'Nàng Cháo' Kim So Eun trễ nải vai trần

Kim So Eun thu hút mọi ánh nhìn khi dự buổi họp báo phim mới "Scholar Who Walks the Night", một tác phẩm cổ trang về đề tài ma cà rồng. Với bộ đầm đỏ trễ nải vai trần, Kim So Eun xinh đẹp rực rỡ như một bông hồng nhung.