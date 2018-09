Những điều chưa biết về 'Chiến lang 2' - phim điện ảnh ăn khách nhất Trung Quốc

Tác phẩm đạt doanh thu 4,5 tỷ NDT (15.341 tỷ đồng), vượt mặt 'Mỹ Nhân Ngư' của Châu Tinh Trì.

Chiến lang 2 là phim điện ảnh đang "càn quét" màn ảnh rộng xứ Trung trong những ngày qua. Dù ra mắt cùng thời gian với Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa của Dương Dương - Lưu Diệc Phi và Kiến quân đại nghiệp (Hoắc Kiến Hoa, Lộc Hàm, Lý Dịch Phong đóng)... nhưng Chiến lang 2 đã khẳng định đẳng cấp của mình khi đánh bật hai đối thủ ngay khi vừa công chiếu.

Sau khi ra mắt được 4 giờ, phim đã thu về 100 triệu NDT và sau 85 giờ, Chiến lang 2 đạt doanh thu phòng vé 1 tỷ NDT, phá vỡ kỷ lục của Mỹ Nhân Ngư (Châu Tinh Trì) là 92 giờ. Hiện tại, bộ phim nắm giữ kỷ lục phòng vé xứ Trung với 4,5 tỷ NDT, tương đương 675 triệu USD. Trên thế giới mới chỉ có 5 bộ phim ở thị trường nội địa (single market) đạt được doanh thu phòng vé hơn 600 triệu USD là Chiến tranh giữa các vì sao: Thần lực thức tỉnh (936 triệu USD), Avatar (760 triệu USD), Titanic (658 triệu USD), Công viên khủng long (652 triệu USD) và Avengers (623 triệu USD).

Đề tài quân sự vốn được xếp vào "lãnh cung" của màn ảnh rộng. Trước Chiến lang 2, bộ phim đề tài này đạt được doanh thu phòng vé cao nhất là Lính bắn tỉa Mỹ với 350 triệu USD. Cộng vào đó, Chiến lang 2 không hề được quảng bá rầm rộ, nhưng lại thu về doanh thu "khủng" hơn 600 triệu USD. Điều này khiến giới truyền thông Hollywood như Bloomberg News, BBC... và công chúng đều cảm thấy kinh ngạc.

Nguyên nhân nào khiến cho "Chiến lang 2" có sức hút như vậy?

Chiến lang 2 nối tiếp thành công của Chiến lang (2015) trong việc khai thác quan điểm về chủ nghĩa anh hùng gắn liền với tinh thần yêu nước. Nhiều khán giả nhận xét, Chiến lang 2 xứng đáng là Captain America của Trung Quốc. Trong phim có lời thoại: "Kẻ giết người dân của nước Trung Hoa thì đều là kẻ thù của ta", dễ thấy Ngô Kinh đã đánh thức niềm tự tôn của mỗi người. Hơn nữa, tác phẩm được ra mắt đúng dịp chào mừng Lễ kiến quân của Trung Quốc, điều này càng kích thích các khán giả đến với bộ phim, không chỉ vì giải trí đơn thuần mà còn vì lòng tự hào dân tộc. Rất nhiều người sau khi xem phim đã đứng lên vỗ tay và khóc.

Chiến lang 2 đánh thức lòng yêu nước trong mỗi người dân Trung Quốc. Ảnh: Baidu.

Chiến lang 2 gây ấn tượng với người xem bằng những pha hành động đẹp mắt đến nghẹt thở. Võ thuật truyền thống được kết hợp với yếu tố hành động mang phong cách phương Tây làm nên nét đặc sắc cho bộ phim. Ngoài việc mời diễn viên Frank Grillo - người đóng vai Crossbones trong Captain America tham gia diễn xuất, Ngô Kinh còn kết hợp với Sam Hargrave - đạo diễn võ thuật của Captain America 3. Những cảnh đánh nhau hay đâm xe đều không dùng tới diễn viên đóng thế để truyền tải đến người xem cảm giác chân thật nhất. Trong đó, cảnh quay đáng chú ý nhất là phân cảnh mở đầu khi Ngô Kinh đánh nhau dưới nước. Chỉ xuất hiện vài phút trên màn ảnh, nhưng nam diễn viên đã phải quay tới 26 lần trong nửa tháng để cho ra một thước phim vừa ý. Không hổ danh là truyền nhân của Lý Liên Kiệt và Chân Tử Đan, Ngô Kinh đã mang tới cho người xem một tác phẩm điện ảnh đầy kịch tính.

