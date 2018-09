Nam vương Malaysia chết vì ung thư máu ở tuổi 24

Syazwi Muhammad Nazri trút hơi thở cuối cùng sáng 3/11, tại bệnh viện ở quê nhà.

Người mẫu Syazwi Muhammad Nazri từ giã cõi đời ở tuổi 24 hôm 3/11 tại bệnh viện Ampang, sau một thời gian dài chống chọi lại bệnh bạch cầu cấp (một dạng của ung thư máu). Bạn bè, người thân của Nam vương chia sẻ, Syazwi Muhammad Nazri biết mình mắc bệnh từ 5 năm trước, nhưng anh vẫn nỗ lực vượt lên số phận.

Syazwi Muhammad Nazri trên giường bệnh trong những ngày cuối đời.

Syazwi Muhammad Nazri khởi nghiệp qua cuộc thi tìm kiếm người mẫu Look Model Search do tạp chí Look tổ chức, sau đó đại diện cho phái nam của Malaysia tham gia cuộc thi Mr Global International 2014, tổ chức tại Thái Lan vào tháng ba vừa rồi. Anh cũng từng góp mặt trong cuộc thi Mr. Planet 2014. Theo đại diện của người mẫu xấu số, thi thể anh sẽ được chôn tại quê nhà ở Seremban, Negeri Sembilan.

Cái chết của Nam vương Malaysia khi tuổi đời còn quá trẻ gây bất ngờ cho cộng đồng. Khi thông tin được xác nhận, nhiều người yêu mến người mẫu này đã chia sẻ những lời tiếc thương, nguyện cầu trên trang cá nhân, mong anh yên nghỉ. Bạn bè của Syazwi Muhammad Nazri cho biết, một vài ngày trước khi qua đời, tinh thần anh vẫn rất lạc quan, vui vẻ.

Những hình ảnh đẹp của Syazwi Muhammad Nazri.

Syazwi Muhammad Nazri cao1m78 và đang theo học tại Kuala Lumpur Metropolitan University College Official, công việc người mẫu được coi là việc part time để kiếm thêm thu nhập.

Nguyễn Hương