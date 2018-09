Nàng Cỏ 'Vườn sao băng' hạnh phúc tay trong tay chồng trẻ

Sau sự cố bỏ vai chính trong phim "You Are Too Much" vì bệnh tật hồi năm 2017, Goo Hye Sun vẫn chưa trở lại màn ảnh nhỏ. Cuối 2017, cô cũng đã chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý YG Entertainment. Hiện tại, người đẹp tận hưởng cuộc sống hôn nhân giản dị, bình yên bên ông xã Ahn Jae Hyun.