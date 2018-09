Người đẹp TVB thích thú khi quay phim ở Việt Nam

Đoàn làm phim cũng chọn bối cảnh ở Vũng Tàu, Sài Gòn và miền Tây. "Sự hồi sinh chí mạng" là bộ phim hành động xoay quanh hành trình trả thù của người chồng (do Quách Tấn An đóng). Sau một thời gian bị bắt cóc tới một hòn đảo ở Việt Nam, người chồng trở về, phát hiện ra vợ (Vạn Ỷ Văn đóng) đã tái hôn với người bạn thân (Huỳnh Đức Bân) và vụ bắt cóc năm xưa đều là do những người thân của mình âm mưu thực hiện.