Nhóm T-Ara trở lại biểu diễn tại TP HCM

Đăng ký vé online (ngày 20/12/2016 - 8/1/2017): có 2.700 vé miễn phí đang chờ bạn. Truy cập tại đây để bình chọn cho thần tượng. Sau đó, điền đầy đủ thông tin để có cơ hội trở thành người may mắn nhận được mã vé miễn phí qua email. Để nhận vé tại sự kiện, bạn cần mang theo mã vé và chứng minh thư. Đăng ký vé offline (ngày 23/12/2016 - 1/1/2017): Có 300 vé dành cho các bạn may mắn khi truy tìm biệt đội Vlive Go. Theo dõi lịch trình Vlive Go để săn vé bằng cách tải app Vlive về điện thoại và đăng nhập. Truy tìm biệt đội Vlive Go, chụp hình và đăng lên Facebook cá nhân với hashtag #vliveyearendparty.