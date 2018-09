Người vợ nhiều lần cứu nguy khiến Lương Gia Huy biết ơn cả đời

Giang Gia Niên dám dũng cảm đối mặt với xã hội đen để bảo vệ chồng.

"Đằng sau sự thành công của một người đàn ông là một người đàn bà". Đối với Lương Gia Huy, Giang Gia Niên chính là người phụ nữ ấy. Tuy cô không còn xinh đẹp, thậm chí có phần sồ sề, xấu xí nhưng Lương Gia Huy vẫn dành cho cô tình yêu như thuở ban đầu vì những điều lớn lao mà cô đã làm cho anh.

Lương Gia Huy nói: "Cô ấy là một người phụ nữ khiến đàn ông không có áp lực. Nhớ năm đó tôi rất nghèo, nhưng khi đối diện cô ấy thì tôi cảm thấy rất thoải mái, không hề tự ti chút nào".

Mọi chuyện bắt đầu khi Lương Gia Huy rơi vào cảnh thất nghiệp sau khi đăng quang ngôi Ảnh đế năm 1983 không lâu. Khi đó, hầu như không có diễn viên Hong Kong nào đến đại lục đóng phim, Lương Gia Huy được xem như là người đầu tiên. Lúc bấy giờ, Bộ Văn hóa Đài Loan quy định những diễn viên đến đại lục đóng phim đều sẽ bị cấm cửa ở xứ này, mà thị trường chính của phim Hong Kong lại là Đài Loan. Bộ Văn hóa Đài Loan đã đề nghị Lương Gia Huy viết một bản kiểm điểm để có thể tiếp tục công chiếu phim ở Đài Loan, nhưng Lương Gia Huy kiên quyết cho rằng mình không sai và anh không viết. Chính vì thế, anh bị "cấm vận". Các đạo diễn cũng như hãng phim Hong Kong không còn tìm đến Lương Gia Huy nữa. Có thời gian anh còn phải đến chợ đêm để bán vòng tay kiếm thêm thu nhập.

Khi đó, Giang Gia Niên là một nhà sản xuất của đài truyền hình Hong Kong, tình cờ biết chuyện của Lương Gia Huy. Một phần do cảm thấy bất công, một phần do quý trọng tài năng của anh, cô đã gọi điện và đề nghị Lương Gia Huy làm công việc thu âm cho chương trình radio. Hồi tưởng lại ngày ấy, Lương Gia Huy xúc động nói: “Cuối cùng cũng có việc làm, tôi còn có thể không đồng ý sao? Đồng thời tôi cũng rất ngạc nhiên, nghĩ rằng người phụ nữ này cũng to gan thật, là người duy nhất ở Hong Kong dám thuê tôi làm việc”.

Giang Gia Niên xinh đẹp trong ngày cưới.

Sau khi làm việc cùng nhau một thời gian, Lương Gia Huy tỏ tình với Giang Gia Niên và hai người chính thức hẹn hò (năm 1986). Lương Gia Huy khi đó vẫn chưa tìm thêm được công việc nên kinh tế rất khó khăn. Một lần, vào ngày sinh nhật của Giang Gia Niên, Lương Gia Huy quyết định mời cô đi uống cà phê. Khi anh ra quầy thanh toán, giá rẻ đến bất ngờ. Điều này khiến Lương Gia Huy rất vui và sau này thường xuyên rủ Giang Gia Niên tới đây. Anh cũng giới thiệu bạn bè của mình đến uống ở quán, nhưng một thời gian sau một người bạn của anh nói rằng giá cà phê ở đây thậm chí còn đắt hơn những chỗ khác. Lương Gia Huy rất ngạc nhiên và đến quán hỏi thì mới biết rằng hóa ra Giang Gia Niên lo anh không có tiền, nhưng cũng không muốn tổn thương lòng tự trọng của anh, nên đã dặn quán mỗi khi anh đến uống hãy giảm 50% giá, phần còn lại cô sẽ trả sau. Sau khi biết điều này, Lương Gia Huy rất xúc động. Anh tin rằng mình đã gặp được người con gái mà cả đời phải trân trọng.

