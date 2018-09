Người xót xa, kẻ phẫn uất vì Jo Min Ki treo cổ tự tử

Dư luận trái chiều quanh cái chết của diễn viên 'Phía đông vườn địa đàng' khiến gia đình người quá cố gặp áp lực nặng nề.

Nam diễn viên Jo Min Ki treo cổ tự tử tại nhà riêng hôm 9/3. Trong lá thư tuyệt mệnh để lại trước khi tìm đến cái chết, tài tử này bày tỏ sự hối hận vì hành vi sai trái của bản thân, đồng thời nói lời xin lỗi đến đồng nghiệp, bạn bè và nhấn mạnh anh coi cái chết là cách "chuộc lại lỗi lầm".

Một số người bạn của Jo Min Ki tiết lộ với tờ Nate, vài ngày trước khi qua đời, tài tử này liên tục gọi điện cho họ và nói "day dứt, hối hận". Thậm chí, một tiếng trước khi treo cổ tại gara, anh cũng đã gọi cho một người bạn của mình để tâm sự, tuy nhiên không đả động đện việc sẽ chết. Vì thế, khi biết tin Jo Min Ki qua đời, bạn anh không khỏi bàng hoàng.

Trong lá thư để lại, Jo Min Ki thừa nhận mọi sai lầm của mình.

Cái chết của Jo Min Ki gây tranh cãi mạnh mẽ trên mạng xã hội. Rất nhiều ý kiến cho rằng đây là cách "tốt nhất" để Jo Min Ki trả giá cho những lỗi lầm của anh suốt thời gian qua, bởi hơn 20 phụ nữ đã liên tiếp lên tiếng tố cáo tài tử này có hành vi lạm dụng, quấy rối tình dục họ. Một độc giả Naver viết: "Đây là lựa chọn cuối cùng, không còn con đường nào khác để chuộc lỗi, thay vì phải đối mặt với dư luận và đặc biệt là những người bị ông ta làm tổn thương nhiều năm qua". Một người viết khác tỏ ra phẫn uất: "Ông ta phải sống để trả giá cho hành vi của mình, chết là hèn nhát". Bên cạnh những quan điểm đồng tình, số khác quay sang trách cứ diễn viên trẻ Song Ha Neul vì đã góp phần khiến Jo Min Ki tìm đến cái chết. Phản bác ý kiến này, một số người bày tỏ: "Ha Neul, hoàn toàn không phải lỗi của cô, đó là cách ông ta tự chọn cho mình mà thôi".

Giữa những luồng dư luận trái chiều, tài tử Yoo Ah In đăng tải một đoạn video có cảnh thiêu sống phù thủy. Dù đoạn video không có nội dung gì liên quan tới Jo Min Ki, nhiều khán giả có sự liên tưởng rằng Yoo Ah In đang ngầm chỉ trích dư luận dồn Jo Min Ki vào cái chết một cách tàn nhẫn, giống như những kẻ đi săn phù thủy. Ngay lập tức, một bộ phận người dùng mạng dữ dội phản kháng với Yoo Ah In, cho rằng anh "tiếp tay cho ác quỷ". Đáp trả, anh chỉ im lặng.

Tang lễ của Jo Min Ki tổ chức trong hai ngày.

Một nghệ sĩ khác cũng chịu đả kích là tài tử Jung Il Woo, khi anh đăng ảnh đen lên Instagram và bày tỏ: "Cầu nguyện cho anh". Đám đông lập tức nói Il Woo không nên xót thương cho kẻ có tội. Jung Il Woo cuối cùng đành xóa tấm ảnh.

Những luồng dư luận khác nhau khiến gia đình người quá cố chịu áp lực nặng nề. Gia quyến của Jo Min Ki từ chối bình luận về sự ra đi đột ngột của tài tử này và nói đã "quá đủ đau khổ".

Cảnh sát ngày 10/3 cũng cho biết chính thức khép lại việc điều tra những vụ cáo buộc liên quan tới tài tử quá cố.

Ảnh: News