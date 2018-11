Nghi vấn 'Diên Hy công lược' bị đạo kịch bản

Phim cung đấu sắp ra mắt 'Ngữ Tinh như ý chi bộ bộ sát cơ' có nhiều điểm trùng hợp với 'Diên Hy công lược' từ mở đầu tới tạo hình nhân vật.

Ngữ Tinh như ý chi bộ bộ sát cơ là series cung đấu mới của truyền hình Trung Quốc. Gần đây, bộ phim ra mắt tạo hình nhân vật, gây chú ý vì nhiều điểm tương đồng trong kiểu tóc cài hoa, phong cách trang phục với bom tấn của năm Diên Hy công lược.

Dàn diễn viên phim Ngữ Tinh như ý chi bộ bộ sát cơ trên trường quay.

Trên trang tra cứu Baidu, thông tin về bộ phim này không nhiều. Nội dung phim chỉ được giới thiệu ngắn gọn xoay quanh nữ chính Triệu Ngữ Tinh (Ngô Giai Di đóng). Gia đình bị thảm sát khi Ngữ Tinh còn nhỏ, cô được một gia đình họ Lý nhận về nuôi, kết tình tỉ muội với Thu Kỳ (Hàn Cửu Nhược đóng). Sau này, Thu Kỳ nhập cung, trở thành phi tần, Ngữ Tinh cũng gia nhập Thái y viện để truy tìm chân tướng vụ thảm sát năm xưa và trả thù cho người nhà.

Câu chuyện của nhân vật Triệu Ngữ Tinh phần nào gợi nhắc vai diễn Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn đóng) trong phim Diên Hy công lược, đều vào cung vì ý định trả thù cho người thân. Khán giả Trung Quốc còn chỉ ra thêm một điểm trùng hợp của hai bộ phim là hai diễn viên chính đều họ Ngô.

Ngữ Tinh (trái) và Ngụy Anh Lạc đều vào cung với mục đích trả thù.

Ngữ Tinh như ý chi bộ bộ sát cơ chưa trình chiếu, chưa thể xác định có hay không việc đạo nhái kịch bản của Diên Hy công lược. Tuy nhiên, nhiều khán giả bày tỏ thích thú với chuyện này vì họ cho rằng, một người từng dính bê bối đạo phim như nhà sản xuất Vu Chính cũng có lúc gặp tình cảnh tương tự. Năm 2014, anh bị nữ sĩ Quỳnh Dao kiện vì phim Cung tỏa liên thành do anh chấp bút xâm phạm bản quyền chuyển thể truyện Mai hoa lạc của bà.

Cảnh trong Diên Hy công lược Một cảnh phim Diên Hy công lược

Diên Hy công lược là phim cung đấu gây tiếng vang của Trung Quốc trong năm 2018, đồng thời tạo làn sóng hâm mộ cuồng nhiệt ở nhiều nước khác. Ăn theo thành công của tác phẩm này, Vu Chính tiếp tục mời Ngô Cẩn Ngôn, Nhiếp Viễn và một số diễn viên của phim tham gia dự án cổ trang mới - Hạo Lan truyện. Theo dự kiến ban đầu, phim phát sóng trực tuyến từ 15/11, song sau đó bị hoãn chiếu không rõ lý do.

Nhiếp Viễn (phải) và Ngô Cẩn Ngôn trong phim Hạo Lan truyện.

Nhiều người phỏng đoán, do lúc này phim Sổ tay bảo mẫu của tôi do Trịnh Sảng đóng chính và phim Thời khắc khuynh thành của anh và em do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính cùng ra mắt, Vu Chính lo lắng "con cưng" của mình không cạnh tranh nổi với hai series này nên quyết định lùi lịch chiếu. Dù Ngô Cẩn Ngôn ngày càng nổi tiếng, sức hút của cô cũng chưa thể sánh ngang hai gương mặt đã được biết đến nhiều năm là Triệu Lệ Dĩnh và Trịnh Sảng.

Phong Kiều

Ảnh: QQ