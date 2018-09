Người mẫu Hàn khổ vì bộ ngực đồ sộ

Yoo Seung Ok tới bệnh viện để xin giấy chứng thực vòng một của cô hoàn toàn tự nhiên, nhưng không ít người hoài nghi.

Yoo Seung Ok nổi tiếng với vai trò người mẫu ảnh, cô sở hữu hình thể nuột nà với các số đo 92-60-92, vóc dáng cao ráo, đặc biệt là bộ ngực đồ sộ. Nhờ nhan sắc hơn người, cô gái được mời tham gia một số vai diễn, gần đây nhất là vai một huấn luyện viên thể dục thể thao trong phim Girls' Love Story. Trước đó, cô từng giành vị trí thứ 5 trong cuộc thi Fitness America Weekend 2014, một giải thưởng danh giá khiến không ít người ngưỡng mộ.

Yoo Seung Ok khi tham gia cuộc thi Fitness America Weekend 2014.

Gần đây, khi Yoo Seung Ok tham gia một chương trình truyền hình và diện áo hở cổ, khoe vòng một nảy nở, một số khán giả đã nhận xét rằng bộ ngực của cô trông rất mất tự nhiên, có thể cô đã đi phẫu thuật thẩm mỹ để có số đo vòng một hoàn hảo đến vậy. Một khán giả còn đưa ra bằng chứng là phần ngực của Yoo Seung Ok có một vết sẫm mờ, có thể là dấu hiệu "đụng dao kéo".

Trước những thông tin ồn ào, quản lý của Yoo Seung Ok đã lên tiếng giải thích rằng đó là sự hiểu nhầm, ngực chân dài hoàn toàn là tự nhiên. Vị này khẳng định, vết sẫm mờ là do lớp lotion để lại, khiến da Yoo Seung Ok như có một vết sẹo. Thậm chí, để phủ nhận những hồ nghi này của khán giả, diễn viên, người mẫu nổi tiếng đã tới bệnh viện chụp CT và X quang, kèm theo chứng nhận của bác sĩ thẩm mỹ, khẳng định bộ ngực 100% là sản phẩm tự nhiên. Cô gái cũng cho biết, những lời bình phẩm ác ý, những tin đồn thất thiệt đã ảnh hưởng tới cuộc sống của cô rất nhiều.

Yoo Seung Ok khi tham dự sự kiện mới đây.

Vẻ đẹp gợi cảm của mỹ nhân Hàn.

Nguyễn Hương