, sau này là hoàng hậu của vua Càn Long) đều lớn hơn nhân vật họ đảm nhận hơn 20 tuổi, diễn viên vào vai hoàng hậu, phi tần của vua Ung Chính lại quá trẻ.

Thời điểm Hậu cung Như Ý truyện lên sóng, phim Diên Hi công lược đang đi tới hồi cuối và chiếm trọn tình cảm của người xem. Hai bộ phim cùng đề tài, cùng thời đại, cùng bối cảnh, nhiều nhân vật trùng khớp. Tuyến vai Như Ý là thứ chính trong Diên Hi công lược, được Xa Thi Mạn thể hiện xuất thần, sang Hậu cung Như Ý truyện bước lên hàng vai chính do Châu Tấn vào vai. Điều này khiến hai bộ phim khó tránh khỏi cảnh bị so sánh.

Thứ nữa, Diên Hi công lược được đánh giá rất cao về thẩm mỹ hình ảnh, màu sắc rực rỡ. Trang phục sơ sài, hình ảnh thiếu điểm nhấn khiến Hậu cung Như Ý truyện khó vừa mắt khán giả.

Sau hai tập mở đầu không suôn sẻ, Hậu cung Như Ý truyện dần lấy lại được thiện cảm của người xem từ tập thứ ba. Tập phim lấy bối cảnh sáu năm sau, tiên đế Ung Chính băng hà, Hoằng Lịch đăng cơ, lấy hiệu Càn Long. Lúc này, các nhân vật đều ở tuổi ngoài đôi mươi, có sự trưởng thành hơn từ ngoại hình tới tính cách.

Từ lúc đó tới hiện tại, khi tập 20 đã ra mắt, bộ phim duy trì tông màu trầm thống nhất cả bối cảnh, trang phục và màu phim, toát lên được cảm giác hoàng tộc quý phái. So với Diên Hi công lược, kiểu tóc của dàn nữ nhân trong phim này mang khuynh hướng giản tiện hơn, không dùng cỏ cây hoa lá cắm trên tóc của phi tần, tú nữ hay cung nữ. Tạo hình của các nhân vật chính được nâng tầm thẩm mỹ, giống với bộ ảnh quảng bá được tung ra trước ngày phim chiếu.

Tính thẩm mỹ của phim ngày càng được nâng cao và mang tính thống nhất ở các tập sau này.

Hậu cung Như Ý truyện sở hữu kịch bản chặt chẽ về cấu tứ, hấp dẫn về nội dung, cung cấp dày thông tin, sự kiện, lại cân bằng được hai yếu tố cung đấu và ngôn tình. Không khí phim được xử lý đều tay, tạo cảm giác lạnh lẽo cả về thời tiết lẫn tâm lý con người, dù chỉ qua màn ảnh.

Nhược điểm lớn nhất cho tới hiện giờ của phim là điều tiết nhịp phim chưa đều. Nhìn chung, phim kể chuyện nhanh gọn, tập trung nhân tố chính. Song một số tình huống lại được diễn tả rất rề rà, chẳng hạn như trường đoạn Như Ý bị vu oan hạ độc giết hại long thai của Nghi quý nhân và Mai quý nhân trong tập 18. Khi đám nô tài kết thúc lời khai, hình ảnh khai thác cận cảnh vẻ mặt của từng nhân vật, từ thái hậu, hoàng thượng, hoàng hậu tới các phi tần, quý nhân. Cách dựng phim này nặng tính trình bày không khác gì 'Cô dâu 8 tuổi' của Ấn Độ.

Từng bị chê nhiều nhất vì Châu Tấn, Hậu cung Như Ý truyện giờ cũng lấy lại phong độ nhờ Châu Tấn. Không hổ danh là Ảnh hậu của ba LHP lớn tại khu vực Hoa ngữ (Kim Tượng Hong Kong, Kim Mã Đài Loan và Kim Kê Trung Quốc), nữ diễn viên mang tới lối diễn tâm lý xuất sắc, khắc họa trọn vẹn thần thái mẫn tuệ, đoan trang, sâu sắc của nhân vật.

Các trang Kwongwah, Sinchew và QQ đánh giá, Như Ý của Châu Tấn kiệm thoại nhưng dùng ánh mắt để biểu đạt ngàn lời. Đỉnh cao của cô thuộc về tập 18 - 20 ra mắt gần đây. Khi bị giá họa và đày vào lãnh cung, Như Ý thần sắc chết lặng, biểu cảm chậm rãi, đáy mắt lấp đầy vẻ hoang mang và tuyệt vọng.

Châu Tấn chinh phục người xem bằng đôi mắt biết nói Châu Tấn diễn bằng mắt

Sự hóa thân tuyệt đối của nàng hoa đán Trung Quốc làm người xem quên đi sự khập khiễng của cô với nhân vật lúc ban đầu. Trang China Times gần đây đưa tin, Châu Tấn kém sắc ở đầu phim là bởi hai tập đầu thực hiện vào nửa năm sau khi phim bấm máy. Lúc đó, nữ diễn viên đã quá mệt với lịch ghi hình của đoàn, lại hóa thân vào vai diễn trẻ hơn tuổi thật quá nhiều, cô khó giấu được nếp nhăn và bọng mắt.

Khán giả vẫn đợi Đổng Khiết trở thành ác nữ trong phim.

Hậu cung Như Ý truyện bao phủ không khí trọn vẹn tinh thần cung đấu, liên tiếp đưa ra những biến cố trong cuộc đời của Như Ý, lại khắc họa khá rõ tính cách của dàn nhân vật thứ chính và phụ. Với những yếu tố như vậy, bộ phim ngày càng được khán giả yêu thích, được báo chí Hoa ngữ ca ngợi là phim cung đấu thực thụ. Tới ngày 30/8, phim đã đuổi kịp bom tấn Diên Hi công lược trên trang đánh giá phim Douban với số điểm 7,2.

Nhiều ngã rẽ lôi cuốn sẽ tiếp tục được hé lộ. Đặc biệt, tuyến vai hoàng hậu do Đổng Khiết hiện vẫn là ẩn số của phim. Nhân vật hoàng hậu của cô mới xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp, thục nữ, quý phái, xứng đáng là mẫu nghi thiên hạ, song chưa bộc lộ cá tính rõ ràng. Tham vọng, mưu đồ và sự thâm độc của tuyến vai này là yếu tố được chờ đợi ở các tập phim kế tiếp.

Phong Kiều