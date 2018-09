Người mẫu Hàn chết vì chơi trò mạo hiểm

Thi thể người mẫu, diễn viên Jung In Ah được tìm thấy hôm 16/6, sau khi cô mất tích vì chơi trò nhảy dù.

Người mẫu, diễn viên Jung In Ah qua đời ở tuổi 35.

Thông tin diễn viên, người mẫu 35 tuổi Jung In Ah qua đời sau khi tham gia một trò chơi mạo hiểm gây xôn xao trong dư luận Hàn Quốc. Theo cảnh sát xác nhận, thi thể của Jung In Ah được tìm thấy hôm 16/6, tức là sau 3 ngày cô được báo là mất tích.

Tờ Chosun đưa tin, ngày 13/6, Jung In Ah tham gia trò chơi nhảy dù trong điều kiện thời tiết bỗng trở nên xấu. Theo nhận định của giới chức, chiếc dù của cô gái đã được bật, nhưng Jung In Ah vẫn không thể tiếp đất an toàn do yếu tố thời tiết, dẫn đến tai nạn. Ba ngày sau khi cô mất tích, thi thể của cô mới được tìm thấy.

Theo một nguồn tin, Jung In Ah nỗ lực học môn thể thao mạo hiểm này đã được gần một năm, nhằm thực hiện những cảnh quay cho một bộ phim sắp tới. Không lâu trước thời điểm mất tích, Jung In Ah còn đăng tải một số hình ảnh của mình trên trang cá nhân.

Những hình ảnh của Jung In Ah trên trang cá nhân.

Jung In Ah khởi nghiệp với vai trò người mẫu, sau đó chuyển sang diễn xuất, cô xuất hiện trong một số phim sitcom. Chân dài này còn được chú ý khi từng có bằng chứng nhận nghiệp vụ dạy yoga, thể dục thẩm mỹ... Tang lễ của Jung In Ah sẽ được tổ chức vào 19/6 tới.

