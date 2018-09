Nhan sắc tự nhiên của 'chị đẹp' Son Ye Jin

Nửa đầu năm 2018, Son Ye Jin đã kịp tạo ấn tượng với hai bộ phim "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi" và "Be With You". Cô đang được đề cử danh hiệu 'Nữ diễn viên chính xuất sắc' ở hạng mục Phim điện ảnh tại Baeksang Arts Awards với bộ phim "Be With You" đóng cùng tài tử So Ji Sub. Năm 2017, cô cũng từng giành giải thưởng này với bộ phim "The Last Princess".