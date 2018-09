Ngôi sao 'Người thừa kế' chuẩn bị đón con thứ hai chào đời

Vợ chồng tài tử Choi Won Young sẽ đón thành viên thứ tư của gia đình vào tháng 6 tới.

Đại diện của cặp đôi nghệ sĩ Choi Won Young - Shim Yi Young mới đây tiết lộ, gia đình sẽ đón nhận thành viên thứ tư vào năm tới. Hiện tại, vợ của Choi Won Young mang thai em bé thứ hai được khoảng 3 tháng. Mặc dù bầu bí nhưng Shim Yi Young vẫn tham gia đều đặn các hoạt động của làng giải trí, cô đang góp mặt trong các dự án phim như Huyền thoại biển xanh, Solomon's Perjury... Trong khi đó, chồng cô bận rộn trên phim trường Tiệm may quý ông.

Nam diễn viên Choi Won Young. Ảnh: Star

Choi Won Young và Shim Yi Young quen biết nhau khi đóng bộ phim Di sản trăm năm của đài MBC. Cặp đôi nên duyên vào năm 2014, và thời điểm đó cô dâu đã mang bầu được ba tháng. Con gái đầu lòng của hai vợ chồng chào đời vào giữa năm 2014.

Choi Won Young là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam qua nhiều bộ phim như Người thừa kế, Em là định mệnh đời anh, Di sản trăm năm... Vợ anh, diễn viên Shim Yi Young từng tạo ấn tượng qua các tác phẩm như Người quản gia bí ẩn, Nữ thần hôn nhân, Gia đình chồng tôi... Bộ phim mới của cô, My Mother Is a Daughter in Law (Mẹ chồng là cháu dâu) sẽ ra mắt khán giả Việt Nam vào 12/1 tới.

Choi Won Young và vợ, diễn viên Shim Yi Young. Ảnh: News

Nguyễn Hương