Yêu nhau nửa năm, Lương Gia Huy và Giang Gia Niên quyết định kết hôn. Sau khi lấy nhau không lâu, dưới sự tác động của Châu Nhuận Phát, đạo diễn Từ Khắc,... Bộ Văn hóa Đài Loan gỡ bỏ lệnh "cấm vận" với Lương Gia Huy. Anh đón chào mùa xuân thứ hai trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Bộ phim nào có anh tham gia cũng đạt được doanh thu phòng vé rất cao. Tuy nhiên lúc này, một vài công ty điện ảnh "xã hội đen" đe dọa, bắt anh phải đóng phim của họ. Anh mất đi tự do, còn Giang Gia Niên ngày nào cũng sống trong sợ hãi. Cô khuyên anh rời khỏi làng giải trí, hai vợ chồng có thể về mở một tiệm bán hàng nhỏ sống hạnh phúc. Nhưng Gia Huy nói: "Ở giang hồ lực bất tòng tâm, đi vào đã không dễ, muốn rút ra lại càng khó hơn".

Năm 1993, Lương Gia Huy đóng phim Người tình ở Việt Nam, Giang Gia Niên cũng đi theo chồng. Một hôm anh bị bọn xã hội đen bắt sang Phillipines để quay phim, còn Giang Gia Niên bị giam lỏng tại khách sạn. Giữa giờ phút nguy hiểm như vậy, Giang Gia Niên tỏ ra rất bình tĩnh và dũng cảm. Cô gọi điện thoại cho Gia Huy, động viên anh không cần sợ hãi và căng thẳng. Sau đó, cô thuyết phục vệ sĩ bên ngoài dẫn cô đến gặp “ông trùm”.

Gia đình yên ấm của Lương Gia Huy.

Đối diện với sự uy hiếp của đối phương, cô nói: “Tôi đã đến đây rồi thì không sợ chết. Nhưng nếu tôi chết thì cũng chẳng có gì tốt đẹp cho các ông. Các ông là người làm ăn, thực ra cũng chỉ muốn kiếm thêm chút tiền cho phim của mình. Người tình là một bộ phim thu hút được nhiều sự quan tâm. Tôi dám khẳng định bộ phim này sẽ khiến cho danh tiếng của chồng tôi lên một tầm cao mới. Các người để anh ấy yên tâm quay xong phim này, rồi sau đó quay phim của các ông, điều này sẽ tốt hơn cho doanh thu phòng vé. Việc các người làm bây giờ khiến mọi người đều không thoải mái. Cho dù Gia Huy có đi đóng phim cũng không diễn tốt được. Việc gì phải như vậy cơ chứ?". Những lời nói này của Giang Gia Niên hợp tình hợp lý, lại đánh đúng vào tâm lý của phía công ty xã hội đen. Lương Gia Huy sau đó được đưa trở về Hong Kong. Khi xuống máy bay, Lương Gia Huy nhìn thấy Giang Gia Niên đang đợi mình, liền chạy tới ôm lấy cô và khóc. Đây là lần đầu tiên anh khóc giữa chốn đông người.

Đúng như lời đánh giá của Giang Gia Niên, Người tình thành công rực rỡ và đưa tên tuổi của Lương Gia Huy đến với thế giới. Sự nghiệp của tài tử họ Lương cũng dần ổn định và tự chủ hơn, anh không còn bị xã hội đen đe dọa và ép buộc nữa.

Lương Gia Huy tự hào dẫn vợ đi đến tất cả các sự kiện mà mình tham gia.

Trước đây, Giang Gia Niên từng là một người con gái rất xinh đẹp. Tuy nhiên những năm gần đây, do tuổi tác và mắc bệnh phải uống thuốc nên thân hình cô trở nên sồ sề và già đi trông thấy. Mọi người thường nhận xét Gia Niên béo phệ, xấu xí, trang điểm quê mùa, không xứng đôi vừa lứa với Ảnh đế. Nhưng Lương Gia Huy không hề để ý đến những lời bàn tán hay chê bai về vợ mình, anh vẫn luôn yêu thương và dành cho cô những cử chỉ ngọt ngào giữa chốn đông người hoặc tại các sự kiện. Anh nói: "Vợ tôi là người phụ nữ đẹp nhất trên đời, chính cô ấy là người đã khiến tôi trở nên tốt đẹp hơn".

Kết hôn đã 30 năm, Lương Gia Huy và Giang Gia Niên có cuộc sống hạnh phúc bên hai cô con gái sinh đôi. Tài tử chia sẻ về tình yêu của mình: "Một cặp tình nhân, một hai năm đầu hẹn hò là yêu đương, sau đó chín mười năm bên nhau là tình nghĩa. Còn nếu 30 năm sau bạn vẫn dắt tay cô ấy đi dạo phố, đó mới là tình yêu chân chính".

Tiên Phùng