Về nội dung, Chiến lang 2 tạo được cho khán giả một cảm giác mới lạ. Câu chuyện diễn ra ở châu Phi - một miền đất xa xôi, thêm vào những tình tiết như chiến đấu với phiến quân, người tản cư... khiến bộ phim thêm khác lạ. Tác phẩm cũng không mang yếu tố quảng cáo như các phim thị trường khác, thế nên Ngô Kinh chia sẻ anh đã cắm nhà để lấy tiền làm phim. Đương nhiên điều này không phải do Chiến lang 2 thiếu nhà đầu tư, trái lại, có rất nhiều công ty muốn được làm nhà tài trợ. Tuy nhiên, Ngô Kinh không muốn phim bị can thiệp quá nhiều bởi phía đầu tư, vì vậy nam diễn viên đã quyết định tự bỏ tiền túi và quay theo ý mình.

Những cảnh quay đẹp mắt trong "Chiến lang 2" được đánh giá cao. Ảnh: Baidu

Để hoàn thành bom tấn Chiến lang 2, đoàn làm phim đã phải làm việc rất vất vả suốt 5 tháng trong môi trường khắc nghiệt và nguy hiểm. Nhiều phân cảnh được quay tại những khu vực có các phần tử phản động vũ trang. Ngô Kinh tiết lộ, anh phải thuê một số lượng lớn người địa phương để bảo vệ an toàn cho đoàn phim. Các diễn viên và nhân viên cũng không được tự ý ra khỏi phim trường một mình và phải tuân thủ tuyệt đối quy định của đoàn để bảo đảm tính mạng. Ngoài ra, quá trình tuyển diễn viên cũng gặp nhiều khó khăn. Trước người đẹp Hong Kong Lư Tịnh San, Ngô Kinh đã mời tới hơn 20 nữ diễn viên vào vai Rachel nhưng đều bị từ chối. Nguyên nhân là do thù lao của Chiến lang 2 thấp hơn so với các phim thị trường hiện nay, hơn nữa phim lại được quay ở một khu vực nguy hiểm với tình hình chính trị, an ninh phức tạp nên hầu hết các nữ diễn viên đều không muốn mạo hiểm.

Đoàn làm phim phải làm việc trong điều kiện thời tiết cũng như an ninh khắc nghiệt. Ảnh: Baidu.

Thành công của Chiến lang 2 không chỉ mang lại danh tiếng và khẳng định tài năng của Ngô Kinh mà còn tạo cơ hội tỏa sáng cho các diễn viên khác. Trương Hàn từng bị nhận xét có lối diễn một màu với những vai diễn soái ca quen thuộc, thêm vào đó là lùm xùm chia tay với bạn gái Trịnh Sảng đã khiến anh nhận không ít "gạch đá". Tham gia vào Chiến lang 2, Trương Hàn bứt phá khỏi vỏ bọc "thiếu gia", khả năng diễn xuất của anh nhận được nhiều lời khen từ phía khán giả. Lư Tịnh San cũng từng tham gia đóng nhiều phim như Arrow, Răng sói... nhưng phải tới Chiến lang 2, cô mới thực sự được nhiều người biết đến.

Dù chỉ là diễn viên phụ nhưng Trương Hàn gây được ấn tượng tốt với khán giả. Ảnh: Baidu

Người đẹp Lư Tịnh San cũng là một ngôi sao chuyên đóng phim hành động. Diễn xuất của cô trong "Chiến lang 2" nhận được nhiều lời khen ngợi. Ảnh: Baidu

Chiến lang 2 nối tiếp câu chuyện của Chiến lang (2015), kể về Lãnh Phong - một quân nhân Trung Quốc bị khai trừ khỏi quân đội và tước bỏ danh hiệu vì không hoàn thành nhiệm vụ. Một lần đến châu Phi, anh bị cuốn vào trận chiến sinh tử với phiến quân. Vì quan hệ lập trường chính trị hai quốc gia khác nhau, quân đội Trung Quốc không có cách nào giúp các Hoa kiều ở châu Phi về nước. Đã bị khai trừ khỏi quân đội, Lãnh Phong hoàn toàn có thể an toàn thoát thân, nhưng anh đã lựa chọn ở lại chiến đấu, giúp đồng bào và những người bị nạn. Tất cả đều xuất phát từ trái tim của một người lính và tình cảm với đồng bào. Phim do nam diễn viên võ thuật nổi tiếng Ngô Kinh làm đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên chính. Ngoài ra, Chiến lang 2 còn có sự tham gia của Frank Grillo, Ngô Cương, Trương Hàn, Lư Tịnh San...

Tiên Phùng